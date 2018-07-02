Развал коалиции: Меркель оправдывается за мигрантов. LIVE

Поговорим пока о возможных последствиях решения Зеехофера. Если глава МВД уйдет с поста председателя Христианско-социального союза, его партия должна будет выдвинуть нового представителя на пост главы МВД — в этом случае коалиционное правительство может быть сохранено. Однако если ХСС не захочет оставаться в коалиции с ХДС и СДПГ, то представители партии, занимающие министерские посты в нынешнем правительстве, могут вместе покинуть кабинет Меркель. В этом случае коалиция потеряет большинство в бундестаге. Тогда ХДС и СДПГ могут попытаться найти нового партнера по коалиции.

Если правительство Меркель все же развалится, это может привести к роспуску парламента и новым выборам в Германии.