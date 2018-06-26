«Санкции за Крым бессмысленны и безнадежны»

Антироссийские санкции ежемесячно наносят германской экономике ущерб в размере порядка €618 млн, убежден депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

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В разговоре с «Известиями» парламентарий отметил, что он всегда будет выступать против санкций — давление на Россию и ухудшение торговых отношений между двумя державами «полностью противоречат национальным интересам Германии».

Фронмайер напомнил, что экономика ФРГ ориентируется большей частью на экспорт. Из-за ограничений на торговлю с Россией немецкие предприниматели несут около 40% экономического урона от общего показателя для всех стран Европейского союза.

При этом депутат бундестага убежден, что усилия Германии и других стран ЕС на санкционном фронте бессмысленны и безнадежны — Европа не сможет добиться изменения территориального статуса Крыма, из-за чего и были изначально введены антироссийские санкции.

Фронмайер, кроме темы санкций, рассказал об отказе ОБСЕ посещать Республику Крым в ходе президентских выборов в России. Представитель AfD заявил, что отказ от наблюдения за выборами главы государства РФ в Крыму — «лишь символический жест, не имеющий какого-то политического влияния», «пустое и бессмысленное решение».

Кроме того, германский парламентарий рассказал о своем отношении к миграционной политике Ангелы Меркель. Сейчас, по его словам, деятельность и личность федерального канцлера вызывает резкое недовольство у гораздо большего количества немцев.

Эта ситуация вызвана отказом Меркель выдворять из страны беженцев — а это, отметил Фронмайер, идет вразрез с действующим законодательством ФРГ.

«Просящие убежища примерно в 50 раз чаще, чем немецкие граждане, совершают сексуальные преступления и более чем в 60 раз чаще — убивают кого-то. Каждый нелегальный мигрант, которому Меркель разрешает перейти границу ФРГ, снижает общую безопасность в наших городах и деревнях. Но речь идет не только о статистике. Достаточно вспомнить, что недавно 14-летняя девочка Сюзанна была изнасилована и убита беженцем из Ирака»,

— подчеркнул представитель «Альтернативы для Германии».

Санкции в отношении России и политика Меркель регулярно критикуются не только в России, но и в самой ФРГ — причем в парламенте и правительстве страны.

Депутат бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин 20 мая подчеркнул негативное влияние антироссийских санкций США на немецкую промышленность и назвал их элементом торговой войны. По словам Триттина, промышленность ФРГ получала 40% алюминия от России и в настоящее время должна его покупать у американской стороны по более высоким ценам. Он также отметил, что последние антироссийские санкции со стороны США не имеют отношения к ситуации на Украине.

Кроме того, Триттин назвал российскую сторону большим соседом, который плохо себя ведет, и уточнил, что политика по отношению к России должна быть «реалистичной и принципиальной».

12 мая заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки заявил о необходимости пересмотреть санкции против России. В заявлении Кубикки говорится, что штрафные меры в отношении Росси не привели к ощутимым результатам в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине. Политик не исключил возможности «дозированно» пойти навстречу Москве, чтобы активизировать мирный процесс.

Однако его однопартийцы не согласны с таким предложением. Другие немецкие либералы считают, что санкционное давление на РФ должно сохраняться, однако нужен «более тесный контакт» между Берлином и Москвой.

18 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Федеративная республика Германия сохраняют большой объем совместных экономических интересов.

«Любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны представляет особое значение. Таковой Германия и является. Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется значительный объем совместных интересов в плоскости экономики», — отметил представитель Кремля.

Власти России и Германии ищут самые разные пути для развития взаимоотношений между странами, заявил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

«Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — подчеркнул немецкий дипломат.

Посол ФРГ отметил, что к мерам властей по развитию взаимоотношений добавляются имеющиеся связи в самых разных областях российско-германских сношений.