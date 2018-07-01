Срок истек: мигранты сгубили Меркель

Председатель Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен уйти с обоих своих постов, сообщают немецкие СМИ. Вероятной причиной отставки стал его конфликт с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики.

Реклама

1 июля истек срок действия ультиматума, который Зеехофер выдвинул канцлеру ФРГ. Двумя неделями ранее он заявил, что издаст министерский указ, который закроет границы Германии для части мигрантов, если до начала июля Меркель не успеет договориться с европейскими лидерами о единой позиции по приему беженцев.

Меркель вернулась с двухдневного саммита Евросоюза с восьмистраничным «отчетом», в котором перечислила договоренности по возврату беженцев, достигнутые с рядом европейских лидеров. Это письмо она передала своим коллегам по коалиционному правительству: Христианско-социальному союзу в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В послании Меркель говорилось, что она заключила соглашения с 14 из 28 стран Евросоюза, согласно которым Германия отправит в эти государства часть беженцев, которые по прибытии в Евросоюз были зарегистрированы не в ФРГ. Их переместят в те страны ЕС, где они впервые попросили об убежище.

Среди 14 государств ЕС, с которыми договорилась Меркель, — Венгрия, Польша и Чехия. Стоит отметить, что ранее власти этих стран жестко критиковали подход канцлера ФРГ к приему беженцев. Более того, после публикации письма Меркель в Чехии и Венгрии заявили, что не подписывали подобных соглашений с канцлером ФРГ.

В письме также сказано, что Меркель заключила соглашения о возврате беженцев с Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами и Швецией. Кроме того, в своем письме канцлер призывала ХСС открыть на германской границе крупные центры приема мигрантов. О создании подобных центров европейские лидеры договорились 28 июня.

Миграционный вопрос еще в начале июня расколол коалиционное правительство в Германии — Христианско-социальный союз во главе с Зеехофером требовал от канцлера немедленного изменения правил приема беженцев.

Глава МВД Германии предлагал начать исполнение разработанного им плана по борьбе с миграционным кризисом под названием Masterplan Migration. Он предполагает запрет на прием в Германии беженцев, ранее уже получавших отказ в предоставлении убежища либо изначально зарегистрированных в другой стране Евросоюза. Меркель же настаивала, что такие вопросы должны решаться на общеевропейском уровне, а не в одностороннем порядке.

Выступая перед журналистами по окончании саммита ЕС 29 июня, Меркель заявила, что считает достигнутое на саммите соглашение как удовлетворяющее требованиям ХСС. «Это более чем равноценно», — сказала канцлер ФРГ.

Однако Зеехоферу так не показалось — 1 июля председатель ХСС раскритиковал договоренности, достигнутые на саммите Евросоюза. Кроме того, он выступил против предложения Меркель о создании в Германии новых специальных центров для беженцев.

О чем договорились в Евросоюзе

После непростых девятичасовых переговоров в первый день саммита европейские лидеры сумели договориться по основным пунктам плана борьбы с миграционным кризисом. Суть достигнутых договоренностей изложена на официальном сайте Европейского совета.

В Евросоюзе намерены «окончательно сломать бизнес-модель контрабандистов», которые незаконно переправляют беженцев к границам ЕС. Подобные путешествия крайне опасны — судна, на которых мигранты пытаются попасть в Европу, часто терпят крушения, а сами беженцы погибают в пути. Страны Евросоюза уже трижды проводили спасательные операции.

Раньше определение судьбы этих людей было большой проблемой — ответственность за их прием ложилась на те страны Евросоюза, в которые они были доставлены после спасения. На саммите в Брюсселе было принято решение о создании региональных платформ для высадки таких мигрантов.

«Такие платформы позволят быстро и безопасно разделить экономических мигрантов и беженцев», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросовета. Операции по спасению теперь будут совместно координироваться странами ЕС по принципу разделения ответственности. Кроме того, мигрантов, спасенных в море, теперь можно будет доставлять в центры, расположенные вне Европейского союза.

В соответствии с достигнутыми в Брюсселе договоренностями государства получат большую свободу в плане приема беженцев. Отныне прибывающих будут перенаправлять в специальные контролируемые центры, которые страны Евросоюза смогут создавать на своей территории «исключительно на добровольной основе».

Главы стран Евросоюза решили пересмотреть Дублинское соглашение, в соответствии с которым ответственность за прием беженцев ложится на первое государство Евросоюза, в которое они прибывают. Евросовет настаивает на необходимости более справедливого распределения мигрантов, поскольку сейчас наибольший поток беженцев прибывает в Грецию и Италию.

При этом контур будущего соглашения еще неизвестен — страны будут договариваться по этому вопросу отдельно. К октябрю 2018 года будет опубликован доклад о ходе работы в этом направлении.

В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин выразил мнение, что Евросоюз может полностью заменить Дублинское соглашение. «Оно уже давно отстало от жизни, и думаю, его не просто изменят, а сделают полностью новое», — считает эксперт.

ЕС продолжит поддерживать Италию и другие государства, сталкивающиеся с наибольшим потоком беженцев, а также увеличит финансирование стран Северной Африки, чтобы уменьшить потоки прибывающих оттуда мигрантов.

Еще одним важным достижением саммита ЕС стало решение о предоставлении Турции второго транша помощи в размере €3 млрд. Так европейские лидеры надеются добиться более эффективного выполнения соглашения по возвращению нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС с территории Турции, в обмен на легальных мигрантов из Сирии. Оно было заключено с Анкарой еще в 2016 году.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркнул, что меры, о которых договорились в ЕС, оценивать еще рано.

«Что касается реальных мер против миграции по достигнутым соглашениям, они еще не приняты. Это рамочное соглашение, оно еще будет уточняться, детализироваться, применяться на практике. Только после этого мы сможем сказать, какое оно в действительности»,

— пояснил эксперт.

В то же время Николай Топорнин подчеркивает важность самого факта согласования плана. «Это говорит о том, что европейцы сумели преодолеть разногласия и прийти к какому-то общему знаменателю, пусть даже с определенными изъятиями», — констатировал он.

Что будет с Германией

Если Зеехофер уйдет с поста председателя Христианско-социального союза, его партия должна будет выдвинуть нового представителя на пост главы МВД — в этом случае коалиционное правительство может быть сохранено.

Однако если ХСС не захочет оставаться в коалиции с ХДС и СДПГ, то представители партии, занимающие министерские посты в нынешнем правительстве, могут вместе покинуть кабинет Меркель. В этом случае коалиция потеряет большинство в бундестаге. Тогда ХДС и СДПГ могут попытаться найти нового партнера по коалиции.

Если правительство Меркель все же развалится, это может привести к роспуску парламента и новым выборам в Германии.

Впрочем, еще на стадии формирования нынешней коалиции Меркель утверждала, что скорее согласится на перевыборы, чем на правительство меньшинства. В этом случае перевыборы состоятся через 60 дней после того, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустит парламент.

Кроме того, законодательство Германии предусматривает возможность вынесения вотума недоверия Меркель в бундестаге, где после распада коалиции ХДС и СДПГ утратят большинство. Правда, в этом случае оппозиции придется согласовать нового кандидата на место Меркель.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» Владимир Брутер отмечал, что на данный момент в Германии нет достойной альтернативы Меркель на посту канцлера ФРГ. «Если бы был альтернативный сильный кандидат на позицию канцлера, если бы он мог продвинуть и раскрутить свою кандидатуру, если бы его рейтинг впечатлял и ту часть политической элиты, которая не хочет перемен, это было бы возможно. Но сегодня такой вариант не просматривается», — констатировал Брутер.