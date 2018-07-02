Развал коалиции: Меркель оправдывается за мигрантов. LIVE

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«В случае перевыборов свое положение могут значительно усилить праворадикальные партии, — отмечает Николай Топорнин. — С учетом вполне конкретной угрозы с правополитического фланга комбинация, которая в настоящий момент складывается в Берлине, непростая».
Ирония в том, что главный результат саммита ЕС, который, по мнению Меркель, должен помочь преодолеть внутренний кризис заключается в том, что главы стран Евросоюза решили пересмотреть Дублинское соглашение. Евросовет настаивает на необходимости более справедливого распределения мигрантов, поскольку сейчас наибольший поток беженцев прибывает в Грецию и Италию. При этом контур будущего соглашения еще неизвестен — страны будут договариваться по этому вопросу отдельно. К октябрю 2018 года будет опубликован доклад о ходе работы в этом направлении.
Позиция главы МВД Германии основывается на том, что Берлин должен задействовать Дублинский протокол — известный регламент ЕС, в котором оговаривается порядок приема мигрантов и определенных юридических действий, связанных с их оформлением в качестве беженцев. Смысл документа прост — страна, в которую беженцы прибыли впервые, и должна заниматься дальнейшей судьбой мигрантов.
«Уже тогда возникли первые ноты критики в адрес федерального канцлера, но на тот момент Зеехофер был главой регионального правительства и не располагал серьезными полномочиями, чтобы заблокировать миграционный поток», — подчеркнул Топорнин в беседе с «Газетой.Ru».
Потенциальный конфликт между Зеехофером и Меркель назревал уже достаточно давно, полагает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он напоминает, что начиная с 2015 года, когда Берлин провозгласил политику открытых дверей по отношению к мигрантам, Зеехофер, будучи премьер-министром Баварии, выражал несогласие с политикой федеральных властей. Дело в том, что именно через Баварию — одну из самых комфортных и зажиточных земель Германии — проходил основной поток беженцев.
В то время как Зеехофер готовиться к тому, чтобы уйти в отставку, в ХДС явно довольны действиями своего лидера Ангелы Меркель. По словам генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, меры, которые предлагал Зеехофер, являются «неверным сигналом по отношению к европейским партнерам». «Целью ХДС является улучшение контроля, управление и ограничение миграции в Германию», — сказала Крамп-Карренбауэр, подчеркнув, что «в том, что касается достижения этой цели, ХДС и ХСС едины во мнении». В ХСС такие заявления правда пока никак не комментируют.
Законодательство Германии предусматривает и еще один вариант, в котором новые выбору не потребуется — вынесение вотума недоверия Меркель в бундестаге, где после распада коалиции ХДС и СДПГ утратят большинство. Правда, в этом случае оппозиции придется согласовать нового кандидата на место Меркель.
Поговорим пока о возможных последствиях решения Зеехофера. Если глава МВД уйдет с поста председателя Христианско-социального союза, его партия должна будет выдвинуть нового представителя на пост главы МВД — в этом случае коалиционное правительство может быть сохранено. Однако если ХСС не захочет оставаться в коалиции с ХДС и СДПГ, то представители партии, занимающие министерские посты в нынешнем правительстве, могут вместе покинуть кабинет Меркель. В этом случае коалиция потеряет большинство в бундестаге. Тогда ХДС и СДПГ могут попытаться найти нового партнера по коалиции.
Если правительство Меркель все же развалится, это может привести к роспуску парламента и новым выборам в Германии.
Еще до заседания премьер-министр Баварии Маркус Зедер от имени Христианско-социального союза в Баварии заявил, что распад коалиции еще не предрешен. «Мы готовы идти на компромиссы», — сказал он, добавив, что решение Зеехофера об уходе со своих постов, «очень удивило» однопартийцев.
Само заседание, по данным таблоида Bild, начинается в 17.00 по местному времени (18.00 мск).
Позже появились еще более сенсационные новости: после заседания президиума партии ХСС в Мюнхене в ночь с воскресенья на понедельник Зеехофер заявил, что после переговоров с ХДС он подаст в отставку. «Я сказал, что освобожу обе должности в ближайшие три дня. И что мы сделаем еще один промежуточный шаг навстречу ХДС. Все остальное мы решим после переговоров с ХДС. Завтра мы поговорим еще раз», — заявил он.
Выступая перед журналистами по окончании саммита ЕС 29 июня, Меркель заявила, что считает достигнутое на саммите соглашение как удовлетворяющее требованиям ХСС. «Это более чем равноценно», — сказала канцлер ФРГ. Однако Зеехоферу так не показалось — 1 июля председатель ХСС раскритиковал договоренности, достигнутые на саммите Евросоюза. Кроме того, он выступил против предложения Меркель о создании в Германии новых специальных центров для беженцев.
Миграционный вопрос еще в начале июня расколол коалиционное правительство в Германии — Христианско-социальный союз во главе с Зеехофером требовал от канцлера немедленного изменения правил приема беженцев.
Глава МВД Германии предлагал начать исполнение разработанного им плана по борьбе с миграционным кризисом под названием Masterplan Migration. Он предполагает запрет на прием в Германии беженцев, ранее уже получавших отказ в предоставлении убежища либо изначально зарегистрированных в другой стране Евросоюза. Меркель же настаивала, что такие вопросы должны решаться на общеевропейском уровне, а не в одностороннем порядке.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
1 июля истек срок, который глава МВД Германии Хорст Зеехофер дал канцлеру Ангеле Меркель на согласование единой позиции по приему беженцев с европейскими лидерами. Соглашение по миграции, достигнутое на саммите ЕС 28 июня, Зеехофер счел недостаточным и заявил о своем намерении уйти в отставку, что ставит под угрозу коалиционное правительство и будущее Меркель на посту канцлера.
В связи с этим фракция ХДС/ХСС проводит заседание, на котором будет решаться судьба лидеров этих двух партий. «Газета.Ru» следит за его ходом в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!