«Ястреб Трампа» готовит встречу с Путиным. LIVE

Переговоры Владимира Путина и Джона Болтона продлились два часа. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что в ходе встречи обсуждался саммит Путина и Трампа. При этом, по его словам, вопрос встречи двух лидеров по закрытым каналам обсуждается уже довольно давно.

«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков. Помощник президента уточнил, что переговоры велись в закрытом порядке, и раскрыть детали он не может. При этом Ушаков подчеркнул, что речь идет о «третьей стороне», которая является удобным место и для России, и для США.