Трамп зовет Россию в G8. LIVE

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После заявления Трампа о необходимости вернуть Россию в G8 рынок акций России отскочил вверх до 2300 пунктов по индексу МосБиржи, передает Интерфакс. Ранее индикатор падал ниже 2290 пунктов.
Кроме того, резко упал курс доллара, составив 62,44 руб./$1, при этом ранее на фоне снижения нефти курс поднимался выше 62,94 руб./$1.
Пока глава США призывает вернуть Россию в неформальное объединение ведущих мировых держав, другие страны-участницы G7 заявляют, что «группа семи» вполне обойдется без самого Трампа.
С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, когда стало известно, что подписание коммюнике по итогам саммита G7 может может состояться без американского президента, поскольку он решил сократить время пребывания на саммите.
«Желание подписать общую декларацию G7 не должно перевешивать необходимость помнить о содержании. И европейцы, и японцы, не готовы отказаться от всего, чтобы получить подпись Трампа. Это было бы ошибкой», — отметил Макрон.
Вообще формат G7/8 существует с 1998 года. Здесь следует уточнить, что именно формат G8 существует с 1998 года, когда к нему присоединилась Россия.
Изначально он представлял собой форум развитых экономических держав. Тогда это была «восьмерка», и в нее входили Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония и Россия. Отношения Москвы с остальными участниками «клуба» испортились в 2014 году после начала украинского кризиса. В тот год очередной саммит должен был пройти в российском Сочи, однако лидеры стран отказались от поездки. Причиной тому было непризнание итогов референдума на Крымском полуострове. С тех пор G7 существует именно в таком виде. Хотя призывы вернуться к «историческому» (если можно его так назвать) формату периодически звучат. Однако ни в России, ни в других странах ответа на него не звучит.
В Москве же интерес к «большой семерке/восьмерке» за последние годы явно охладел. В частности, российские политики неоднократно говорили, что формат G20 сейчас для России является более интересным и продуктивным.
Вот и сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призывы Трампа.
«Мы делаем акцент на других форматах», — подчеркнул Песков, правда, на этот раз не конкретизируя их.
Интересно также, что поддержал Трампа новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — написал Конте в твиттере.
Добрый день, дорогие читатели.
Сегодня в Канаде стартовал саммит лидеров стран «большой семерки». Начался он достаточно неожиданно — президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в этот формат.
«Нравится вам или нет, — это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», — сказал глава Белого дома журналистам.
Примечательно, что буквально накануне канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным возвращение «семерки» в формат «восьмерки».
«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за саммитом, интерес к которому у российского истеблишмента снизился, а у зарубежных партнеров к России — нет.