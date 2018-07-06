«Так сказал господин Могерини»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Геннадий Ткачук принял Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини за двух разных людей – европолитиков.

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В ходе прямого эфира на телеканале «112 Украина» парламентарий поспорил с оппонентом о достижениях нынешней власти в благополучии страны. В доказательство действенности украинских политиков Ткачук заявил: «Господин Могерини рассказывал, что вы можете сами посмотреть, какие изменения сегодня происходят на Украине».

Ведущая поправила, что Федерика Могерини – это госпожа, но нардеп настаивал на своем.

«Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что на Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал», — ответил депутат.

«Федерика Могерини – это один человек», — сказал с улыбкой ведущая.

«Не, не, не», — отреагировал Ткачук.

Фактические ошибки не редкость и для украинских политиков более высокого ранга. Так, днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

Именно тогда, по его словам, была создана украинская церковь. Новой историей православия он поделился в интервью сербскому телеканалу РТС, цитаты из которого приводит пресс-служба президента.

«Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины», — сказал глава государства.

В январе нынешнего года Порошенко в ходе выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».

В декабре прошлого года на своей странице в фейсбуке украинский лидер в очередном своем спиче про «российскую агрессию», посвященном, причем, дню дипломатической службы Украины, рассказал при полном зале про «подлость украинцев».

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — заявил глава украинского государства.

Чуть ранее президент Украины во время визита к украинским силовикам, проводившим в Мариуполе боевые действия против ополченцев, рассказал об « украинской оккупации».

«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине», — сказал Порошенко.

В феврале 2018 года мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку в эфире украинского канала NewsOne, отвечая на вопрос про декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры «Родина-Мать», располагающихся в украинской столице, передает РИА «Новости».

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», — указал глава города.

В мае 2015 года Кличко во время представления гимна столицы перепутал его с гимном Украины.

«Киев мой» — этой песне уже больше 20 лет. Мы впервые утвердили официальный гимн Украины на прошлой сессии. Сейчас мы его официально исполнили», — сказал бывший чемпион мира по боксу.

Также, известна фраза Кличко о том, почему кабинет министров не подписывает документы о назначении его советников на должности.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых назначить невозможно, и я не знаю почему», — пояснил мэр Киева.

Кроме того, в сети популярно видео с ошибкой Кличко во время обращения к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона.

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле», — сказал Кличко.

В августе 2016 года бывший посол США в Москве Майкл Макфол дважды ошибся с украинским флагом, поздравляя Украину с Днем независимости на своих страницах в социальных сетях.

Первый раз экс-дипломат опубликовал флаг черно-желтого цвета, во второй раз — правильных цветов, однако флаг получился все равно другим: Макфол опубликовал его вверх ногами.

Он отметил, что пытался запостить украинский флаг, находясь дома, но обидел многих не тем цветом (из-за фона) или перевернутым фото. Макфол также призвал не обращать внимания на ошибку, передает ФАН.