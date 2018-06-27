«Ястреб Трампа» готовит встречу с Путиным. LIVE

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Пресс-конференция все ближе. Болтона ждут десятки журналистов. Корреспондент «Газеты.Ru» с места событий сообщает, что пока американский президент еще не появился. Однако вряд ли американский политик потеряется — он много раз бывал в «Интерфаксе» и давал брифинги, когда работал в Госдепе при Джордже Буше-младшем.
Спектр тем, которые обсуждались на встрече Болтона и Путина достаточно разнообразен. По словам Ушакова, среди них — стратегическая стабильность в мире, контроль над ядерными вооружениями, сирийский кризис, Северная Корея и ситуация в связи с решением США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждалась также и проблема внутриукраинского кризиса, впрочем, по словам Ушакова, эта тема не заняла существенную часть разговора.
Переговоры Владимира Путина и Джона Болтона продлились два часа. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что в ходе встречи обсуждался саммит Путина и Трампа. При этом, по его словам, вопрос встречи двух лидеров по закрытым каналам обсуждается уже довольно давно.
«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков. Помощник президента уточнил, что переговоры велись в закрытом порядке, и раскрыть детали он не может. При этом Ушаков подчеркнул, что речь идет о «третьей стороне», которая является удобным место и для России, и для США.
Болтон, в свою очередь, предложил пообщаться на темы, по которым у России и США нет разногласий. «Благодарю Вас за то, что вы принимаете меня, находите время. Надеюсь, что мы сможем, как и в ходе переговоров с коллегами, обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по линиям, где у нас есть определенное согласие», — сказал советник американского президента.
Перед началом встречи с советником американского президента Владимир Путин заявил, что надеется обсудить шаги по нормализации отношений России и США. «Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что мы могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения друг к другу», — говорил российский лидер.
Также Путин в очередной раз поделился своими мыслями о том, почему именно Вашингтон и Москва никак не могут договориться. «В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучше форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с Вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих штатах», — сказал Путин.
Позже Болтон был принят в Кремле. На встрече американского советника с президентом России Владимиром Путиным также присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С американской стороны же присутствовал посол США в России Джон Хантсман.
Переговоры Джона Болтона и Сергея Лаврова состоялись еще в районе полудня. Встреча в формате рабочего ланча продлилась около полутора часов в закрытом режиме. До встречи с Лавровым Болтон обсудил перспективы сотрудничества по линии национальных Совбезов с заместителем секретаря совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ГУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что в случае встречи Путина и Трампа сложится довольно нестандартная ситуация: «Еще ни разу лично не встретились глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. То есть по телефону они говорили, но это уникальная ситуация, когда у нас готовится саммит, но лично не встречались и не общались в рамках полноформатных двусторонних переговоров министры иностранных дел». В то же время эксперт обращает внимание, что визиты в Москву и конгрессменов, и советника президента США Джона Болтона свидетельствуют, что инициатором встречи с Путиным является лично Трамп, а не внешнеполитический истеблишмент Соединенных Штатов в целом.
Еще накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона хочет обсудить с Болтоном вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения.
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов в свою очередь отмечал, что во время встречи Болтона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, будут обсуждаться «все вопросы, которые волнуют»: «и двусторонние отношения, и региональная обстановка, в том числе Сирия, Палестина, и другие вопросы».
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москву прилетел советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Сегодня он уже успел встретиться с Владимиром Путиным, после чего появилась информация о том, что договоренности относительно встречи российского и американского президентов достигнуты. Подробности обещают дать завтра.
А сегодня Болтон ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференцию проводит агентство «Интерфакс», мы следим за ее ходом и рассказываем вам в режиме онлайн о самом важном и интересном. Оставайтесь с нами.