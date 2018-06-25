Львовская вечерня: кто виноват в погромах цыган на Украине

На Украине заявили, что к недавним погромам цыганского табора подо Львовом якобы может быть причастна Россия. Об этом во время пресс-конференции сказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Реклама

«Мы понимаем, что за этим [нападением] может стоять Россия», — цитируют слова Грицака «Украинские новости».

Также руководитель СБУ заявил, что ведомство изучает информацию о финансировании акций, в ходе которых происходили нападения на цыган на Украине.

Речь идет об инциденте 23 июня во Львовской области, где произошло нападение на лагерь ромов. В результате тех событий погиб один человек, еще несколько получили ранения, среди них — 10-летний ребенок и его мать.

По информации национальной полиции, после инцидента задержаны семь человек, большая часть из которых — школьники. Также был задержан и 20-летний организатор акции.

Нападавшие принадлежали к неонацистской группировке «Трезвая и злая молодежь». Именно название и дало СБУ основание сделать предположение о причастности Москвы — якобы в 2014 году в России была зарегистрирована организация с похожим названием. Однако других доказательств Грицак не привел.

Следует отметить, что «цыганские погромы» сотрясают Украину уже не первый месяц. Однако ранее подобные инциденты сводились к дракам и поджогам — обходилось без жертв. Так, например, в начале июня был атакован лагерь цыган в Голосеевском районе украинской столицы, а в апреле — опять же в Киеве — была разгромлена их стоянка на Лысой горе. Тогда украинские власти должным образом не отреагировали на эти происшествия,

объяснив случившееся тем, что активисты просто жгли мусор и занимались уборкой территории.

Более того, позже в СМИ появилась информация, что праворадикальные объединения, замешанные в погромах, косвенно получают финансирование из государственного бюджета — через деньги, выделяемые на так называемые программы молодежно-патриотического воспитания.

Теперь же, когда ситуация дошла до убийства, на гонения цыган на Украине обратили внимание в Совете Европы по правам человека.

«Я призываю украинские власти активизировать усилия, направленные на то, чтобы остановить эти нападения и преследовать виновных. Субботняя атака — лишь последняя по счету в череде нескольких жестоких погромов со стороны радикальных группировок против народа рома и правозащитников, совершенных на Украине за последние два месяца», — написала 25 июня комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович в своем фейсбуке.

Только после острой реакции со стороны европейских чиновников украинские правоохранители завели уголовное дело по факту погромов цыганских лагерей.

Стоит отметить, что сами украинцы традиционно относятся настороженно по отношению к цыганам, однако столь радикальные действия в отношении ромов вызвали возмущение в обществе. Волонтер Юрий Касьянов полагает, что причиной нападений стало то, что Киев «утратил монополию на силу», в результате чего «всевозможные парамилитарные формирования <…> беззастенчиво и практически безнаказанно применяют силу». «Так начинается обыкновенный фашизм, когда государство теряет монополию на силу, законы не работают, а справедливости нет», — пишет он в своем фейсбуке.

Курс на мультикультурность

Тем более разительно выглядят нынешние события во Львовской области, учитывая недавнее заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о необходимости построения на Украине мультикультурного государства.

«Наша национальная идея, на мой взгляд, заключается в единственном — построить сильное многонациональное мультикультурное украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей»,

— заявил Гройсман, выступая на 11-м молодежном форуме стипендиальных программ «Завтра.ua» и «Всемирные студии» 22 июня в Киеве.

Впрочем, из контекста встречи до конца непонятно, что именно имел в виду премьер-министр, поскольку дальше развивать свою мысль он не стал, быстро переключившись на другие темы. Вполне возможно, что данные слова — очередная попытка украинских политиков провозгласить приверженность «западным ценностям».

Вместе с тем Киев находится в состоянии конфликта с несколькими соседними государствами, представители которых населяют некоторые украинские территории. Помимо этнических русских, в этой стране проживают белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи и другие народы. По сути, некоторые из их представителей пострадали «за компанию» с Россией. В частности, одним из главных камней преткновения в отношениях стран стал закон об образовании, согласно которому обучение на Украине должно практически полностью перейти на украинский язык.

«Игра на стороне России»

Самое большое напряжение новый украинский закон вызвал в отношениях с Будапештом. Дело в том, что в Закарпатье компактно проживает венгерское меньшинство, интересы которого напрямую затрагиваются новым нормативным документом. По разным оценкам, в этом регионе проживает до 150 тыс. этнических венгров.

Дело даже дошло до того, что Венгрия пригрозила заблокировать участие Киева в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле. Будапешт выдвинул три условия, при которых он откажется от этого решения — переходный период для закона об образовании будет продлен до 2023 года, он не коснется преподавания в частных школах, будут организованы совместные консультации с венгерской общиной по внедрению этого закона в действие.

Кроме того, Будапешт настаивает на том, чтобы венгерский язык был признан официальным на территории Закарпатья.

Эксперты, вместе с тем, полагают, что Венгрия вряд ли пойдет в своих угрозах до конца, однако киевская власть все же, судя по всему, не хочет обострять отношения с членом ЕС и пошла на диалог с представителями закарпатской общины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уже успел сообщить, что если местные жители будут удовлетворены итогами обсуждения, то этого для Будапешта будет достаточно.

Из-за подобных заявлений Киев даже обвинил Сиярто в «игре на стороне России». Однако глава МИД Венгрии опроверг подобные инсинуации.

«Послушайте, мы — независимое государство, и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении [национальных] меньшинств. Мы знаем одно: в Закарпатье есть венгры, и мы стремимся защитить их права. И мы, в случае необходимости, будем защищать их от любого — от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно», — заявил глава венгерского МИДа.

Евреи против

К действиям украинских властей, которые сложно соотнести с понятием мультикультурализма, можно отнести и героизацию «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещены в России). В 2015 году Верховная рада признала участников этих группировок борцами за независимость Украины, что вызвали недовольство среди еврейского населения страны, а также поляков.

Именами Степаны Бандеры, Романа Шухевича и других руководителей этих движений стали называть улицы, а в Виннице в 2017 году установили памятник Симону Петлюре.

Все ноты протеста со стороны еврейской общины, в которых говорилось о причастности этих одиозных деятелей к Холокосту, украинскими властями были проигнорированы.

Также довольно громким оказался недавний скандал с консулом Украины в германском Гамбурге Василием Марушинцем. В своем личном аккаунте в фейсбуке — справедливости ради, стоит отметить, что страница была закрыта для общественности — он многократно публиковал антисемитские лозунги, оправдывал «Бабий Яр» (место массовых казней цыган, евреев, караимов и советских военнопленных, которые осуществлялись немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году) и другие нацистские преступления.

После того как эта информация стала достоянием общественности, украинские власти были вынуждены уволить дипломата с занимаемой должности и публично осудить его действия.