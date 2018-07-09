Борис Джонсон подал в отставку. LIVE

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В качестве возможного преемника Джонсона на посту главы МИД Соединенного королевства британские СМИ называют министра кабинета Великобритании Дэвида Лидингтона.
Источник газеты The Guardian в британском правительстве предупредил, что отставки министров продолжатся в случае, если Мэй не откажется от своего «мягкого» плана в отношении Brexit: «Они будут уходить один за другим пока она [Тереза Мэй] не изменит план или не уйдет».
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что такого исхода стоило ожидать.
«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — написала Захарова в фейсбуке.
Она добавила, что «столько врать миру» про «руку Кремля», отравление в Солсбери и чемпионат мира по футболу «становится уже опасно». Официальный представитель МИД обратила внимание на недавний инцидент с отравлением британских граждан в Эймсбери, отметив, что это уже «не шутки» для ушедшего в отставку министра.
«Одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое - собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать», — заключила Захарова.
Тем временем отставку Бориса Джонсона уже прокомментировал постпред России при первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. По его словам, уход главы МИД Великобритании не приведет к улучшению российско-британских отношений.
«Взятый Лондоном курс в отношениях с Россией настолько агрессивен и инерционен, что вряд ли можно ожидать, что одна отставка, в том числе министра иностранных дел, его развернет. Конечно, нужно посмотреть, кто придёт (на должность министра иностранных дел Великобритании), но этот курс определял не Джонсон, его определяет Мэй», — заявил Кисляк РИА «Новости».
Борис Джонсон и Дэвид Дэвис занимали министерские посты в британском правительстве с 13 июля 2016 года, они являлись ключевыми министрами в кабинете Мэй, а также сторонниками «жесткого» Brexit.
Тем временем, так называемый White Paper — официальный документ, в котором Лондон изложит свою позицию на переговорах с Брюсселем, — будет опубликован только на следующей неделе. Но, видимо, уже можно смело говорить, что согласование документа проходит негладко.
Собственно, вокруг чего споры внутри британского правительства. В минувшую пятницу, 6 июля, Тереза Мэй заявила о стремлении смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза. То есть британский премьер планирует предложить Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышелнных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые подпадут под будущие ограничения.
Сторонники «жесткого выхода» Великобритании сразу встретили подобные планы в штыки. Среди их аргументов — то, что Лондон при реализации подобного сценария все равно останется в зависимом положении от Евросоюза, а также создаст преимущество глобальным корпорациям в ущерб британским производителям.
Британские СМИ достаточно остро реагируют на череду отставок в кабинете министров Терезы Мэй. The Guardian пишет, что отставка Джонсона повышает «чувство кризиса» в политической элите Великобритании, что в конечном итоге может вылиться в вотум недоверия премьер-министру. И если это произойдет, то это, пожалуй, станет самым негативным последствием Brexit из всех — по крайней мере для действующих властей.
На Даунинг-стрит уже подтвердили, что Тереза Мэй приняла отставку Джонсона.
«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании. Его замена будет названа в ближайшее время. Премьер-министр выразила благодарность Борису за его работу», — заявил официальный представитель Мэй.
Накануне стало известно о том, что свои посты покинули министр по выходу Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Разногласия вокруг Brexit в британском правительстве выходят на новый уровень. Несогласие с проектом выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министра Терезы Мэй, который предполагает так называемый мягкий вариант развития событий, толкнуло главу МИД страны Бориса Джонсона подать в отставку.
Это уже третий член правительства, покинувший свой пост за последние 24 часа.
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