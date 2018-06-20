Россия — враг? Грузия перетряхнула правительство

В Грузии утверждено новое правительство страны. 99 депутатов местного парламента проголосовали за утверждение нового состава кабмина Мамуки Бахтадзе, шесть человек проголосовали против.

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Большинство членов кабинета экс-премьера Георгия Квирикашвили сохранили свои посты. Обновление ждет три министерства — экономики, финансов и иностранных дел. Правда, новые назначенцы были замами предыдущих министров.

Пост главы минфина, которым до этого руководил сам Бахтадзе, занял его заместитель Николоз Гагуа, а пост министра экономики — в недавнем прошлом заместитель министра Георгий Черкезишвили.

МИД Грузии также возглавил заместитель ушедшего в отставку Михаила Джанелидзе — Давид Залкалиани. Новый глава МИД — кадровый дипломат, работал во внешнеполитическом ведомстве еще во времена президентства Михаила Саакашвили, затем ушел в отставку, а потом вновь вернулся в МИД.

Рост экономики и теневой лидер

В отличие от предыдущего правительства страны, которым руководил Квирикашвили, новый кабинет будет более компактным. Количество министерств будет сокращено с 14 до 11.

Отставка предыдущего правительства Грузии произошла на фоне массовых протестов, прошедших в Тбилиси. Они были вызваны требованиями «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в минувшем декабре.

Новый премьер Грузии Мамука Бахтадзе, в прошлом министр экономики страны, намерен сосредоточиться на экономике и заняться приглашением в страну «транснациональных компаний». Еще во время представления своей кандидатуры в парламенте Бахтадзе заявил, что в случае если крупные западные фирмы учредят в Грузии свои производства, они могут платить нулевой налог.

Грузинская экономика остро нуждается в инвестициях — в стране развиты лишь сферы услуг и туризма, промышленность находится в упадке. Тяжелая ситуация вынуждает молодежь ехать на заработки в Россию и страны ЕС.

Также новый премьер планирует провести масштабную налоговую реформу — для ее реализации грузинское правительство получило карт-бланш от создателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Несмотря на то что по принятой еще при президенте Грузии Михаиле Саакашвили реформе именно премьер-министр является первым лицом государства, реальная власть в стране сосредоточена в руках Иванишвили, который в мае снова возглавил партию «Грузинская мечта». Это означает, что миллиардер хочет быть больше вовлечен в политическую жизнь Грузии.

Правда, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что

Иванишвили, скорее всего, будет играть роль «теневого лидера», который принимает решения в кулуарах.

По данным грузинских СМИ, Квирикашвили ушел в отставку как раз из-за разногласий с Иванишвили.

Иванишвили всегда на стратегическом уровне контролировал правительство, говорит «Газете.Ru» исполнительный директор центра «Кавказский дом», политолог Георгий Канашвили, но в нынешних условиях этот контроль только усилится.

Ранее Иванишвили дал понять, что удовлетворен назначением, назвав Бахтадзе в одной из бесед с журналистами «хорошим парнем».

Между Москвой и НАТО

Как и предыдущее правительство Грузии, новое также нацелено на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Это движение поддерживают большинство жителей страны, и в Грузии надеются, что перспективы членства в НАТО вновь будут обсуждаться на саммите альянса в Брюсселе в июле.

При этом грузинское руководство также выступает за улучшение торговых и культурных связей с Москвой.

Несмотря на то что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году после военного конфликта в Южной Осетии, определенные улучшения есть. Грузия — одна из самых популярных стран у российских туристов. Активно контактируют между собой бизнесмены, а также деятели культуры.

В последнее время грузинское руководство старается воздержаться от резких заявлений в адрес России. В недавнем интервью «Немецкой волне» мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе уклонился от критики Кремля, несмотря на вопросы ведущей Жанны Немцовой.

Прогресс в отношениях между Россией и Грузией недавно отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В интервью телеканалу «Дождь» она заявила, что еще в 2012 году Россия «немедленно откликнулась» на инициативу партии «Грузинская мечта».

«Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты», — сказала Захарова.

«Экономические отношения улучшаются и будут улучшаться, но политические вряд ли улучшатся, пока Грузия будет идти в НАТО», — говорит Жарихин из Института стран СНГ.

Стороны продолжают переговоры по нормализации отношений — они регулярно проходят в Европе между замглавы российского МИДа Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе. Повестка встреч связана, в основном, с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси же считают эти республики оккупированными территориями.

Замглавы МИД РФ Карасин не исключил возможности встречи президентов России и Грузии в ближайшем будущем — о готовности к такому саммиту ранее заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Правда, времени у Маргвелашвили не так много — осенью его полномочия истекают.