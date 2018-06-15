Песков не верит в Трампа

На Украине сочли, что публикации BuzzFeed, в которой сообщалось, что Трамп на саммите G7 в Канаде якобы назвал Крым российской территорией, поскольку люди там говорят на русском языке, не стоит доверять.

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В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никаких подтверждений этому факту нет. В то же время «иностранные партнеры», у которых он спрашивал о достоверности этой публикации, заверили его, что многие фразы подаются СМИ вырванными из контекста.

«К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина <...>. Тиражировать эти глупости не стоит, это грустно», — сказал глава украинского МИДа, добавив, что Трамп «много чего говорил».

Российские политики также отреагировали на заявления Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает степень достоверности опубликованных сведений, поэтому отказался давать какие-либо комментарии.

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — прокомментировал эту публикацию Песков.

Достоверность информации действительно подлежит сомнению. BuzzFeed ссылается на дипломатические источники, особо подчеркивая, что разговор с ними прошел на условиях строжайшей анонимности. По данным тех же источников, во время ужина с лидерами G7 Трамп назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».

Впрочем, даже если Трамп действительно говорил о российской принадлежности Крыма, публикация BuzzFeed не дает четкого понимания, были ли слова американского президента сказаны в шутку.

В Белом доме эту тему комментировать отказались. «Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что у нее нет никакой информации о словах президента по этому поводу.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала отказ американских чиновников от комментариев, передает ФАН. «Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости. Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия», — говорит Поклонская.

По ее словам, все это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов.

«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления, — добавляет Поклонская.

— Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут».

По мнению депутата, если Трамп примет ее приглашение, он «покажет всему миру, что является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость».

Кстати, это уже не первый раз, когда Поклонская приглашает Трампа в Крым. В январе текущего года подобное приглашение уже звучало во время обсуждения американских санкций. «Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым», — заявила парламентарий.

Безопасность Трампа, по словам депутата, будет обеспечивать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», расположенный на полуострове. Сама же Поклонская находится в американском «стоп-листе» с декабря 2014 года. Тогда она оказалась в санкционном списке вместе с остальными политическими деятелями Крыма, поддержавшими вхождение полуострова в состав РФ.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев, европейские государства и США на официальном уровне не признали итогов плебисцита. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум на полуострове прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос о территориальной принадлежности Крыма для России закрыт.