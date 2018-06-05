«Санкции вредны для всех»: переговоры Путина с Курцем. LIVE

Однако сам визит российской делегации на переговорах не заканчивается. Путин и Курц также отправятся в здание Палаты экономики Австрии, чтобы с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

Кроме того, Путин посетит Музей истории искусств Вены, чтобы открыть выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа».