«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что экономическое состояние его страны может в недалеком будущем напрямую сказаться на независимости белорусского государства.

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Эксперт указал, что для белорусского лидера вообще характерно эмоциональное изложение своих мыслей, но – в то же время – основания для таких заявлений у Лукашенко есть, передает ФАН.

«Слова Лукашенко подтверждают и высокую степень зависимости белорусской экономики от российской, а вернее, высокую степень субсидирования и дотирования Россией белорусской экономики через поставки дешевой беспошлинной нефти, дешевого беспошлинного газа, кредиты, предоставление рынка сбыта и так далее», — заметил аналитик.

По его мнению, заявление Лукашенко об угрозе вхождения Белоруссии в состав «другого государства» является признанием Минском невозможности решить самостоятельно все свои насущные вопросы. При этом специалист анонсировал возможные изменения в товарно-денежных отношениях России и Белоруссии.

«Россия собирается повысить налоги на добычу полезных ископаемых. Ранее от 18 до 22 млн тонн нефти поставлялось в Белоруссию беспошлинно. Пошлина зачислялась в белорусский бюджет. Но если будет повышен налог на добычу, то стоимость нефти для белорусов вырастет. Это отразится на бюджете Белоруссии, который формируется за счет продажи нефтепродуктов, сделанных из дешевой российской нефти, за счет «Уралкалия» и российского рынка сбыта для белорусских сельхозпроизводителей.

В белорусском сегменте интернета уже появляются некие панические подсчеты, указывающие на то, что Белоруссия может потерять до 20% своего ВВП после повышения Россией налога на добычу», — детализировал Безпалько.

Политолог Дмитрий Болкунец также считает, что этим своим заявлением Лукашенко практически расписался в том, что в республике есть серьезные экономические проблемы, которые без внешнего финансового воздействия решить не получится, передает НСН.

«С другой стороны, это заявление можно рассчитывать и как сигнал Западу: если вы мне не поможете финансами и политической помощью, то меня вместе с республикой «заберут». Это политическое маневрирование между Москвой и Брюсселем. Но готово ли какое-то государство забрать территорию, которая обанкротилась, полностью? Лукашенко мог намекать на Польшу, однако вся Белоруссия с ее проблемной экономикой Варшаве не нужна», — уверен эксперт.

По его информации, на территории Белоруссии ряд стран восточной Европы ведут довольно активную экономическо-хозяйственную деятельность.

«В частности Польша вкладывает некоторые ресурсы в некие проекты, позволяющие влиять на политическую ситуацию в республике. Были заявление польских высокопоставленных лиц о возрождении Речи Посполитой и включении в нее территории, близкой к Смоленску. Хотя, все-таки, думаю, что Лукашенко больше играет словами и просто рассчитывает на информационное влияние и воздействие», — рассуждает аналитик.

Болкунец добавил, что Белоруссия, конечно же, сохранит суверенитет — при поддержке, в том числе, Москвы. Но для успешного выхода из создавшегося кризиса Минску нужны серьезные реформы в политической сфере.

Днем ранее в ходе искомого совещания Лукашенко объявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причина невыполнения поставленных задач по развитию экономики государства может быть только одна – смерть. Он отметил, что местные власти обязаны четко исполнять поставленные задачи, поскольку в противном случае страну ожидает не лучшее будущее.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — подчеркнул глава государства.

В прошлом месяце Лукашенко он наложил запрет на создание в стране убыточных и дотационных проектов. Об этом заявил он сам во время совещания о перспективах развития ОАО «Гродно Азот». По словам президента, свыше 50% производимых на «Гродно Азоте» удобрений поставляется для сельскохозяйственных организаций страны. Именно поэтому стабильная работа предприятия напрямую связана с эффективностью его продукции.