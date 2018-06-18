«Я — король»: Time поздравил Трампа с юбилеем

Композиция обложки нового номера журнала Time, который вышел в печать 18 июня, представляет собой стоящего спиной к читателю президента США Дональда Трампа, который смотрит на свое изображение на полотне в мантии и короне. Надпись, предваряющая серию статей о Трампе, гласит «Я — король».

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Редакторы журнала объяснили, что такой образ главы Белого дома связан с атаками американской администрации на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в отношении «российского следа» в президентской кампании в США 2016 года. Авторы обложки хотят продемонстрировать, что Трамп якобы мыслит себя выше остальных ветвей власти, в пользу чего, как кажется, говорит его поведение.

Президент США действительно дает понять, что ему нравится, когда ему подчиняются. В недавнем интервью телеканалу Fox он даже рассказал, что хотел бы, чтобы «его люди» внимали ему так же, как внимают подчиненные лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Как отметили в редакции Time, обложка издания была заказана известному художнику Тиму О'Брайану. Как рассказал сам художник, портрет глядящего на свой же портрет Трампа отражает то, с чем он и его команда юристов подошли к окончанию 500 дней президентства.

Чтобы обосновать «самодержавное» поведение Трампа, журнал подготовил серию статей. Их названия говорят сами за себя — «Видение абсолютной власти», «Трамп VS. Конституция» и «Почему Мюллер не сможет предъявить обвинения».

Либеральные обозреватели одобрили выбор журнала: «Обложка про Трампа — это точное попадание в цель», — пишет обозреватель телеканала CNN Майкл Антонио.

Сторонник Трампа, выходец из России Грег Вайнер считает, что, изображая президента США в таком виде, «истеблишмент хочет сбить с него корону». Этим он демонстрирует, что договоренности президента США с КНДР нельзя принимать всерьез. К тому же, на носу у главы Белого дома промежуточные выборы, и главная задача для него сейчас — привести к власти «республиканцев-трампистов».

В свою очередь, оценивая новую обложку Time, журналист Николай Покровский работавший в московском бюро журнала в середине 1980-х годов, отмечает, что она посылает определенный сигнал Трампу со стороны республиканского сообщества: «Известно, что Трамп мог своими действиями разозлить часть истеблишмента, учитывая что сегодня американская власть очень разделена», — говорит «Газете.Ru» Покровский.

Time долгое время стоял на консервативных позициях, однако в середине 2010-х годов стал более либеральным. Правда, эксперты опасались, что журнал может вновь стать более правым после того как его крупными акционерами стали спонсоры Республиканской партии — братья Дэвид и Чарльз Кох.

В конце ноября 2017 года журнал был продан компанией Time Inc. издательскому дому Meredith за сумму почти в $3 млрд. Сделка была частично профинансирована братьями Кох.

Отношения Трампа с братьями Кох не назовешь гладкими. Хотя младший представитель семейства Уильям и поддерживал кампанию Трампа, Дэвид и Чарльз, непосредственно управляющие активами бизнес-империи, активно выступали против него. После победы республиканского кандидата они публично критиковали действия новой администрации в отношении мигрантов из мусульманских стран. Но уже в апреле 2017 года Трамп принял их в своей резиденции, где выказал дружелюбное расположение к бизнесменам.

По обложке протягивай ножки

Несмотря на определенное падение тиража, журнал по-прежнему популярен в США и Канаде из-за качественной аналитики. В золотые времена тираж журнала достигал 26 млн экземпляров в год, из которых 20 млн приходилось на американскую версию. Журнал особенно знаменит своей рубрикой «Персона года», где называется личность, сыгравшая главную роль для мировой истории в данном году.

Рейтинг журнала Time «Персона года» (до 1999 года — «Человек года») — один из самых известных в мире. В разное время этот статус присваивался как положительным, так и отрицательным персоналиям. При этом человеком года могли стать не только политики или главы государств, но и выдающиеся, по мнению редакции, люди. Всегда выдающийся по художественным характеристикам портрет победителя номинации украшает обложку тематического выпуска журнала.

Во времена СССР, несмотря на резко критическое отношение журнала к советским вождям, в Кремле внимательно наблюдали за обложками журнала, улавливая в них определенные политические сигналы.

При этом сам журнал часто выступал мишенью для советской пропаганды. Изданием, «выступающим в качестве рупора империализма с открытым забралом…», называл Time в 1970-е годы сборник «Идеологическая диверсия под видом информации».

Как вспоминает работавший в Time Покровский, в начале 1980-х годов на обложке появился портрет советского лидера Леонида Брежнева с «залитыми кровью глазами», и это вызвало настоящий скандал. Речь идет о знаменитой обложке журнала за май 1970 года. На нем было окрашенное в красный цвет лицо советского лидера на красном фоне. Впоследствии Брежнев появлялся на обложках несколько раз и в период «разрядки» его портреты были уже гораздо более пристойными. Возможно, поэтому генсек в 1979 году еще до вторжения СССР в Афганистан дал изданию интервью.

В ноябре 1982 года Time поместил на обложку пришедшего на смену Брежневу Юрия Андропова — «После Брежнева Андропов берет бразды правления». Именно этот журнал попался на глаза американской школьнице Саманте Смит. Прочитав статью о новом лидере СССР, она решила написать ему письмо, где поведала о своем страхе перед ядерной войной. В ответ на письмо Андропов пригласил юную американку в пионерский лагерь «Артек», чтобы познакомиться с советскими детьми.