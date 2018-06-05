«Санкции вредны для всех»: переговоры Путина с Курцем. LIVE

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Несмотря на свой юный возраст, Курц имеет немалый политический опыт. В частности, он занимал пост министра иностранных дел Австрии. В этой должности Курц выстроил неплохие отношения с главой МИД Россией Сергеем Лавровым. Лавров на пресс-конференции по итогам визита Курца в Россию как главы МИДа называл канцлера «коллегой и другом».
Однако сам визит российской делегации на переговорах не заканчивается. Путин и Курц также отправятся в здание Палаты экономики Австрии, чтобы с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Кроме того, Путин посетит Музей истории искусств Вены, чтобы открыть выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа».
Путин снова благодарит австрийскую сторону за проведенные переговоры. На этом пресс-конференция завершается. Возможности задать вопросы прессе не дают. Путин и Курц покидают зал.
Еще одна тема — сирийский кризис. Путин снова повторяет тезис, озвученный во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи: если европейские страны хотят оттока беженцев, они должны помочь обустроить благоприятные условия для их возвращения домой.
Путин проинформировал канцлера о российском видении разрешения украинского конфликта. По словам Путина, позиции России и Австрии в этом вопросе сходятся.
По словам Путина, Россия и Австрия вместе вносят значительный вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента.
Слово берет Путин. Как и положено, российский президент благодарит принимающую сторону за гостеприимство. «Как и в феврале, переговоры прошли в продуктивной и дружественной атмосфере», — говорит президент.
Курц обещает, что во время председательства Австрии в ЕС, Вена будет активно поднимать вопрос анти-российских санкций. «Ситуация взаимного выигрыша — лучше, чем ситуация дальнейшего проигрыша», — говорит Курц.
Курц называет Россию сверхдержавой и выражает надежду, что Россия сможет использовать свое влияние и добиться мира в Сирии.
Первое слово на пресс-конференции берет Курц. Он сердечно приветствует российскую делегацию и благодарит Владимира Путина за то, что Вена стала первой европейской столицей, которую он посетил после выборов. «Складывается впечатление, что наши отношения складываются все лучше и лучше», — говорит Курц.
Алексей Миллер подписывает соглашение о поставках российского газа до 2040 года. Амбициозно. На этом церемония подписания документов завершается.
Несколько губернаторов российских регионов подписывают соглашения о намерениях и сотрудничестве с представителями австрийских компаний.
Теперь — министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и австрийский министр туризма подписывают меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства.
Следующую партию документов с российской стороны подписывает министр экономического развития Максим Орешкин.
Неожиданно быстро Курц и Путин выходят к прессе. Начинается официальная церемония подписания двусторонних договоров, в которой также участвуют министры иностранных дел России и Австрии.
Несмотря на непродолжительный срок нахождения у власти, Курц уже второй раз встречается с российским президентом. Его первые переговоры с Владимиром Путиным прошли 28 февраля этого года, в Кремле. Это была первая поездка Курса за пределы Евросоюза в должности австрийского премьера.
Себастиан Курц занимает пост премьер-министра лишь несколько месяцев. 31-летний политик пришел к власти в результате октябрьских парламентских выборов 2017 года. Первое место на них заняла возглавляемая им Австрийская народная партия. Курц официально вступил в должность 19 декабря 2017 года.
Совместная пресс-конференция президентов России и Австрии завершена. Владимир Путин отправляется на переговоры с канцлером Курцем.
Российский президент говорит об успешной борьбе российский и австрийских историков с переписыванием истории. «Вызывает удовлетворение совместная работа историков двух стран. В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории. Хотел бы особо поблагодарить власти народа Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших вашу страну от фашизма», — заявил Путин
Австрийский президент также говорит о гуманитарном сотрудничестве с Россией. «Мы договорились создать дополнительную платформу для диалога между представителями гражданского общества, и первые мероприятия по открытию этой платформы состоятся в Сочи», — сказал ван дер Беллен.
«Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе», — говорит президент Австрии.
Затронута тема «Северного потока-2». По словам Путина, Вена полностью поддерживает этот проект.
По словам Путина, «постепенно, понемножку» работа с ЕС возраждается.
«Мне кажется, в отмене санкций заинтересованы все», — говорит российский президент. При этом он отмечает, что все происходящее вокруг санкций не мешает развитию российско-австрийского сотрудничества.
Австрийский президент в свою очередь говорит, что в вопросе санкций, «Австрия с точки зрения внешней политики действует и будет действовать в согласии с ЕС».
«Санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм — в конечном счете вредны для всех», — говорит Путин, добавляя, что Россия преодолела все издержки, связанные с внешним давлением.
Также Путин напомнил, что Россия — второй после Германии инвестор в австрийскую экономику. По словам президента, в экономических отношениях наших двух стран очень много перспективных направлений, в числе которых — машиностроение.
Путин благодарит своего австрийского коллегу за продуктивную и плодотворную встречу, которая, по его мнению будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. И приглашает его посетить Россию — в любое удобное для него время.
Российский президент также говорит о развитии сотрудничества Москвы и Вены в гуманитарной сфере. Также он отмечает, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы Сирии и Украины.
Путин напоминает о 50-летнем юбилее начала поставок природного газа из СССР в Австрию и говорит о значимости республики как транзитного узла российского газа в Европу. Путин обещает, что тема газовых поставок будет продолжена на последующих переговорах с Курцем.
Владимир Путин вновь говорит о хороших отношениях России и Австрии. Президент читает с листа.
Начинается. Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен вышли к прессе.
У президентского дворца в Вене российского лидера встречали около десяти сторонников президента России. Люди, заявляющие, что они приехали из Крыма, Австрии и Сербии, приветствуют президента плакатами с надписями «Спасибо за мир в Крыму» и «Россия — оплот мира на Земле».
Владимир Путин и австрийский президент Александер Ван дер Беллен уже приступили к переговорам во дворце Хофбург в Вене. В ближайшее время начнется пресс-конференция, в рамках которой президенты двух стран ответят на вопросы журналистов.
Как сообщается на сайте Кремля, президент также встретится с представителями деловых кругов России и Австрии. «Будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта – поставок природного газа из СССР в Европу», — говорится в сообщении.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин совершает свой первый после официального вступления в должность президента РФ международной визит.
Владимир Путин прибыл в Вену, чтобы провести переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. «Газета.Ru» следит за пребыванием российского лидера в Австрии в режиме онлайн.