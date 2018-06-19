Россия требует вернуть Бута и Ярошенко

Американские власти не имеют морального права обвинять Российскую Федерацию в преследовании людей по политическим мотивам и требовать освободить «подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

так российские дипломаты ответили на слова главы пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что в тюрьмах России «содержатся под стражей более 150 политических заключенных и узников совести».

В их числе Науэрт назвала имена украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха, правозащитника Оюба Титиева и иеговиста Денниса Кристенсена, передает НСН.

Реклама

Призывы Запада освободить политзеков Россия называет «пропагандистскими». Кроме того, Москва отвергает все попытки Вашингтона вмешаться во внутренние дела России.

Перечисленные же Науэрт «политзаключенные», согласно заявлению посольства, осуждены в России «в том числе и за терроризм». Террористы же не могут быть «хорошими в России и плохими в США», убеждены дипломаты, и попытки США «создать островок безопасности в своей стране за счет других — бессмысленная затея».

При этом, отмечается в заявлении, «Москва всегда решительно осуждала ужасные теракты в Америке».

Но в то же время, Вашингтон пользуется «отлично отработанной пропагандистской стратегией»: борется за свободу совести, вероисповедания и демократические ценности, оправдывая при этом «структуры, признанные в других странах экстремистскими».

В заявлении посольства значится, что США, обвиняя Москву в политических преследованиях, сами «ведут настояющую охоту на россиян в третьих странах».

Кроме того, дипломаты РФ в Вашингтоне потребовали вернуть на родину «неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину». В данном случае речь идет о летчике Константине Ярошенко и предпринимателе-оружейнике Викторе Буте.

В качестве основания для экстрадиции Бута и Ярошенко Россия указала на положения Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.

В начале марта 2018 года в США приговоренный к 25 годам тюрьмы российский бизнесмен Виктор Бут, которого обвинили в якобы планировании убийства американцев, рассказал о десяти годах, которые он провел в заключении.

По его словам, больше всего его поддерживают любовь близких, любимых, друзей и Родина.

«Вы знаете, строки из нашего гимна: «Нам силу дает наша вера в Отчизну. Так было, так есть и так будет всегда». Что-то есть сакральное в этих строках. Хотя, может быть, мы не всегда серьезно относились к ним. Но когда начинаешь это все осознавать, смотреть, это и придает силы», — признался Бут.

Отмечается, что в заключении россиянин продолжает следить за происходящим в России, старается учить иностранные языки и иногда даже преподает русский. Бут также заметил, что телевизоров на всех не хватает, но он получает газеты. По его мнению, главными событиями прошедшего десятилетия стали воссоединение Крыма с Россией и Олимпиада в 2014 году. Соединенные Штаты отказываются выдавать Бута России.

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг осужденного на 20 лет тюрьмы летчика Константина Ярошенко. Его арестовали в африканской Либерии якобы при попытке вывезти крайне крупную партию кокаина, после чего переправили через Атлантику и осудили.

Сотрудничество России и США в сфере борьбы с преступностью и до начала «санкционной войны» между странами продвигалась весьма сложно. Между Москвой и Вашингтоном нет договора об экстрадиции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а, значит, в каждом конкретном случае стороны запрашивают друг друга о выдаче того или иного лица, которого считают причастным к преступлению. Как правило, это происходит по линии Интерпола, куда входят как РФ, так и Соединенные Штаты. Иногда контакты между государствами ведутся по линии Генпрокуратуры России и различных американских силовых ведомств, в частности американского министерства юстиции.