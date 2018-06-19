У разбитого корыта: Жан-Мари Ле Пену — 90 лет

Жан-Мари Ле Пен называл «газовые камеры» деталью в истории Второй мировой войны, а также заявлял, что смертельный вирус Эбола мог бы «в течение трех месяцев снять проблему с демографическим взрывом» в мире. В 2002 году угроза его победы на президентских выборах во Франции заставила политических противников призвать своих избирателей к объединению.

Он — одна из знаковых, пусть и во многом со знаком минус, фигур французской политики. Сын рыбака, Ле Пен в молодости пытался примкнуть к движению Сопротивления, однако его туда не приняли.

Желание молодого Ле Пена воевать в Иностранном легионе было связано с желанием отомстить за отца-рыбака, который погиб от взрыва немецкой бомбы.

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Впоследствии он смог поступить на военную службу в Иностранный легион и воевал в Индокитае, а затем в Алжире, в составе французских парашютистов. Уже будучи политиком, Ле Пен с удовольствием вспоминал истории из военного прошлого и часто делился ими с гостями.

Многие из них могли шокировать, так как Ле Пен не скрывал, что когда он воевал в Алжире, ему и его бойцам иногда приходилось действовать жестоко и даже применять пытки к пленным алжирцам. Он объяснял это тем, что к пыткам приходилось прибегать лишь «для получения информации, которая спасала жизни гражданских лиц».

После увольнения со службы Ле Пен получил юридическое образование, после чего занялся бизнесом. А в 1956 году впервые был избран во французский парламент. Уже в то время его взгляды можно было охарактеризовать как «националистические», поскольку Ле Пен стал депутатом от партии Пьера Пужада — политика, который поддерживал правительство Виши, вступившее в сотрудничество с нацистами.

Правда, Ле Пену было тесно в рамках партии Пужада. В 1972 году вместе со своими единомышленниками он основал собственную политическую силу — «Национальный фронт».

Идеей Ле Пена было создание правой альтернативы как социалистам, так и умеренным «голлистам». Несмотря на то что программа «Национального фронта» содержала в себе ряд прогрессивных идей по реформе французской экономики, главной идей было неприятие миграции из неевропейских стран.

Эти идеи, впрочем, стали востребованными у многих националистически настроенных французов, и «Национальный Фронт» начал набирать голоса не только бедных слоев населения, но и части националистически настроенного среднего класса.

«Когда я жил во Франции, с симпатией смотрел на «Национальный Фронт» как на партию, которая трезво оценивала французскую политику. Ле Пен был вполне умеренным, во Франции были и более радикальные политики», — говорит «Газете.Ru» писатель и политик Эдуард Лимонов, знакомый с основателем партии «Национальный Фронт».

В 1990-е годы Лимонов привозил на виллу Ле Пена в предместье Парижа российского политика Владимира Жириновского, который уговаривал его поучаствовать в создании Центра правых партий в Москве. «Нас провели вверх по ступеням в большую гостиную с желто-охровыми обоями. Желтые розы стояли на столе между двумя обтянутыми желтой кожей диванами. Пара мраморных бюстов в углах. Терраса слева от входа дает великолепный вид на Париж с холма Сент-Клу, справа терраса же обнажает сад», — так описывал дом Ле Пена в одной из своих книг Лимонов.

В то время Ле Пен был уже довольно известным, хотя во многом и скандально известным, политиком во Франции.

В 1986 году партия «Национальный фронт» достигла своего первого и единственного успеха на парламентских выборах, получив 35 мест в Национальном собрании. Такого количества мест у себя в стране «Национальный фронт» больше никогда не добивался.

Правда, в 2014 году партия получила 24 места в Европейском парламенте, но во главе «Национального Фронта» уже находится его дочь Марин.

Политическим триумфом и одновременно лебединой песней Ле Пена стали выборы 2002 года, когда политик вышел во второй тур президентских выборов вместе с Жаком Шираком, избиравшимся на второй срок. Испугавшись «призрака национализма», французские политики справа и слева обратились к своему избирателю поддержать Ширака.

Многие французы признавались, что голосовали за Ле Пена, чтобы насолить Шираку, немногие хотели видеть во главе государства человека, который позволял себе говорить довольно шокирующие вещи. При этом даже противники Ле Пена подмечали его харизму и определенное обаяние — он умел расположить к себе собеседника даже противоположенных взглядов.

Кошка из темного прошлого

Сегодня «ужасное дитя французской политики» Жан-Мари Ле Пен встречает свой юбилей не в лучшей форме. Пока даже неясно, позвонит ли поздравить отца его младшая дочь.

Отношения отца и Марин не были простыми. Несмотря на сложные отношения с отцом, она жила на отцовской вилле даже во взрослом возрасте. Правда, в 2015 году Марин уехала после того, как собаки отца загрызли ее любимого кота. Сам Ле Пен отзывался об этом случае с явным пренебрежением, говоря, что кошка уже была старой и «полумертвой». Возможно, Марин Ле Пен вспомнила любимую кошку вместе с другими детскими обидами.

Став успешным политиком, его дочь фактически отказалась от его слишком «токсичного наследия». Однако отец сослужил дочери плохую службу накануне президентских выборов в 2017 году.

Стараясь избавиться от флера отцовского национализма, она отлучила от партии наиболее одиозных отцовских сторонников, а также исключила из нее и самого Ле Пена. Политик с негодованием заявил, что отрекается и от партии, и от дочери, однако уход Ле Пена помог «Национальному фронту» получить голоса тех, кто раньше на дух не переносил эту политическую силу.

В 2017 году Марин, как ее отец 15 лет назад, вышла во второй тур президентских выборов, однако уступила в нем нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Политик, несмотря на проигрыш, собирается вновь участвовать в кампании, и в марте переименовала партию в «Национальное движение». Главная задача этого шага — уйти от слова «фронт», которое казалось ей слишком военизированным и отпугивающим новых избирателей.

Основатель «Национального фронта» назвал это «политическим самоубийством».

Сейчас человек, которого когда-то называли «дедушкой правого национализма» Европы, потерял даже пост почетного председателя «Национального фронта» — позицию просто упразднили.