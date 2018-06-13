Киев и Амстердам договорились о суде по малазийскому Boeing

Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте парламента.

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В июле прошлого года министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок подписали соглашение, регулирующее процесс расследования дела о крушении самолета рейса МН17. Теперь же нидерландский парламент одобрил соглашение, которое упрощает судебную процедуру над виновными, процесс получения показаний и допроса подозреваемых.

В частности, документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в Нидерландах — скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи.

Украина, в свою очередь, обязуется приводить в исполнение приговоры, вынесенные в Гааге, в случае, если Киев не будет готов выдать своих граждан Нидерландам.

В соглашении также отмечается, что страны являются участниками большого количества многосторонних международных соглашений в области правовой помощи по уголовным делам.

«Однако общие положения в действующих соглашениях не всегда приспособлены под специфическую ситуацию по преследованию и организации судебного процесса над виновными в крушении MH17. В свете этого Нидерланды и Украина достигли ряда дополнительных договоренностей» — приводит выдержку из документа «ТАСС».

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что считает одобрение соглашения важным шагом на пути к поиску истины и «привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв».

В то же время депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что данное соглашение ставит под сомнение объективность голландского правосудия и демонстрирует его предвзятость.

«Я думаю, если бы они в этом соглашении сразу прописали итоги суда, это было бы на том же уровне, — иронизирует депутат. «Все это абсолютно подрывает веру в независимость и объективность рассмотрения дела о крушении Boeing», — рассказал парламентарий в интервью «ФАН».

«В воздушном пространстве Украины был сбит самолет. Территория, над которой был сбит самолет, контролировалась украинскими вооруженными силами. И у них спрашивают в этом соглашении, может ли суд проходить в Нидерландах?» — возмутился Милонов.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Украинские власти заявили, что самолет сбили из своих орудий ополченцы из ДНР. Те, в свою очередь, возразили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Для расследования авиакатастрофы была создана Объединенная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В конце мая текущего года следствие объявило о предварительном выводе, что самолет был сбит российской зенитной ракетной установкой (ЗРК) «Бук», принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцирующейся под Курском. ЗРК якобы доставили из России в Донбасс, а потом вернули обратно.

После этого власти Нидерландов назвали Россию ответственной за крушение самолета. Эту версию поддержали также Австралия, НАТО и Евросоюз.

25 мая правительства Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к ответственности — они считают, что Москва должна признать причастность к трагедии и выплатить компенсации родственникам погибших.

Страны предложили РФ вступить в переговоры, пригрозив в противном случае передать дело в международный суд или организацию.

Москва в ответ заявила, что не может признать подобных выводов, поскольку сомневается в непредвзятости следствия, основанного лишь на данных, полученных от Украины.