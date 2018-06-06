Все против США: как Трамп довел Европу

Европейских политиков все сильнее возмущают действия Вашингтона — они уже не стесняются прямо говорить о своем недовольстве президенту США Дональду Трампу. 6 июня CNN узнал от источников в Белом доме, что недавний телефонный разговор Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном прошел «просто ужасно».

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«Очень плохо. Это было ужасно. Макрон считает, что он может говорить все, что думает. Но Трамп не привык к такой критике», — рассказал собеседник телеканала.

Стали известны и другие подробности того звонка — как выяснилось, лидеры обсуждали миграционную и торговую политику США. Но главное, речь шла о пошлинах на сталь и алюминий, в одностороннем порядке введенных Вашингтоном ранее в тот же день.

Между тем в самом Белом доме предпочли умолчать о предмете «ужасного» разговора Трампа с Макроном — о том, что политики беседовали именно о возмутившем Европу решении США, стало известно из официального заявления Елисейского дворца.

В нем, в частности, говорилось, что президент Франции «сожалеет о решении США утвердить пошлины на сталь и алюминий». «Это решение не только незаконное, это еще и ошибка по многим причинам. Это ошибка, поскольку это усугубляет глобальный дисбаланс, худшим проявлением которого являются раздробленность и экономический национализм», — приводятся слова президента в сообщении.

Позднее Макрон, которого журналисты также расспросили о содержании телефонных переговоров 1 июня, подлил масла в огонь, сравнив разговоры с Трампом с... содержимым сосисок.

Он процитировал выражение, приписываемое первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку:

«Как говорил Бисмарк, если объяснять людям, как делаются сосиски, навряд ли они продолжат их есть. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но я не уверен, что комментарии с кухни помогут в готовке еды или ее потреблении».

Эти слова были восприняты прессой как новая порция критики в адрес американского президента, хотя глава Франции, скорее всего, лишь хотел таким замысловатым способом объяснить журналистам, что содержание его бесед с лидерами иностранных государств не должно становиться достоянием общественности.

За последние несколько дней не один Макрон лично высказал Трампу неодобрение по поводу его политики.

4 июня с президентом США также беседовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Разговор, опять же, касался пошлин на сталь и алюминий.

«Премьер-министр затронула решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, которое, по ее словам, несправедливо и вызывает сожаление», — говорится в сообщении Даунинг Стрит, опубликованном после телефонных переговоров Мэй и Трампа.

Премьер также отметила, что США, Великобритания и Евросоюз являются близкими стратегическими союзниками, которым стоит осознавать ценность открытой и справедливой торговли в мире.

Мрачная «новая реальность»

С 1 июня Вашингтон в одностороннем порядке ввел пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Это решение вызвало решительный протест и негодование союзников Соединенных Штатов — теперь американскую сторону ждут ответные действия этих стран.

Так, Канада намерена ввести пошлины на сумму до $16,6 млрд — новые меры вступят в силу с 1 июля текущего года. Об аналогичном решении заявила и Мексика — страна введет пошлины на ввоз плоского стального проката из Соединенных Штатов, а также труб, ламп и ряда продовольственных товаров. По подсчетам мексиканских властей, это покроет ущерб от действий США.

Об ответных мерах также заявил Евросоюз — на сайте Еврокомиссии было опубликовано сообщение, в котором говорится, что с 1 июля товары из США начнут облагаться дополнительными пошлинами в размере 25%.

В частности, эти меры коснутся ввозимой из США стали, двигателей внутреннего сгорания, продовольственных товаров, виски, табачных изделий и другой продукции.

В последнее время европейские политики подвергают президента США и проводимую им политику все более жесткой критике — это стало проявляться еще после переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим и выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки. Однако введение пошлин на ввоз стали и алюминия стало «последней каплей».

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин подчеркивает, что ужесточение риторики ЕС в отношении Вашингтона обусловлено тем, что последние действия США всерьез затрагивают экономические интересы Европы.

«Если политические и внешнеполитические маневры так глубинно не отражались на интересах европейских компаний и производителей, то решение поднять пошлины на сталь и алюминий уже напрямую затрагивают европейцев. В данном случае потери многомиллиардные», — поясняет эксперт.

«Конечно, в Евросоюзе не хотят этой торговой войны. Но их ставят перед фактом — и деваться им некуда. Ситуация неоднозначная — это некая новая реальность в евроатлантических отношениях, и Европа, оказавшись в этой ситуации, начинает консолидироваться и вырабатывать новую стратегию», — отмечает Топорнин.

Однако, продолжает эксперт, пока нет никаких признаков того, что ответные меры со стороны европейских стран как-то повлияют на Трампа. «Судя по всему, такие жесткие наступательные действия администрация Трампа будет осуществлять еще в ближайшие несколько месяцев», — заключил он. Эксперт уверен, что Вашингтон продолжит осуществлять планомерное наступление по различным фронтам экономического взаимодействия с Европой.

Специалист по американскому и российскому конституционному праву Александр Домрин в беседе с «Газетой.Ru» констатирует, что в своих действиях Трамп руководствуется предвыборным лозунгом о том, чтобы «вернуть Америке былое величие».

«Как может Америка сделать себя великой? — подавляя своих конкурентов, — рассуждает эксперт. — Для того, чтобы подавить Европу, Соединенным Штатам нужны экономические меры принуждения, нужна недобросовестная конкуренция».

По мнению Александра Домрина, Трамп будет продолжать действовать в том же ключе, и Америка будет его в этом поддерживать. «Европа мало чем может ему противостоять. Я не думаю, что европейские политики смогут переломить сложившуюся ситуацию. Все, что они могут сделать — это довести до ушей Трампа свою обеспокоенность в отношении того, что не все гладко в евроатлантическом партнерстве», — считает эксперт.