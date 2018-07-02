«Фанатичный дурак»: в конгресс США идет нацист

Известный республиканец и бывший кандидат в президенты США Тед Круз призвал сторонников Республиканской партии, проживающих в штате Иллинойс, голосовать за кандидата от демократов, чтобы не отдавать голоса Артуру Джонсу.

«Этот фанатичный дурак должен получить НОЛЬ голосов», — написал Круз в своем твиттере.

Политик Артур Джонс, в прошлом член одной из неонацистских партий, будет баллотироваться в конгресс от Республиканской партии.

Реклама

Как отмечает американская редакция Politico, несмотря на противодействие выдвижению Джонса со стороны части республиканцев, политик появится в избирательном бюллетене одного из избирательных округов штата. Он будет противостоять демократу Дэну Липински на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре этого года.

Издание пишет что, несмотря на протесты части партийцев против кандидатуры Джонса, не скрывающего свои нацистские и антисемитские взгляды, местное отделение Республиканской партии выдвинуло его кандидатуру на выборах. Это произошло благодаря тому, что он выиграл праймериз, не имея конкурентов. Сам Джонс рассказал в интервью, что хочет победить «двухпартийную еврейскую систему».

Стоит отметить, что штат Иллинойс долгое время был политической вотчиной будущего президента США Барака Обамы. Штат считается демократическим — на выборах 2016 года кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила здесь более 55% голосов, в то время как ее конкурент — Дональд Трамп — чуть более 39%.

Республиканцы могли бы попробовать поддержать против Джонса кандидата от другой политической силы или независимого кандидата. Однако для выдвижения такого кандидата необходимо собрать почти 15 тыс. голосов, а это трудная задача, если политик не «раскручен» и не имеет партийной поддержки.

Когда в партии сгрудились правые

Несмотря на нацистские взгляды, Джонс и раньше пытался выдвигаться от республиканской партии на выборах в конгресс — в 1984, 1992 и 1996 годах. Тогда, правда, успехом его попытки не увенчались.

Сейчас политику 70 лет, он — бывший ветеран войны во Вьетнаме, и его взгляды часто находили симпатии у сторонников ультраправых идей.

В 2016 году Джонс на выборах президента поддержал кандидатуру Дональда Трампа, похвалив политика, что он «не ходит с протянутой рукой и не просит деньги у еврейских миллиардеров».

Правда, позже Джонс заявил, что кандидат в президенты «окружил себя евреями».

Несмотря на то что Республиканская партия — старейшая партия США — крайне негативно относится к выразителям ультраправых идей, время от времени носители неофашистских взглядов пытаются проникнуть в партийные структуры на низовом уровне. Иногда им это даже удается.

Так, в свое время в рядах республиканцев в штате Луизиана состоял неонацист Дэвид Дюк. В 1989 году он с небольшим перевесом выиграл выборы в заксобрание штата от Республиканской партии и работал в нем до 1992 года.

В том, что политики, подобные Джонсу, пытаются попасть в кандидаты от Республиканской партии, нет ничего удивительного, объясняет «Газете.Ru» глава Фонда имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Эксперт отмечает, что партии в США представляют собой «широкие избирательные коалиции» и политики на низовом уровне «перекрашиваются», чтобы получить номинацию от традиционных партий. Он напоминает, что

если в рядах республиканцев есть политики ультраправых взглядов, в рядах Демпартии есть те, кто исповедует левые и даже социалистические взгляды. Эксперт прогнозирует, что подобных случаев будет больше, так как «партии утрачивают контроль» над кандидатами.

Шансов победить на выборах в конгресс осенью 2018 года у такого одиозного политика, как Джонс, мало. Однако эксперты отмечают, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа ультраправые настроения в США усилились. Сам Трамп не разделяет подобных взглядов, однако его риторика, направленная против мигрантов, привлекает сторонников подобного мировоззрения.

Активизация ультраправых настроений в США произошла на фоне известных событий в Шарлотсвилле в штате Вирджиния в 2017 году. На городской демонстрации активисты, выступавшие против Трампа, вступили в противоборство со своими оппонентами. В инциденте погибла женщина — на нее умышленно наехал автомобиль, за рулем которого находился сторонник идеи «превосходства белой расы». Кроме того, пострадали и другие участники демонстрации.

Согласно аналитическому документу, подготовленному совместно министерством внутренней безопасности США и ФБР в 2017 году, оба ведомства ожидают, что «ультранационалистические группировки, объединяющие сторонников превосходства белой расы», будут представлять «серьезную смертоносную угрозу».

По данным главного контрольного управления правительства США, которое анализировало статистику нападений, связанных с экстремизмом,

с сентября 2001 по декабрь 2016 года в США произошло 85 различных преступлений террористического характера, в которых погибли 225 человек. При этом от рук ультраправых экстремистов погибли 106 человек (всего 62 подобных случая).

Эти цифры сопоставимы с количеством преступлений за тот же период времени, совершенных на территории США экстремистами-исламистами. От их рук в 23 терактах погибли 119 человек.

В свою очередь, по данным доклада о состоянии антисемитизма в мире, подготовленном в апреле 2018 года Центром Кантора, в 2017 году число различных антисемитских инцидентов в США увеличилось на 57% и достигло отметки в 1986 случаев.