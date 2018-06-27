«В ходе волевой борьбы поставим США на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени» в ходе своего обращения к своему народу по национальному телевидению, передает ФАН.

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«Иран не станет капитулировать перед США. Мы сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — анонсировал иранский лидер.

При этом политик указал на высокий уровень безработицы в стране, но пояснил, что иранские власти способны прилагать больше усилий и решить эту проблему, передает РИА «Новости».

«Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — резюмировал Роухани.

Также в среду, 27 июня, Организация по атомной энергии Ирана сообщила о запуске завода по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности, также известного как «желтый кек».

Соответствующее поручение отдали Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Хасан Роухани. Запуск завода стал ответом на несоблюдение США своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, подчеркивалось в сообщении.

Завод уже произвел первую бочку «желтого кека». Позднее из концентрата будет получен фторид урана (VI), который в газообразном виде используется в обогащении урана.

Иран намерен в дальнейшем наращивать мощности по обогащению урана и выйти на уровень в 190 тыс. ЕРР (единица, которая демонстрирует показатели мощности центрифуг).

Между тем, двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после того, как Соединенные Штаты приняли решение покинуть заключенную с Ираном в 2015 году ядерную сделку.

«Все сильно изменилось с тех пор, как мы сделали это (покинули ядерную сделку с Ираном. — «Газета.Ru»)», — сказал американский лидер во время встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном.

При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Арагчи рассказал о возможном выходе Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Терпение Ирана подходит к концу, и он может в ближайшие недели выйти из ядерной сделки», — сказал дипломат.

По его словам, «перспектива переговоров с европейцами остается неясной» и может «не привести к достижению общего решения для сохранения СВПД».

Американское издание The National Interest же указало на опасность того, что Россия выиграет от противостояния США с Ираном. По мнению аналитиков из США, такой шанс появится в случае, если США будут противодействовать Ирану после выхода из СВПД без Европейского союза и своих региональных партнеров.

В материале отмечается, что текущие внутренние беспорядки в Иране могут подтолкнуть США к максимальному давлению на республику с помощью повторного введения санкций. Однако в этой стратегии существуют риски, например, жесткие односторонние санкции в отношении Ирана могут побудить государство отказаться от СВПД и возобновить свою ядерную программу.

Этот шаг, в свою очередь, спровоцирует реакцию Израиля, что приведет к открытой войне на Ближнем Востоке. Дополнительные санкции могут также усугубить и внутреннюю обстановку в Иране, которая может перерасти в политический кризис и борьбу за власть.

За день до этого министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские власти будут сотрудничать с США в том случае, если американские власти перестанут нарушать политические принципы и применять угрозы вторжения.

«Если правительство США наберется смелости и откажется от такой политики на словах и на деле, ее глобальная изоляция закончится», — указал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что в случае выполнения этого условия, в мире появится «новый образ» Соединенных Штатов. По мнению Зарифа, он позволит стране «проложить путь» к совместной работе по обеспечению безопасности и процветания в мировом сообществе.

Чуть ранее правительство Ирана заявило о создании штаба по противоборству пропаганде США. В штаб войдут Хасан Роухани, председатель парламента страны Али Лариджани, глава судебного департамента Ирана Садег Ардешир Амоли Лариджани и представители государственных СМИ. Сообщалось, что власти Ирана приняли решение о создании штаба из-за «активизации американского давления и пропаганды».

В начале июня замглавы Организации по атомной энергии страны Бехруз Камальванди сообщил, что Иран начинает увеличивать мощности по обогащению урана, передает НСН.