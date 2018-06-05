Реванш республиканцев: «друг Путина» побеждает в Калифорнии

«Все против всех»

Известный симпатизант России, конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер с большим отрывом от своего конкурента-демократа побеждает на праймериз в Калифорнии, сообщает The New York Times. Всего в праймериз на места конгрессменов и губернатора штата участвуют десятки претендентов.

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Несмотря на то что праймериз в настоящий момент проходят еще в семи штатах, именно Калифорния — один из важнейших для демократов. Для оппозиции важно получить контроль над нижней палатой американского конгресса на промежуточных выборах в ноябре 2018 года.

По предварительным результатам, республиканец Девин Нуньес, глава комитета по разведке палаты представителей, тоже лидирует на праймериз с большим отрывом от своего ближайшего конкурента-демократа. Нуньес известен расследованием «российского следа».

Правда, несмотря на многомесячную работу, комитет так и не нашел доказательств сговора команды Трампа с Россией.

Победить на праймериз в шестой раз на одном из избирательных участков штата смогла и одна из старейших сенаторов США — демократ Диана Файнштеин, которая активно участвует в расследовании сената о возможных связях команды Трампа с Москвой. Финштейн 84 года, однако она известна своей энергией и острыми вопросами на заседаниях палаты.

Система праймериз в Калифорнии достаточно запутанная — в отличие от многих штатов, здесь кандидаты борются не внутри одной партии, а «все против всех». Занявшие первое и второе места становятся кандидатами на предварительных выборах, и случается, что это кандидаты от одной партии, что усложняет выбор.

Согласно предварительным данным, на выборах было подано 2,5 млн бюллетеней.

Кроме праймериз по выборам в сенат и конгресс, в Калифорнии проходят и праймериз по выборам нового губернатора штата. За пост боролись 27 человек, но победу одержал Гэвин Ньюсом — заместитель уходящего с поста руководителя штата 80-летнего Джерри Брауна.

Ньюсом, впрочем, известен не только своей работой на посту второго лица штата. Ранее он был мэром Сан-Франциско. Также в США его знают как бывшего супруга калифорнийского экс-прокурора, а ныне телеведущей Кимберли Гилфойл, которая, по некоторым данным, в настоящее время встречается со старшим сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

Сама же Гилфойл — любительница «политических романов». Телеведущая, по слухам, состояла в связи с бывшим директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Впрочем, сам Скарамуччи продержался на своем посту всего 10 дней.

Калифорния — земля Рейгана и Терминатора

На президентских выборах 2016 года победу в штате одержала кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Она получила более 61% голосов — в два раза больше, чем кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Сам Трамп поддерживал на губернаторских праймериз республиканца Джона Кокса, который будет противостоять Ньюсому на губернаторских выборах в ноябре.

Калифорния многие годы была вотчиной республиканцев, которые практически безраздельно царили в штате до 1960 года. Затем представители разных партий стали сменять друг друга. Яркой звездой калифорнийской политики стал губернатор-республиканец Рональд Рейган, пришедший к власти здесь в 1967 году. Именно из кресла губернатора Калифорнии он сделал шаг к президентству.

Уходящий губернатор Джерри Браун сменил на своем посту республиканца, киноактера Арнольда Шварценнегера. Он был выбран губернатором после отзыва демократа Грея Дэвиса, политика которого довела штат до энергетического кризиса.

Правление самого Шварценнегера оставило смешанные чувства у жителей штата, однако его бывший помощник Клей Рассел называл его «губернатором действия».

«Конечно, всегда найдутся те, кто недоволен его политикой и подходом к управлению штатом, но нужно отдать должное его борьбе за пенсионную или бюджетную реформы. Это вопросы, о которых многие политики даже думать боятся, не то что делать», — рассказывал Рассел «Газете.Ru».

Сегодня во многом благодаря Лос-Анжелесу и традиционно либеральному Голливуду Калифорния считается демократическим штатом. Немало звезд поддерживает демократов на выборах, давая концерты в их поддержку, а кто-то и выступает доверенными лицами, «суррогатами» во время предвыборной кампании. В период президентской кампании 2016 года голливудские звезды активно поддерживали Клинтон.

Сборы пожертвований в ее честь осуществлял актер Леонардо ди Каприо, а Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил проводили в своем доме в Лос-Анджелесе благотворительный обед в честь кандидата в президенты США от Демократической партии Клинтон.

Поддержка демократов — давняя традиция среди звезд Голливуда и популярных музыкантов. Кампания демократа Джорджа Макговерна в 1984 году привела к первым «рок-н-ролльным президентским выборам», писал в своей книге «Политика рок-музыки» американский публицист Джон Орман.

Как отмечает глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев, большинство представителей американской поп-культуры «можно назвать либеральным истеблишментом, который всегда поддерживает демократов».

Кроме Калифорнии, праймериз прошли в штатах Монтана, Алабама, Айова, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южная Дакота.