Опять санкции? Что готовит саммит Евросоюза

В Брюсселе 28 июня стартует саммит Евросоюза, на котором европейские лидеры должны в очередной раз принять решение о продлении антироссийских санкций. Однако накануне сразу двое глав государств ЕС — Италии и Словакии — выступили против ограничительных мер в отношении РФ.

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Перед голосованием по этому вопросу на саммите выступят с докладами канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые расскажут о ходе в реализации минских соглашений. В ЕС убеждены, что Меркель и Макрон будут упирать на отсутствие прогресса в реализации договоренностей и рекомендовать продлить санкции.

Санкции ЕС в отношении России действуют по трем отдельным направлениям. Это визовые ограничения для граждан РФ, секторальные экономические санкции и санкции в отношении Крыма. На саммите Евросоюза 28-29 июня будет решаться судьба секторальных санкций, срок действия которых истекает 31 июля.

Некоторые европейские политики давно говорят о несостоятельности санкционной политики ЕС в отношении России. 27 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против «автоматического» продления ограничительных мер.

«В ходе дискуссий по минским соглашениям в Брюсселе мы еще раз подтвердим, что обновление санкций ЕС против России не должно быть автоматическим... Санкции — это инструмент, а не конечная цель», — подчеркнул Конте.

Он отметил, что в вопросе продления санкций Евросоюзу стоит вести себя «очень осторожно», добавив, что Рим будет уделять огромное внимание интересам итальянских компаний. Италия уже неоднократно критиковала антироссийские санкции, подчеркивая, что они наносят серьезный ущерб ее экономике.

С приходом к власти нового правительства по итогам выборов 4 марта эта риторика лишь усилилась. Сейчас итальянское правительство считается самым «пророссийским» в Европе — в первой же речи в парламенте премьер-министр пообещал, что санкции в отношении Москвы будут отменены, а Италия будет пытаться улучшать отношения с РФ.

Но 27 июня недовольство перспективой продления антироссийских санкций выразил не один Конте — схожую позицию выразил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Он назвал санкции Евросоюза против России «бессмысленными», пообещав поднять этот вопрос на предстоящем саммите ЕС.

«Словакия уже долгое время подчеркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта», — заявил глава правительства Словакии на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Он добавил, что ограничительные меры со стороны стран ЕС лишь испортили отношения Брюсселя с Москвой, а также нанесли экономический ущерб европейским странам. Пеллегрини подчеркнул, что целый ряд европейских компаний потерял свои рынки из-за невозможности торговли с РФ.

«Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России», — подытожил он.

В Словакии уже не впервые жалуются на ущерб, приносимый антироссийскими санкциями. В декабре 2017 года, когда санкции были продлены до июля 2018 года, предшественник Пеллегрини на премьерском посту Роберт Фицо отмечал, что поддержал ограничительные меры лишь потому, что не желал рушить единство Евросоюза.

«Дискуссий между лидерами ЕС по этому вопросу в дальнейшем не удастся избежать. Они будут все более сложными в связи с их негативным влиянием на европейскую экономику», — предупреждал Фицо.

Премьер Словакии оказался прав — сейчас в Евросоюзе действительно нет единого мнения касательно антироссийских санкций. Локомотивом их продления выступают Германия и Франция. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в этом вопросе остается беспрекословной: это будет возможным только после того, как будут выполнены минские соглашения.

При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а следовательно, и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.

В беседе с «Газетой.Ru» cотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев выразил мнение, что,

несмотря на смелые заявления Италии и Словакии, серьезных прорывов в плане антироссийских санкций на саммите в Брюсселе не предвидится.

«Мы видим, что сейчас в Европе происходят достаточно сложные вещи, европейская и евроатлантическая солидарность находится под вопросом, видим и тот факт, что в Италии к власти пришли лица, которые заявляют, что они хотели бы возобновления полноценных экономических отношений с Россией. Это все, безусловно, стоит принимать во внимание», — отмечает эксперт. В то же время, подчеркивает он, для Евросоюза отмена санкций сейчас стала бы «потерей лица».

«Прорывов здесь ожидать не стоит, потому что санкции, как мы помним, были введены в связи с событиями в Крыму и Донбассе, и для европейцев сказать — мы решили, что забудем про это и перестанем обращать внимание, — просто невыгодно. Это невыгодно в политическом плане, потому что для них это означает потерю лица, означает, что вся политика, которую они ведут на протяжении уже четвертого года, по сути, неверна», — поясняет Тимофеев.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в Европе есть достаточно мощная политическая элита, которая не заинтересована в таком отступлении перед лицом России и считает, что Европа должна быть последовательной.

«Истеблишмент самых крупных, ведущих стран ЕС выступает за продление санкций. Поэтому я думаю, что евроатлантический консенсус в данном случае возобладает, и, несмотря на призывы Италии и Словакии, это изменить не получится», — заключил Тимофеев.

Между тем даже в Германии политики высказываются против антироссийских санкций. В частности, немецкие чиновники говорят о необходимости пересмотра этой позиции, упирая на тот факт, что страна сама страдает от ограничительный мер.

Об этом ущербе буквально накануне саммита ЕС рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. «Ущерб немецких компаний и правда составляет 40% всех торговых потерь Запада из-за санкций», — сообщил он в интервью «Известиям».

Он выразил недоумение по поводу сохранения санкций, из-за которых экономика ФРГ каждый месяц теряет €618 млн. «Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» — задается вопросом Фронмайер.