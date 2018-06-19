«Россия открылась Западу, но он ее обманул»

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью финской газете Hufvudstadbladet рассказала о причинах современных натянутых отношений Москвы с правительствами стран Запада.

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По словам Захаровой, после окончания «холодной войны» в начале 90-х годов Россия «полностью открылась» Западу, однако была им обманута. Она подчеркнула, что

Россию — и СССР — не победили, но президент Советского Союза Михаил Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений и положить конец «холодной войне».

Но в ответ на добровольную инициативу СССР, отметила Захарова, Запад окружил Россию колючей проволокой. Под этим она имела в виду систему противоракетной обороны (ПРО), размещенную НАТО в Румынии и Польше.

Польскую систему натовского ПРО Захарова и вовсе назвала «мошенничеством», потому что в североатлантическом альянсе заявляли, что она нацелена на Иран.

РФ же, по ее словам, не ищет конфликта с западными странами. Россия желает развивать культурные и торговые связи, добавила представитель МИД, а кроме того — хочет избавиться от визовых ограничений «чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны». Однако и в этом случае «Россию постоянно отвергают», передает слова Захаровой НСН.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства объяснила, почему Россия активно демонстрирует свои вооружения всему миру. Это связано с тем, что Советский Союз в годы Второй мировой войны «потерял 20 миллионов человек», и Россия имеет право демонстрировать всем образцы своего оружия, чтобы дать понять: нападать на Россию снова не стоит никому, сообщает ФАН.

Захарова коснулась также и страхов прибалтийских государств, опасающихся «российской агрессии». По словам представителя МИД РФ, страны Прибалтики, боящиеся «повторить судьбу Крыма» должны вспомнить, что к расколу на Украине привело вмешательство в политику Киева Соединенных Штатов Америки.

Она отметила, что США постоянно вмешиваются в дела других государств: например, Китая, где Вашингтон поддерживает независимость Тайваня, Гонконга и Тибета.

При этом, добавила Захарова, Штаты не только сделали Украину ареной для своих экспериментов, но и разместили в Прибалтике воинские контингенты. Но у Москвы нет планов нападать на кого-либо из своих соседей или других стран.

Представитель МИД России регулярно объявляет во всеуслышанье, что у Москвы нет каких-либо агрессивных намерений или империалистических желаний. Напротив, подобные скрытые мотивы, по мнению внешнеполитического ведомства РФ, можно увидеть в риторике Запада.

10 июня Мария Захарова заявила, что между представителями западных стран началась «адская драка» после того, как они призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение» в коммюнике по итогам саммита стран «Большой семерки» (G7).

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами»,

— написала в своем фейсбуке Захарова.

За день до этой публикации официальный представитель МИД РФ порекомендовала послу Великобритании в России Лори Бристоу прочитать книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война». Таким образом она отреагировала на его заявление о том, что дипломат «не знает ни одного русофоба» в Туманном Альбионе.

«Британский посол в России заявил, что «не знает ни одного русофоба в Великобритании». Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы, «неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?»: «не знаю ни одного», — написала Захарова в фейсбуке.

Она отметила весьма откровенный подзаголовок книги «Почему мы так любим ненавидеть Россию». Представитель МИДа отметила, что читает книгу, находясь на приморском пляже в Сочи. На обложке книги в ее описании говорится: «История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса».