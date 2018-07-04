Весьма некстати: что омрачило поездку Роухани в Европу

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Австрию, где провел переговоры с президентом Александером ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Они обсудили судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возможные меры противодействия санкциям США.

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3 июля Роухани с той же целью посетил Швейцарию, где встретился с президентом страны Аланом Берсе и заявил о приверженности Тегерана своим обязательствам по ядерной сделке. Иранский президент пробудет в Европе неделю — 6 июля он встретится с главами МИД стран-участниц СВПД, среди которых, кстати, будет и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Столь важная для Роухани поездка в Европу до последнего момента оставалась под угрозой из-за скандала вокруг задержания группы выходцев из Ирана по подозрению в подготовке теракта во Франции. Среди них был, в том числе, один иранский дипломат.

2 июля в Европе арестовали четырех человек, которые якобы готовили взрыв неподалеку от Парижа. Целью предполагаемой атаки должна была стать ежегодная конференция Национального совета сопротивления Ирана — организации, объединяющей всю иранскую оппозицию.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные американские чиновники, включая адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и близкого союзника американского лидера Ньюта Гингрича.

Однако атаку удалось предотвратить. 2 июля в Германии был задержан сотрудник иранской дипмиссии в Австрии — 46-летний Асадолла А. (здесь и далее фамилии не разглашаются. — «Газета.Ru»).

В тот же день бельгийские спецслужбы задержали супружескую пару — граждан Бельгии иранского происхождения Амира С. (38 лет) и Насиму Н. (33 года). Их подозревают в «подготовке террористического акта». Силовики остановили машину супругов в Волюве-Сен-Пьер — бельгийском городе, расположенном неподалеку от Брюсселя, где находятся ключевые органы ЕС. В салоне авто сотрудники спецслужб обнаружили сумку для туалетных принадлежностей, в которой были спрятаны 0,5 кг пероксида ацетона (взрывчатое вещество) и детонатор.

Комментируя спецоперацию, министр внутренних дел Бельгии Ян Жамбон заявил, что угрозы для безопасности граждан Бельгии нет, а также поблагодарил полицию и спецслужбы за их «оперативное и эффективное вмешательство». При этом бельгийские власти уточнили, что задержанный в Германии иранский дипломат мог быть в сговоре с супружеской парой из Бельгии.

Четвертый участник группы предполагаемых террористов был арестован во Франции. Помимо него полиция задержала еще двух человек иранского происхождения, однако позже их пришлось отпустить из-за нехватки доказательств. Одного из задержанных, Мерхада А., оставили под стражей для проведения допроса. Следователи полагают, что он также являлся сообщником супругов, арестованных в Бельгии.

О подготовке террористической атаки во Франции 30 июня сообщили представители Организации моджахедов иранского народа (ОМИН). По словам членов организации, предполагаемое нападение на представителей иранской оппозиции и американских политиков готовилось по указке Тегерана.

Организация моджахедов иранского народа входит в Национальный совет сопротивления Ирана и выступает против нынешнего иранского режима. В 80-е годы ОМИН организовала серию терактов, в результате которых погибли более 70 иранских официальных лиц. Группировка признана террористической в Ираке и Иране, а до недавних пор такой же позиции придерживались США и ЕС. Однако в 2012 году Соединенные Штаты убрали ОМИН из перечня террористических организаций, Евросоюз последовал примеру Вашингтона.

Стоит отметить, что непримиримость организации по отношению к нынешнему иранскому режиму заработала для нее симпатии ряда американских политиков. В поддержку ОМИН высказывался, например, нынешний советник Дональда Трампа по национальной безопасности и яростный противник иранского режима Джон Болтон.

После задержания предполагаемых террористов секретариат Национального совета сопротивления Ирана заявил, что «план террористической диктатуры, управляющей Ираном» был сорван.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг все заявления о причастности Тегерана к подготовке теракта и назвал обвинения в адрес иранских властей «злой фальшивой уловкой».

Руководитель исследований Института диалога цивилизаций, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко выразил сомнения насчет правдивости заявлений ОМИН о причастности иранских властей к подготовке теракта во Франции.

«То, что об этом говорят Моджахедин-э Халк (другое название ОМИН. — «Газета.Ru»), еще ни о чем не говорит. Практика показывает, что иранцы в последнее время — особенно на государственном уровне — терактами не грешат. Сейчас им это ни к чему, особенно, если речь о Франции — потому что иранцы сейчас очень хотят сохранить хорошие отношения с европейцами из-за ситуации вокруг СВПД», — пояснил эксперт.

По словам Малашенко, стремление Организации моджахедов иранского народа настроить Европу против Тегерана вполне объяснимо: «Часть членов организации была уничтожена, очень многие эмигрировали — естественно, что их раздражает поведение иранской власти и они будут делать все, чтобы скомпрометировать ее в глазах европейцев».

Поэтому обвинения, подобные тем, что сейчас выдвигает в адрес руководства Ирана представители ОМИН, «требуют доказательств, причем очень четких», заключил эксперт.

Ситуация с задержанием сотрудника дипмиссии Ирана в Австрии омрачила прибытие Хасана Роухани в Вену на переговоры по иранской ядерной сделке с фон дер Белленом и Курцем. Накануне Национальный совет сопротивления Ирана в Вене требовал вообще отменить визит иранского президента.

«В такой ситуации запланированный прием Роухани в Австрии станет позорным пятном для демократии и прав человека, а также только усилит терроризм и преступность. Этот прием — сенсационный удар по ценностям, на которые опирается ЕС», — приводит ТАСС выдержку из заявления организации. Впрочем, несмотря на призывы иранской оппозиции, программа визита Роухани была оставлена без изменений.

За несколько часов до прибытия президента Ирана в Вену австрийский МИД вызвал посла Ирана и потребовал лишить дипломатического иммунитета сотрудника дипмиссии, подозреваемого в организации теракта против представителей иранской оппозиции.

«Мы запросили у страны, направившей дипломатического работника, лишения иранского дипломата иммунитета. В течение 48 часов на основании ордера на арест он должен быть лишен дипломатического статуса», — заявили в австрийском дипведомстве.

По словам доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Николая Кожина, есть вероятность, что подозреваемого в подготовке теракта дипломата выдадут иранским властям. «Дипломат — это политическая фигура, которая пользуется правом неприкосновенности, находится под действием определенных законов. В некоторых странах дипломата задержать могут, если его действия влекут угрозу для непосредственной безопасности этой страны. Другое дело, что, скорее всего, его выдадут не европейцам, а заберут иранцы и будут уже сами с ним разбираться — это вероятный шаг», — отметил эксперт.