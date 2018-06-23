«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко

В случае провала в экономическом секторе Белоруссия может лишиться независимости, заявил в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области президент страны Александр Лукашенко. Соответствующее видео было опубликовано на сервисе видеохостинга YouTube телеканалом ОНТ.

В ходе совещания Лукашенко объявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причина невыполнения поставленных задач по развитию экономики государства может быть только одна – смерть.

Он отметил, что местные власти обязаны четко исполнять поставленные задачи, поскольку в противном случае страну ожидает не лучшее будущее. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — подчеркнул Лукашенко. Причем это самое «какое-то государство», в состав которого может войти Белоруссия, президент не указал.

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Обращаясь к местным руководителям, Лукашенко подчеркнул, что основной целью является эффективное производство продукции, востребованной на рынке, а также возможность республики выстоять в условиях современной конкуренции. «Хотите — строем ходите, хотите — берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы», — заявил белорусский лидер. Такие гневные высказывания Лукашенко можно частично связать с невыполнением «на местах» данных им поручений.

Вопрос экономического развития президент республики ставит довольно остро. Так, 10 мая он наложил запрет на создание в стране убыточных и дотационных проектов. Об этом заявил он сам во время совещания о перспективах развития ОАО «Гродно Азот».

По сообщению пресс-службы Лукашенко, он исключил направление средств из бюджета «на всякие доделки-переделки». «Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается», — отметил он.

По словам президента, свыше 50% производимых на «Гродно Азоте» удобрений поставляется для сельскохозяйственных организаций страны. Именно поэтому стабильная работа предприятия напрямую связана с эффективностью его продукции.

Двумя днями ранее Лукашенко на совещании с руководством Житковичского райисполкома заявил, что Белоруссия может стать цветущим краем только в том случае, если ее граждане перестанут «ныть». «Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать», — отметил белорусский лидер.

Он уверен, что если белорусы «продолжат ныть», то страну ожидает переворот, как в Армении или на Украине. Он также допустил, что государство могут «разорвать на куски». По словам Лукашенко, дисциплина в республике «будет ужесточаться значительно».

К тому же белорусский лидер подчеркнул важность грамотного создания кадрового состава, а также поддержания высокой исполнительской дисциплины. «Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает», — заключил Александр Лукашенко.

Ранее, 24 апреля, белорусский лидер обвинил Россию в развязывании торговых баталий, а также запретил поставлять на территорию соседнего государства некоторые белорусские товары. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию республики.

Лукашенко подчеркнул, что весь мир оказался захлестнут торговыми войнами. В качестве примера он привел ситуацию между США и Китаем и упомянул введение санкций в отношении России. «Да и у нас далеко за примерами ходить не надо: возьмите хотя бы «молочные» и «мясные» баталии, «сахарные», которые устраивает наш ближайший партнер (Россия — «Газета.Ru»), блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок», — отметил глава белорусского государства.

Напряженные отношения в экономическом плане между Россией и Белоруссией существуют уже давно. Еще в самом начале года, 17 января, власти республики на 90 дней ввели государственное регулирование стоимости белого сахара, сообщалось на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Данные ограничения, отметили в ведомстве, вызваны резким ростом импорта, сокращением спроса на местный товар, а также снижением объемов производства. В декабре 2017 года было принято постановление, согласно которому вводятся предельные минимальные цены. Так, стоимость произведенного в республике или поставленного ей сахара не может быть меньше 1,5 белорусских, или 42,5 российских рублей, за килограмм.

В свою очередь участники рынка уверены, что причиной введенных ограничений стал российский сахар, стоимость которого значительно меньше белорусского.