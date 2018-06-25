«Предаем наши ценности»: как мигранты раскололи Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал свое заявление по итогам мини-саммита Европейского союза, в котором приняли участие представители 16 государств Евросоюза из 28--ми. Основное внимание прессы было сосредоточено на переговорах по вопросам миграции самого Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Главная проблема — ситуация с беженцами, которые массово начали прибывать в Европу в 2013 году из-за сирийского кризиса.

«Нужны ясные идеи для его разрешения. У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее. Ценности — это уважение прав человека, уважение других государств и солидарность, которая нас скрепляет», — заявил Макрон, представляя свои мысли по поводу преодоления политического кризиса, который вызывают потоки беженцев.

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Как решить миграционную проблемы, участники ЕС будут обсуждать на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 28-29 июня. На встрече речь пойдет о мигрантах, которые попадают в ЕС через внешние границы, а также об отношениях внутри шенгенской зоны.

Однако канцлер Германии Ангела Меркель не верит, что решение по проблеме миграции может быть принято на саммите.

«…Но мы знаем, что на Совете ЕС, к сожалению, еще не получим общего решения миграционной проблемы»,

— цитирует заявление Меркель РИА «Новости».

Положение Германии

По мнению германского канцлера, вопрос об улучшении ситуации нужно решать в формате двух- и трехсторонних соглашений по взаимному интересу. Эксперты считают, что

Меркель имеет полное право диктовать повестку саммита, так как именно Германия приняла больше всего беженцев на волне сирийского кризиса. Пик их приезда в Германию пришелся на 2015 год.

Тогда в страну прибыли 890 тыс. беженцев. Сегодня, по данным департамента по делам мигрантов и беженцев, это число заметно меньше — в 2017 году приехали лишь около 187 тыс. мигрантов. Кроме Сирии и Ливии, это граждане других бедных стран, которые пытаются проникнуть в благополучные страны Европы, воспользовавшись ситуацией.

Несмотря на то что количество прибывающих беженцев в Германии действительно резко уменьшилось, те, кто нашли приют в этой стране, находятся в лагерях, где условия содержания отнюдь не лучшие.

Кроме того, ситуация с беженцами в Германии стала причиной правительственного кризиса. Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам — если канцлеру на саммите 28 июня не удастся договориться с европейскими лидерами по единой позиции в отношении мигрантов, то он издаст министерский указ, который закроет границы Германии.

Италия сменила милость на гнев

С ударом миграционного кризиса сталкиваются и такие страны, как Италия и Греция, которые из-за своего географического положения были вынуждены принять большое количество мигрантов. Обездоленные люди, часто с маленькими детьми, прибывали к берегам этих стран на лодках, которые были вынуждены арендовать у контрабандистов.

Одним из символов массовой миграции стал итальянский остров Лампедуза, куда, начиная с 2013 года, начали приплывать тысячи мигрантов. К середине июня количество мигрантов, добравшихся до европейских берегов морем, составило уже более 20 тыс. человек.

Постепенно гостеприимство властей и граждан по отношению к мигрантам начало сменятся раздражением. Вопрос миграции стал одним из ключевых для итальянской политики и привел к победе коалицию «евроскептиков».

Новые власти страны сразу же продемонстрировать жесткое отношение к мигрантам, запретив принимать у себя судно «Aquarius» с 629 беженцами на борту. После отказа Италии беженцев согласилась принять у себя Франция.

Более того, итальянские власти даже запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами.

Как отмечает британское издание The Independent, в правительстве Италии считают, что спасением кораблей с мигрантами в Средиземном море, которые направляются в Европу, должны заниматься власти Ливии.

Жесткость действий итальянского правительства продиктована тем, что для Италии «это принципиальный вопрос», говорит ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он отмечает, что если страна не справится с кризисом, правительственную коалицию ждет развал.

Неспособность стран ЕС проводить единую политику в области миграции — одна из главных причин кризиса.

Есть ли будущее у мигрантов в Европе

Так, «старые» страны ЕС сталкиваются с определенным сопротивлением государств Восточной Европы, в частности, Венгрии, которая открыто чинит препятствия мигрантам. «Необходимо единство стран Европейского союза, но страны Восточной Европы сохраняют собственную позицию и не хотят принимать мигрантов», — напоминает Брутер в беседе с «Газетой.Ru».

Одна из проблем — нежелание части стран ЕС следовать так называемому Дублинскому соглашению 2003 года. Согласно этому документу, беженец вправе обратиться за убежищем в первой стране ЕС, куда он сможет добраться. Однако политолог Владимир Брутер прогнозирует, что

судьба соглашения незавидна, так как оно было заключено много лет назад, когда ситуация была иной. Если соглашение не будет пересмотрено, страны начнут выходить из него, полагает эксперт.

В то же время кое-что на мини-саммите в Брюсселе согласовать удалось — страны ЕС согласились о необходимости создания агентства ЕС по делам беженцев, а также улучшить материально-техническое оснащение базы Eurodac, в которой хранят отпечатки пальцев прибывающих в страну мигрантов.

Правда, предложение о создании центров для мигрантов на территории третьих стран было отклонено. При этом уже долгое время с начала конфликта в Сирии таким центром для ЕС де-факто является Турция. Это государство в 2016 году заключило соглашение с ЕС, согласно которому нелегальные мигранты с Ближнего Востока, прибывающие в ЕС через территорию Турции, но не получающие убежища, будут высылаться обратно в Турцию.

Правда, Турция пошла на эти шаги не из альтруизма, а рассчитывая на средства, выделяемые ЕС. В марте Брюссель согласился выделить Стамбулу более $3 млрд на эти цели. Ранее власти Европейского союза уже выделили такую же сумму на нужды беженцев, которые находятся на территории Турции. Однако этих средств крайне мало. В настоящее время в Турции находится более 3,5 млн беженцев из Сирии.