«Удивляться таким ляпам не приходится»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не сомневается в возвращении Севастополя под юрисдикцию Украины. Об этом украинский лидер написал в твиттере, поздравляя Севастополь с днем города.

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«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!» — написал он.

На заявление Порошенко уже отреагировали в Госдуме. Представитель Севастополя в российском парламенте Дмитрий Белик напомнил украинскому президенту, что Севастополь отмечает свой день 14 июня, а не 9-го.

«Хотя таким ляпам удивляться не приходится — все 23 года, пока город юридически был в составе Украины, Севастополь был особенным.

Гордые российские триколоры всегда раздражали украинских националистов всех мастей, и они делали все, чтобы не замечать Севастополь и его жителей.

Теперь это стало государственной политикой официального Киева — замечать Крым и Севастополь только когда это им выгодно», — передает слова Белика ФАН.

Депутат также отмечает, что подобные высказывания Порошенко ставят перед собой только одну цель — «заработать очередные баллы на пустой болтовне о возвращении полуострова».

Украинские политики действительно в том или ином виде регулярно говорят, что полуостров является украинской территорией. Так, недавно народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост является украинской собственностью.

«Крым действительной наш [украинский]», — заявил Шуфрич, добавляя, что его мнение «как гражданина Украины и государственного деятеля» таково, что все инфраструктурные объекты, возведенные на территории Крыма, должны находиться в собственности киевских властей.

Кроме того, нардеп убежден, что Крымский мост не помешает морским судам заходить в Азовское море и расположенные там украинские порты. Шуфрич добавил, что те суда, что не смогут пройти под мостом, раньше никогда через Керченский пролив не проходили.

Схожее мнение разделяет и коллега Шуфрича, нардеп Антон Геращенко. Он заявил о пользе созданной российской стороной в Крыму инфраструктуры, так как полуостров якобы присоединится к Украине. По словам парламентария, мост через Керченский пролив получит украинская сторона после того, как Крым снова станет частью Украины. Депутат также привел пример из истории, чтобы проиллюстрировать свою мысль.

«В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам», — пояснил нардеп.

Президент Украины также «обещает», что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму будет использовать Крымский мост для своего транспортного сообщения с Кубанью.

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что «россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления». Он подчеркнул, что с российским полуостровом будет то же самое, но «на это могут уйти десятилетия».

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, назвав его «клоунадой». «Действительно, аргументы у Киева заканчиваются… Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — сказал Бобков.

По его словам, подобные заявления больше не могут служить для отвлечения народа Украины от проблем государства.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума весной 2014 года. Тогда в пользу воссоединения с Россией высказались более 95% жителей полуострова. Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос принадлежности полуострова закрыт.