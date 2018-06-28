Саакашвили стал рецидивистом

Тбилисский городской суд в четверг 28 июня вынес обвинительный приговор против бывшего президента страны Михаила Саакашвили — политик был признан виновным в нападении на депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

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Он также лишен права занимать официальную должность в государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года и три месяца.

«Согласно обвинению, Саакашвили, как государственный политический деятель, применяющий насилие и оружие, совершил превышение полномочий, что привело к существенному нарушению права физического лица и законных интересов государства. Он также умышленно нанес Гелашвили серьезную травму, которая представляла опасность для жизни и привела к необратимым последствиям», — говорится в постановлении суда.

Как установил суд, Гелашвили и его соратники были избиты сотрудниками Специального оперативного департамента спецназа МВД Грузии по прямому приказу Саакашвили. Причиной явилась личная месть президента страны за статью Гелашвили в газете «Резонанс» с критикой Саакашвили. Суд также указал, что приговор был вынесен на основании заключения и Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, показаний свидетелей, информации телефонных операторов и видеозаписей.

Стоит отметить, что сам Саакашвили сейчас находится в Нидерландах. Месяц назад он пообещал в ближайшее время вернуться в Грузию, передает ФАН.

«Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили. Именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их…» — пояснил политик.

За неделю до этого опальный политик поздравил жителей Аджарии с годовщиной революции, пообещав гражданам Грузии, что он вернется в страну и покончит «с феодалами».

«Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет», — сказал Саакашвили, стоя с велосипедом на одной из улиц Амстердама.

В январе нынешнего года Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

В последних числах января 2006 года 28-летний Гиргвлиани вместе со своим другом Леваном Бухаидзе посетилb кафе «Шарден-бар» в центре Тбилиси. В баре в тот момент также находились руководитель Департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалаия, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, супруга министра внутренних дел Тако Салакаия, а также знакомая Сандро Гиргвлиани — Тамара Майсурадзе.

Вскоре в ходе разговора у Гирвглиани с Донадзе произошла ссора. В тот же день тело Гиргвлиани было обнаружено в поселке Окрокана (пригороде Тбилиси) с признаками насильственной смерти.

Дело получило широкий резонанс. 22 февраля 2006 года депутаты оппозиционных фракций «Новые правые» и «Демократический фронт» выступили с требованием пригласить министра внутренних дел Вано Мерабишвили в парламент и освободить от должностей подозреваемых сотрудников МВД. В ответ на это Мерабишвили заявил, что не собирается никого увольнять.

6 марта того же года полиция задержала четырех сотрудников Департамента конституционной безопасности (бывшего министерства госбезопасности) — Гиа Алания, Автандила Апциаури, Александра Качава и Михаила Бибилуридзе, которые признались, что 28 января похитили Сандро Гиргвлиани и увезли в лес, где начали его избивать. Затем, по их словам, Гиргвилиани удалось убежать, после чего он «заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты».

Стоит отметить, что 16 марта в Тбилиси и в других городах Грузии тысячи автовладельцев на протяжении нескольких минут сигналили в знак протеста против министра внутренних дел в рамках акции с требованием его отставки. Через несколько часов Саакашвили в прямом эфире провел пресс-конференцию, назвав Мерабишвили «хорошим министром» и отказавшись освободить его от должности.

В мае мать убитого Ирина Энукидзе на пресс-конференции рассказала, что семье предложили деньги за молчание в ходе расследования. Средства было предложено передать через посредника, который является близким человеком этой семьи.

«Мне предложили любую сумму, лишь бы я замолчала. В противном случае меня заставят замолчать силой. Мне также запретили иметь любые контакты с оппозицией. Хочу публично ответить на эти предложения авторам, что они очень ошиблись», — указала женщина.

В июле 2006 года обвиняемые в убийстве силовики были приговорены судом на сроки от семи до восьми лет заключения. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение после того, как решением президента Саакашвили им вдвое сократили срок наказания. Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении осужденных, подала иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье €50 тыс.

После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс-главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.

Кроме того, на 4,5 года за превышение служебных полномочий с применением силы суд отправил в тюрьму бывшего замначальника главного управления ДКБ Валериана Метревели, а также экс-начальника первого управления ДКБ Гию (Геронти) Алания, который до этого уже отбывал наказание по этому делу. Вскоре обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями» было предъявлено и Саакашвили.

В феврале нынешнего года член парламентского большинства Александр Кантария указал, что власти страны будут добиваться экстрадиции Саакашвили из Европы, передает НСН.