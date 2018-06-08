Трамп зовет Россию в G8. LIVE

Пока глава США призывает вернуть Россию в неформальное объединение ведущих мировых держав, другие страны-участницы G7 заявляют, что «группа семи» вполне обойдется без самого Трампа.

С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, когда стало известно, что подписание коммюнике по итогам саммита G7 может может состояться без американского президента, поскольку он решил сократить время пребывания на саммите.

«Желание подписать общую декларацию G7 не должно перевешивать необходимость помнить о содержании. И европейцы, и японцы, не готовы отказаться от всего, чтобы получить подпись Трампа. Это было бы ошибкой», — отметил Макрон.