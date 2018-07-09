Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Премьер-министр страны Тереза Мэй приняла отставку дипломата и поблагодарила его за работу.

Уход Джонсона может быть связан с тем, что обвинения Москвы со стороны британского внешнеполитического ведомства в химатаке в городах Эймсбери и Солсбери не имеют доказательств, считает член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

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«Возможно, Мэй пытается избавить Британию от репутации завравшейся и невменяемой страны через отставку Джонсона, сваливая на него все провалы во внешней политике. То есть Мэй свалила на Джонсона свои ошибки», — пояснил депутат.

По его словам карьеру Джонсона подорвали инциденты с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также британских подданных 44-летней Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули, передает ФАН.

«Достаточно посмотреть на скандал с отравлением Скрипалей газом «Новичок» и повторением этой истории с другими действующими лицами. Уже даже самые верные союзники британцев отказываются серьезно воспринимать аргументы Лондона и злятся, что он втянул их в этот фейк», — указал парламентарий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также считает, что на репутации британского внешнеполитического ведомства крайне негативно сказалось обвинение причастности официальной России к вышеназванным инцидентам.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора». Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — написала дипломат на своей странице в фейсбуке.

Она также указала на общий кризис в дипломатическом ведомстве Британии.

«Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно.

Мнимую «солидарность» надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства: одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое — собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать. Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного — все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса», — заключила Захарова.

Также в понедельник 9 июля подал в отставку министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис. По данным западных СМИ, причиной для такого решения стало несогласие с Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также ранее выражал несогласие и Борис Джонсон.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма предположил, что после отставки двух министров лишиться своего поста может и сама премьер-министр Британии, передает НСН.

«Мы видим борьбу внутри кабинета правительства Великобритании. Борис Джонсон относится к евроскептикам и к сторонникам жесткого Brexit. Для Великобритании тут начинается очень серьезный процесс, который в конечном счете может грозить уходом с поста самой Терезы Мэй, которая не отстаивает позицию меньше всего зависеть от ЕС. А в реальной жизни мирный процесс вряд ли получится в такой жесткой форме», — пояснил эксперт.

При этом аналитик прогнозирует стагнацию политической позиции Лондона в отношении Москвы.

«В отношении России мы можем рассчитывать на какое-то смягчение, но реально, это жесткий прагматизм, англо-саксонский подход в этих вопросах не оставляет возможности для более мягких форматов», — резюмировал специалист.

Накануне издание The Guardian сообщало, что британский бизнесмен Аарон Бэнкс, который считается одним из главных спонсоров Brexit, провел по меньшей мере 11 тайных встреч с российским послом.

Издание ссылалось на документы, которые свидетельствуют о том, что Бэнкс и посол России встречались 11 раз. Кроме того, посольство России направляло бизнесмену еще четыре приглашения, о которых неизвестно, были ли они приняты или нет. Как уточнялось, встречи проходили за несколько месяцев до референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Месяцем ранее сообщалось, что Борис Джонсон во время закрытой встречи сторонников и доноров партии Тори жестко Терезу Мэй. По его словам, власти Великобритании рассчитывают на гораздо менее удачный исход сделки по Brexit, чем предполагалось изначально. Кроме того, министр отметил, что «все больше восхищается» президентом США Дональдом Трампом.