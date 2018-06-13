Все против ИГ: зачем власти Афганистана мирятся с талибами

С 12 по 19 июня в Афганистане будет действовать режим одностороннего прекращения огня. Его объявил президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам.

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«Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го числа Рамадана до пятого дня Ураза-Байрам», — написал Гани в твиттере.

Несмотря на то что время от времени со стороны руководства Афганистана предпринимаются попытки ведения переговоров с лидерами радикального исламского движения «Талибан» (запрещенная в России организация), это первое предложение о перемирии, которое сделал Гани после прихода к власти в 2014 году.

В своем обращении президент Афганистана подчеркнул, что этим жестом он выражает надежду на мирное разрешение двустороннего конфликта: «объявляя перемирие, мы выражаем силу афганского правительства и волю народа на мирное разрешение конфликта в Афганистане».

Гани пояснил, что режим прекращения огня касается только движения «Талибан», при этом власти продолжат борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России) и другими террористическими группировками.

По мнению экспертов, таким образом афганские власти пытаются расколоть движение, а также использовать его собственную борьбу с террористами ИГ на территории Афганистана. «Прекращением огня по «Талибану» Кабул обеспечивает стратегическое и тактическое пространство для борьбы с ИГ. Борьба с ИГ является самой главной проблемой», — считает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

Однако эксперт сомневается, что это перемирие будет долгим: «маловероятно, что мир будет длиться долго, хотя бы из-за внутренней борьбы между группировками «Талибана».

Стоит отметить, что накануне объявления о прекращении огня в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу возле одного из министерств. В результате взрыва погибло 12 человек, еще 31 получили ранения.

Договориться с умеренными

Из-за того, что «Талибан» перестал быть единым, в Афганистане начались разговоры о том, что нужно попытаться привлечь к сотрудничеству более умеренные его группировки для совместной борьбы с ИГ.

«Талибан» действительно объявил войну «Исламскому государству», аргументируя это тем, что ИГ — «безбожники и наемники», которые «сеют рознь и вражду», а также «пытаются разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравляя друг против друга, убивают богословов и дискредитируют священную религию ислам перед миром».

Хотя многие в Афганистане считают «Талибан» меньшим злом, доверять им не стоит, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

«На востоке Афганистана талибы активно ведут боевые действия против ИГ, на севере же, наоборот, координируют свою деятельность с игиловцами», — подчеркивает Нессар. Хотя централизованного «Талибана», каким он был до 2001 года, сейчас нет, если нужно собраться вместе — они соберутся, уверен эксперт.

«Для талибов пуштунизм находится на первом месте, в отличие от исламизма, когда кто-то лезет в Афганистан, у них срабатывает механизм, и они начинают бороться, а когда этого нет — они переходят к исламизму, потому что их это объединяет с другими группировками», — отмечает Нессар.

Кроме того, он считает, что заявление Гани о прекращении огня направлено не на процесс примирения с талибами, а на мобилизацию электорального потенциала вокруг своей персоны. В 2019 году в стране должны пройти президентские выборы. На роль национального и этнического лидера президент Гани претендовать во время выборов не сможет, зато может получить большую часть голосов пуштунов, рассуждает Нессар.

Эксперт опасается, что ситуация может обернуться иначе, и есть вероятность, что талибы могли бы присоединиться к ИГ:

«Большая часть рядовых талибов считает Гани американской марионеткой, они думают, что совершают джихад против США. В этом случае, вероятно, они перейдут на конкурирующую сторону (ИГИЛ), и это может привести к обратному эффекту».

Из-за того, что талибы зависимы от многих внешних факторов — например от Пакистана, который их финансирует, — маловероятен вариант, при котором талибы в одностороннем порядке договорятся с Кабулом о перемирии. Странам, которые их поддерживают, нужно убедиться в том, что после примирения их национальные интересы будут сохранены, полагает эксперт.

«Меньше всего вероятен вариант, когда талибы пойдут на переговоры и войдут в легальную государственную систему, потому что за семнадцать лет было столько попыток примирения, что не верится, что такие процессы призыва могут привести к миру», — считает Омар Нессар.

Россия против ИГ

В России позитивно отреагировали на объявленное Кабулом перемирие — глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам недавнего заседания глав МИД ОДКБ в Казахстане заявил, что Россия выступает за прямые переговоры «Талибана» с правительством Афганистана.

Сама Россия давно начала контакты с талибами — некогда заклятыми врагами Москвы. Еще в декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью, что «интересы талибов объективно совпадают с нашими в борьбе с ИГ».

При этом в 2003 году Верховный Суд России признал «Талибан» террористической организацией и запретил движение на территории РФ. Однако после того как организованный «Талибан» распался, он уже не представляет угрозы для Москвы.

В то же время остатки организации продолжают отчаянно бороться как с ИГ, так и с США. Западные страны не раз обвиняли Москву в том, что она финансово поддерживает талибов, а также поставляет им оружие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя однажды назвал эти обвинения «попыткой переложить вину с больной головы на здоровую».

«Если опираться на официальные заявления российских чиновников — у России есть контакт с талибами, это признает и посольство России в Кабуле, и российский МИД, но не более того», — подчеркивает Омар Нессар.

«С одной стороны, талибы борются с ИГ, с другой стороны, признание Москвы в контактах с талибами направлено на то, чтобы предотвратить слияние талибов с игиловцами, потому что если они объединяться — это будет огромный груз для региона», — заключает Нессар.

В свою очередь, другие игроки в регионе считают, что с «Талибаном» можно покончить только тогда, когда финансовую поддержку этому движению перестанет оказывать Пакистан. Такого мнения придерживаются в Индии, где с опаской смотрят на усиление Пакистана в регионе.