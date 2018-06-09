Путин в Китае: ШОС делает заявление. LIVE

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Президент Ирана Хасан Роухани, который также присутствовал на расширенном заседании саммита раскритиковал США за попытки навязать политику другим странам. По его мнению, навязывание США своей политики представляет угрозу для всех государств. Иранский президент также поблагодарил Россию и Китай за усилия по сохранению ядерного соглашения.
В подписанной сегодня Циндаоской декларации отмечается, что государства ШОС выступают за урегулирование Корейского вопроса исключительно дипломатическим путем и поддерживают инициативы других государств в этом направлении. «В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского диалога, а также контакты между КНДР и США, и призывают все вовлеченные стороны оказывать содействие переговорному процессу», — отмечается в документе.
Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению.
В общей сложности лидерами было принято 17 документов. В их числе, в частности, решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.
Тем временем, лидеры стран-участниц ШОС уже подписали совместный документ по итогам состоявшегося саммита — Циндаоскую декларацию. Свои подписи под этим итоговым документом поставили лидеры Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.
Одна из ключевых тем сегодняшнего саммита — односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану. Для многих союзников это первая возможность обсудить ее в столь близком кругу. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин сожалеет о действиях Вашингтона, а также выразил готовность к сотрудничеству с Россией для сохранения соглашения.
«По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове», — отметил российский президент.
Также российский лидер дал позитивную оценку настрою КНДР и США на разрешение кризиса в русле «дорожной карты» урегулирования, которая была предложена Россией и Китаем. «Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» урегулирования», — сказал Путин.
«Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией», — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества борьбу с терроризмом. С данным заявлением российский глава государства выступил на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в китайском городе Циндао проходит заключительный день саммита лидеров стран-участниц ШОС. Мы будем следить за его ходом в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!