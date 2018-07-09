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Борис Джонсон подал в отставку. LIVE

Глава МИД Великобритании Джонсон уходит в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покидает свой пост, став третьим членом британского правительства, ушедшим в отставку за последние 24 часа. Информацию уже подтвердили в казначействе британского премьера. «Газета.Ru» следит за реакцией на последние новости из Лондона в России и мире.
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18:18

В качестве возможного преемника Джонсона на посту главы МИД Соединенного королевства британские СМИ называют министра кабинета Великобритании Дэвида Лидингтона.

18:14

Источник газеты The Guardian в британском правительстве предупредил, что отставки министров продолжатся в случае, если Мэй не откажется от своего «мягкого» плана в отношении Brexit: «Они будут уходить один за другим пока она [Тереза Мэй] не изменит план или не уйдет».

18:07

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что такого исхода стоило ожидать.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — написала Захарова в фейсбуке.

Она добавила, что «столько врать миру» про «руку Кремля», отравление в Солсбери и чемпионат мира по футболу «становится уже опасно». Официальный представитель МИД обратила внимание на недавний инцидент с отравлением британских граждан в Эймсбери, отметив, что это уже «не шутки» для ушедшего в отставку министра.

«Одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое - собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать», — заключила Захарова.

18:00

Тем временем отставку Бориса Джонсона уже прокомментировал постпред России при первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. По его словам, уход главы МИД Великобритании не приведет к улучшению российско-британских отношений.

«Взятый Лондоном курс в отношениях с Россией настолько агрессивен и инерционен, что вряд ли можно ожидать, что одна отставка, в том числе министра иностранных дел, его развернет. Конечно, нужно посмотреть, кто придёт (на должность министра иностранных дел Великобритании), но этот курс определял не Джонсон, его определяет Мэй», — заявил Кисляк РИА «Новости».

17:50

Борис Джонсон и Дэвид Дэвис занимали министерские посты в британском правительстве с 13 июля 2016 года, они являлись ключевыми министрами в кабинете Мэй, а также сторонниками «жесткого» Brexit.

17:32

Тем временем, так называемый White Paper — официальный документ, в котором Лондон изложит свою позицию на переговорах с Брюсселем, — будет опубликован только на следующей неделе. Но, видимо, уже можно смело говорить, что согласование документа проходит негладко.

17:30

Собственно, вокруг чего споры внутри британского правительства. В минувшую пятницу, 6 июля, Тереза Мэй заявила о стремлении смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза. То есть британский премьер планирует предложить Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышелнных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые подпадут под будущие ограничения.

Сторонники «жесткого выхода» Великобритании сразу встретили подобные планы в штыки. Среди их аргументов — то, что Лондон при реализации подобного сценария все равно останется в зависимом положении от Евросоюза, а также создаст преимущество глобальным корпорациям в ущерб британским производителям.

17:24

Британские СМИ достаточно остро реагируют на череду отставок в кабинете министров Терезы Мэй. The Guardian пишет, что отставка Джонсона повышает «чувство кризиса» в политической элите Великобритании, что в конечном итоге может вылиться в вотум недоверия премьер-министру. И если это произойдет, то это, пожалуй, станет самым негативным последствием Brexit из всех — по крайней мере для действующих властей.

17:19

На Даунинг-стрит уже подтвердили, что Тереза Мэй приняла отставку Джонсона.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании. Его замена будет названа в ближайшее время. Премьер-министр выразила благодарность Борису за его работу», — заявил официальный представитель Мэй.

17:17

Накануне стало известно о том, что свои посты покинули министр по выходу Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер.

17:16

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Разногласия вокруг Brexit в британском правительстве выходят на новый уровень. Несогласие с проектом выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министра Терезы Мэй, который предполагает так называемый мягкий вариант развития событий, толкнуло главу МИД страны Бориса Джонсона подать в отставку.

Это уже третий член правительства, покинувший свой пост за последние 24 часа.

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