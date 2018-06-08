«Позовите Россию»: Трамп взорвал саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть формат переговоров G8 с участием России. Такой призыв он озвучил перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с другими лидерами «семерки».

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«Россия должна быть на встрече, почему мы проводим встречу без России? Я бы рекомендовал… это им решать, конечно, но Россия должна быть на встрече, она должна участвовать. Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром», — сказал американский лидер.

Комментируя высказывание Дональда Трампа, обозреватель журнала Atlantic Кришнадев Каламур с иронией отметил, что, употребив местоимение «они», Трамп дистанцировался от решения об исключении РФ из G8, принятого администрацией Барака Обамы совместно с другими членами организации в 2014 году.

Маккейн против

Трамп выступил за возвращение России в G8 всего через день после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила ровно противоположное. Накануне она назвала восстановление членства России в «восьмерке» «невозможным». Она подчеркнула, члены объединения являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, в то время как присоединение Россией Крымского полуострова было его нарушением.

Заявления президента США прозвучали непосредственно перед открытием саммита «большой семерки» в канадском Квебеке, на котором лидеры семи ведущих мировых держав — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Китая и Канады — намерены обсудить международную повестку. При этом ожидается, что речь будет идти преимущественно об экономических аспектах, в частности, о создании новых рабочих мест. Кроме того, на саммите будут затронуты проблемы экологии и глобальной безопасности.

Против возвращения России в «большую восьмерку» выступила не только Германия, против предложения Трампа высказалась и хозяйка саммита — Канада. «Наша позиция [касательно участия России в формате] не изменилась», — сказал официальный представитель канадского внешнеполитического ведомства Адам Остен.

В то же время представитель другой страны «большой семерки» — итальянский премьер Джузеппе Конте — поддержал Трампа. «Россия должна вернуться в «Большую восьмерку», — заявил Конте. По его словам, это соответствует общим интересам.

Россия перестала быть членом G8, когда лидеры стран, в итоге составивших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за присоединения Крыма к России и провели собственную встречу в Брюсселе. При этом однажды Россия все же принимала саммит «большой восьмерки» — это было в 2006 году.

Первая встреча советского лидера Михаила Горбачева с лидерами стран «группы семи» состоялась еще в 1991 году, однако формально Россия стала членом неформального объединения в 1994 году при президенте Борисе Ельцине. Считалось, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России. При этом в США и республиканцы, и представители демократической элиты неоднократно заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в «большой восьмерке».

Одним из последовательных критиков участия РФ в этой организации был сенатор-республиканец Джон Маккейн. 8 июня на его сайте было опубликовано сообщение с критикой предложения президента США о восстановлении членства России в G8.

«Трамп по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников», — заявил Маккейн.

Между тем высказывания Трампа о необходимости вернуть Россию в «большую восьмерку» выглядят во многом декларативно, так как натянутые отношения Москвы и Запада препятствуют ведению неформального диалога с Россией. При этом «большая восьмерка» всегда рассматривалась именно как неформальный клуб для общения глав государств.

В Кремле на заявление Трампа о возрождении G8 отреагировали без особого энтузиазма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сегодня российская сторона делает акценты на «других форматах».

Речь идет, прежде всего, о формате «большой двадцатки».

Однако профессор МГИМО и специалист в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что формат G8 имеет более весомое значение, чем «большая двадцатка»: «Миром управляют несколько больших держав, и они представлены в этой организации. При этом, даже если нас оттуда «вынули», все прекрасно понимают, что по своему весу Россия все равно находится там».

Недовольная Европа

Стоит отметить, что Трамп заговорил о России на фоне все усугубляющегося кризиса отношений США со странами ЕС. Проблемы начались еще когда европейские государства осудили Вашингтон за выход из ядерного соглашения с Ираном. В ответ Соединенные Штаты пригрозили санкциями европейским компаниям, которые продолжат вести бизнес с Ираном.

Но «последней каплей» для Евросоюза оказалось решение Трампа ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается подписывать коммюнике по итогам встречи «большой семерки», если Трамп не изменит свою позицию касательно пошлин.

Более того, Макрон сказал, что лидеры стран G7 вполне смогут подписать итоговый документ саммита и без участия Трампа — с таким заявлением он выступил, когда стало известно, что американский лидер решил сократить время посещения саммита в Канаде

в связи с предстоящей 12 июня встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы не против остаться вшестером, если это необходимо», — заявил Макрон.

Наконец, нынешний саммит «большой семерки» можно назвать самым проблемным за последнее время, поскольку незадолго до его начала Трамп еще и отменил встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, аргументировав такое решение тем, что ему не нравится ее «учительский» тон. Об этом сообщили источники из окружении американского лидера, передает Telegraph.

«Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — передал слова главы США собеседник издания, который присутствовал на встречах лидеров двух стран.

Как пишет издание, решение отменить встречу с британским премьером Трамп мог принять после недавнего телефонного разговора с Мэй, которая раскритиковала главу США за введение пошлин на сталь и алюминий. Как отмечали источники в Белом доме после того разговора, Трампу не понравилось, что вместо обсуждения общих вопросов в начале телефонного разговора Мэй сразу углубилась в политические детали.