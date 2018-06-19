Администрация президент США Дональда Трампа планирует в ближайшие сутки объявить о своем выходе из Совета по правам человека Организации Объединенных Нации, передает Bloomberg.

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Госсекретарь Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли планируют объявить о выходе из ООН на специальной пресс-конференции в штаб-квартире Государственного департамента в Вашингтоне во вторник 19 июня в 17:00.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил в этой связи, что от такого решения США «мир ничего не потеряет», передает ФАН.

«Выборочная «защита» этих прав — в Сирии, но не в Йемене, в Ливии, но не в Ираке, в Иране, но не в Палестине, имеет мало общего с высокими принципами», — написал сенатор в своем твиттере.

Парламентарий добавил, что такой шаг Вашингтона является «инструментом политических целей».

Днем ранее сообщалось, что несмотря на противоречия с ООН госдеп и Агентство по международному развитию США приняли решение о выделении $6,6 млн на финансирование организации «Белые каски» и механизма ООН по расследованию преступлений в Сирии.

Об этом сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт. По словам дипломата, решение было принято главой государства Дональдом Трампом.

«Правительство США решительно поддерживает «Белые каски», которые с начала сирийского конфликта спасли более 100 тыс. жизней», — говорилось в заявлении.

Двумя неделями ранее ООН призвала Соединенные штаты прекратить задерживать нелегальных мигрантов на южной границе, разделяя при этом детей с их семьями.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани также заявила, что США должны перестать криминализировать незаконное проникновение и пребывание на территории США, отметив, что это административное правонарушение.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер отметил, что «задержание должно быть крайней мерой».

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, неблагополучная внутренняя обстановка в которых дает им право на международную защиту.

В прошлом месяце Дональд Трамп в твиттере рассказал о встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который много работает над тем, чтобы «сделать ООН вновь великой». Когда ООН делает больше для разрешения конфликтов по всему миру, это означает, что США нужно делать меньше и что мы экономим деньги», — рассказал глава Белого дома.

В апреле нынешнего года Госдепартамент составил список стран, которые согласны с позицией США в Генассамблее (ГА) ООН, а также тех, кто оппонирует взглядам Вашингтона. Об этом стало известно из ежегодного доклада ведомства, который анализирует результаты голосования в Генассамблее за 2017 год.

По данным Госдепа, в 2017 году в ООН рассматривались 93 проекта резолюции. При этом лишь в 31% случаев страны-участники ГА голосовали так же, как Штаты. Это на 10% ниже показателя за 2016 год.

Чаще всего с решениями США были согласны Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. Главные оппоненты американской стороны — Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

Никки Хейли возмутилась этими слабыми показателями. Такой отклик она назвала «неприемлемым». Дипломат напомнила, что американцы оплачивают 22% бюджета ООН: «больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые».

В декабре прошлого года специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон после визита в Соединенные Штаты заявил, что каждый восьмой американец оказался за чертой бедности.

«Американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. Происходит это в связи с тем, что сейчас в США у людей самые низкие возможности повысить свой социальный статус по сравнению с любой другой богатой страной мира», — отметил дипломат в своем резюме.

Он подчеркнул, что ни сила, ни развитые технологии США не используются для оказания помощи 40 млн человек, которые живут в условиях бедности.

«Обладая огромным благосостоянием, страна отходит от своей основополагающей приверженности правам человека», — сказал выступающий.

Также сотрудник ООН выразил уверенность в том, что из-за нынешней политики Дональда Трампа масштабы бедности в стране будут только расти.

В конце прошлого года решение Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвало раскол среди членов ООН, передает НСН.