Толпа победила: правительство Грузии ушло в отставку

Премьер-министр Грузии Григорий Квирикашвили уходит в отставку. Об этом решении он объявил на чрезвычайном брифинге 13 июня. В отставку также уходит правительство страны.

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«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — сказал Квирикашвили.

Отставке грузинского премьера предшествовали многодневные массовые акции протеста, начавшиеся в конце мая. Протестующие требуют «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

Смерть двух 16-летних школьников, погибших в результате массовой драки 1 декабря 2017 года, стала одним из самых резонансных событий в общественной жизни Грузии. Суд огласил решение по делу через полгода, вынеся приговор двум участникам драки. Один из них был признан виновным в убийстве Левана Дадунашвили, второй подсудимый был признан виновным лишь в попытке умышленного убийства. В то же время суд не назвал убийцу Давида Саралидзе, которому было нанесено более десяти ножевых ранений.

В результате отец мальчика, Заза Саралидзе, организовал и возглавил массовые протесты. В рамках протестной акции он ночевал в палатке, установленной на улице, рядом со зданием парламента. Митингующие заявляют о необъективном ходе расследования и покрытии прокуратурой одного из участников инцидента, который является сыном бывшего сотрудника ведомства.

«Нас очень много, все мы поддерживаем не только отца убитого подростка, но и выражаем протест против всей системы. Так продолжаться не может, все мы родители, завтра такое может произойти с нашими детьми, никто не застрахован. Все виновные за необъективное расследование должны быть наказаны», — говорил один из участников акции.

Протестующие потребовали отставки кабмина, однако премьер-министр Квирикашвили заявил, что отказывается покидать свой пост.

«Как только я буду убежден, что моя отставка принесет даже небольшую пользу стране, то я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество», — говорилось в заявлении Квирикашвили.

Чиновник подчеркнул, что МВД Грузии возобновит расследование дела об убийстве двух подростков, которое стало причиной протестов в стране. Квирикашвили отметил, что он будет принимать участие в расследовании и лично проконтролирует его ход. Он также добавил, что родственники подростков получат всю информацию о продвижении расследования.

Акции протеста с новой силой возобновились 10 июня. Митинг под лозунгом «Не убивай!» снова прошел под зданием парламента — на этот раз к нему присоединились представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны.

При этом Квирикашвили не связывает свое решение об отставке с проходящими протестами. Свой уход он объяснил разногласиями по некоторым вопросам с соратниками из правящей партии.

«Насколько вам известно, вчера состоялась встреча правящей политической силы, после которой также были сделаны публичные заявления. Между мной и правящей командой выявились разногласия по разным направлениям. В частности, речь шла о проведенной экономической политике, проведенной правительством под моим руководством», — заявил Квирикашвили на чрезвычайном брифинге.

Он назвал происходящее естественным процессом. «Хочу обязательно отметить, что особенно в последние месяцы был ряд фундаментальных вопросов, по которым у меня были отличные от председателей партии мнение и позиция. Это нормальный процесс» — отметил Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили занимал пост премьер-министра Грузии с декабря 2015 года. Свою работу в грузинском правительстве он начал еще в 2012 году, заняв пост министра экономики и устойчивого развития. После этого он на протяжении нескольких месяцев исполнял обязанности министра иностранных дел.