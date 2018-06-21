«Мы не груша для битья»: немецкие СМИ обрушились на Трампа

Немецкое издание Die Welt обвинило президента США Дональда Трампа во всех грехах. В опубликованной 21 июня статье говорится, что американский президент готов пойти на все, чтобы порадовать своих сторонников — например, фактически начать торговую войну со своими ключевыми союзниками и прямо оскорблять их, как на недавнем саммите «Большой семерки» в Канаде.

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В материале также высказана критика в отношении Трампа за его попытки «навязаться в друзья» к одному из «худший диктаторов нашего времени» — Ким Чен Ыну. Авторы статьи также выразили мнение, что привезенное Трампом со встречи с Кимом в Сингапуре соглашение было «сырым», а он преподносит его как прорыв.

Главная же претензия издания к Трампу — его отношения с Германией. «Если вы посмотрите на последние твиты американского президента Дональда Трампа, то не сможете не заметить, что у него есть три главные мании. Во-первых, это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Вторая излюбленная тема Трампа — дети нелегальных мигрантов, которых отняли у родителей: в этом, по словам Трампа, виноваты демократы, которые не дают ему построить стену на границе с Мексикой. Третья же одержимость Трампа — Германия», — говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что глава США воспользовался противоречиями по поводу миграционной политики в Германии и Европе, чтобы оправдать свое собственное поведение в отношении беженцев и нелегальных мигрантов. В результате он превратил ФРГ в «идеальную мишень» и «грушу для битья», говорится в статье.

На днях Трамп заявил, что «народ Германии восстал против своих властей, поскольку вопрос миграционной политики уже расшатывает и без того хрупкую правительственную коалицию». Он также назвал огромной ошибкой Германии допуск в страну «миллионов людей, которые так сильно и насильно меняют их культуру». Об этом президент США написал в твиттере, комментируя конфликт, возникший в правящей коалиции ФРГ по поводу миграционной политики.

Трамп также подчеркнул, что жители США «не желают, чтобы в их стране происходило то, что происходит с иммиграцией в Европе».

В Евросоюзе действительно нарастают противоречия по поводу правил приема беженцев. Ряд политиков поддерживают либеральный подход, призывая из принципа оставлять границы открытыми. В то же время многие европейские лидеры настаивают, что необходимо любыми способами сокращать поток беженцев, прибывающих в ЕС. Ожидается, что принципиальные решения по миграционной политике будут приняты на саммите Евросоюза 28 июня.

Помимо заявлений Трампа касательно миграционной политики ЕС и ФРГ, Die Welt возмущает и введение торговых пошлин на ввоз европейских стали и алюминия в США. Трамп считает Германию «главным нарушителем» и виновником торгового дефицита Соединенных Штатов с Европой, отмечает издание.

Напомним, с 1 июня Вашингтон в одностороннем порядке ввел пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Это решение вызвало протест и негодование союзников Соединенных Штатов.

Евросоюз сразу объявил об ответных мерах — с 1 июля товары из США начнут облагаться дополнительными пошлинами в размере 25%.

Эксперты и западные СМИ отмечают, что введение пошлин фактически означает начало торговой войны. Эта тема стала главной причиной критики в адрес американского президента на саммите «Большой семерки» в канадском Квебеке. Сам Трамп, по сообщениям СМИ, на встрече с лидерами G7 грубил лидерам других стран. Из-за противоречий касательно торговой политики Соединенных Штатов он также отказался подписывать коммюнике по итогам саммита — вопиющий случай в истории проведения саммитов G7.

21 июня стали известны новые скандальные подробности встречи лидеров «Большой семерки» в Канаде — глава Eurasia Group Ян Бреммер в эфире программы CBS This Morning рассказал, что Трамп бросил в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель две конфеты Starburst со словами: «Вот, Ангела. И не говорите, что я вам ничего никогда не даю».

Авторы Die Welt в статье, опубликованной 21 июня, отмечают, что у Трампа вообще есть проблемы в общении с «сильными женщинами», такими как канцлер Германии, которую издание называет «хладнокровным аналитиком».

«Поэтому Германии нужно готовиться к тому, что в отношениях с Соединенными Штатами у нее появится еще больше непреодолимых разногласий», — подытоживают авторы материала.