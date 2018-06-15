Проход во власть: 5 футболистов, ставших политиками

Грузинский футболист Кахабер Каладзе сделал успешную карьеру в спорте. Начав в тбилисском «Динамо», спустя пять лет он перешел в «Динамо Киев», а в 2001 году стал игроком «Милана». Играя за этот клуб, он успел выиграть чемпионат Италии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, а также в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Александр Имедашвили/РИА Новости Вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе, 2013 год

В политику Каладзе пришел, когда начала набирать силу оппозиционная президенту Михаилу Саакашвили партия «Грузинская мечта» бизнесмена Бедзины Иванишвили.

После прихода к власти «Грузинской мечты» Каладзе стал министром энергетики и природных ресурсов. Несмотря на отсутствие профильного образования, Каладзе всегда хорошо разбирался в этой сфере. Еще будучи футболистом он начал инвестировать в различные энергетические предприятия. Осенью 2017 года Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси.

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Виктор Орбан

Виктор Орбан дважды становился премьер-министром Венгрии — он занимал пост главы кабмина с 1998 по 2002 год, а в 2010 году вновь оказался в премьерском кресле, которое занимает до сих пор. Возможно, Орбану удалось сделать столь внушительную политическую карьеру в том числе благодаря своей спортивной закалке — у венгерского премьера весьма богатое футбольное прошлое.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 2017 год

В молодости он провел не один десяток матчей за клуб третьего дивизиона «Фельчут». Уже будучи премьером Венгрии, Орбан даже попросил перенести заседания правительства со вторника на пятницу, поскольку участвовал в тренировках в рамках подготовки к любительскому чемпионату.

Кроме того, венгерский премьер является одним из главных спонсоров футбольного клуба «Фельчут», а в 2004 году заменял его тренера.

Джанни Ривера

Полузащитник клуба «Милан», обладатель титула «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1969 года, лучший бомбардир чемпионата Италии 1973 года, Джанни Ривера после завершения спортивной карьеры стал успешным политиком и государственным деятелем.

Francesco Bellini/AP Член Европейского парламента от партии Оливковое дерево Джанни Ривера, 2013 год

В 1987 году бывший футболист был избран в нижнюю палату итальянского парламента от Христианско-демократической партии.

Впоследствии Ривера признавался, что вступление в политическую борьбу «не было заранее обдуманным шагом», но просил, чтобы его не воспринимали только как известное лицо для привлечения избирателей.

В 1990-е годы он был секретарем парламента, а затем работал секретарем министра обороны, что соответствует посту замминистра. В разное время он поддерживал различные политические силы, но всякий раз не упускал возможности критиковать премьера Сильвио Берлускони. Причем экс-главе итальянского кабмина доставалось от Риверы не только за политические взгляды, но и за методы управления футболом.

Хакан Шукюр

Турецкий футболист Хакан Шукюр много лет выступал за знаменитый стамбульский клуб «Галатасарай». Победы на футбольном поле помогли Шукюру стать кумиром болельщиков, которые прозвали его «быком Босфора». В 2002 году он играл в составе национальной сборной, которая завоевала бронзовую награду на Чемпионате Мира.

Amel Emric/AP Футболист сборной Турции Хакан Шукюр, 2007 год

Политическую карьеру Шукюр начал в 2008 году, став членом партии Справедливости и развития нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана, который, кстати, сам в молодости играл в футбол.

Однако общее футбольное прошлое не стало крепким цементом для хороших отношений — Шукюр разочаровался в политике Эрдогана и стал его жестким критиком. После того как бывшего футболиста обвинили в связях с движением главного врага президента, проповедника Фетхуллаха Гюлена, он был вынужден уехать из страны в США.

В феврале 2018 года британская газета The Guardian посвятила Шукюру статью под названием «Павший кумир, который не может вернуться в свою страну». Личная судьба футболиста оказалась трагичной — его супруга погибла во время землетрясения в Турции в 1999 году, а отец находится в тюрьме по обвинению в поддержке движения Гюлена.

Сол Кэмпбелл

Британский футболист Сол Кэмпбелл — центральный защитник, игравший за многие клубы — стал для многих англичан символом футбольных побед. Выходец из бедной семьи эмигрантов, он играл в футбол с детства и в декабре 1992 года вышел на поле в составе команды «Тоттенхэм» в матче против «Челси», где забил свой первый гол. Футболист играл в таких клубах, как «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед», а также в национальной сборной.

SCOTT HEPPELL/AP Футболист Сол Кэмпбелл, 2010 год

Кэмпбелл всегда интересовался политикой. Правда, в одном из интервью он говорил, что, хотя «ментально» он близок к лейбористам, политически ему ближе консерваторы. Кэмпбелл поддерживал консерваторов, чтобы партия смогла получить голоса чернокожих избирателей — традиционной базы лейбористов. В 2015 году он собирался выдвинуться в мэры Лондона от консерваторов, однако не вошел в короткий список.

На Чемпионате Мира в России Кэмпбелл, который приехал в качестве одного из почетных гостей, выразил надежду, что матч поможет улучшению отношений между государствами. «Перед каждым чемпионатом мира в прессе появляется немало негатива, это привычно. Но после первого удара по мячу об этом все забудут. На первое место выйдет футбол», — приводит слова футболиста ТАСС.