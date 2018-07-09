Борис Джонсон подал в отставку. LIVE

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что такого исхода стоило ожидать.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — написала Захарова в фейсбуке.

Она добавила, что «столько врать миру» про «руку Кремля», отравление в Солсбери и чемпионат мира по футболу «становится уже опасно». Официальный представитель МИД обратила внимание на недавний инцидент с отравлением британских граждан в Эймсбери, отметив, что это уже «не шутки» для ушедшего в отставку министра.

«Одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое - собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать», — заключила Захарова.