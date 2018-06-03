Назло Трампу: «Европа должна отменить санкции против России»

Заместитель федерального канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз отменить санкции против России из-за новых пошлин США на сталь и алюминий, передает ФАН.

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Политик подчеркнул, что Европа должна отреагировать на введенные Вашингтоном пошлины и воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы наладить отношения с Москвой.

«Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — пояснил вице-канцлер.

Американская администрация приняла решение о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Соответствующий документ подписал 31 мая президент США Дональд Трамп.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что страны ЕС в ответ будут действовать «грамотно, решительно и единодушно». Чем именно это чревато для Соединенных Штатов, Меркель не уточнила.

«Это протекционизм в чистом виде. США теперь не оставляют нам выбора,

кроме как приступить к делу о разрешении споров в ВТО и с наложением дополнительных обязанностей по ряду импортных товаров из США. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с законодательством о международной торговле», — пообещал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Поскольку эти меры США явно противоречат согласованным международным правилам, мы также будем налагать меры по уравновешиванию и предпринимать любые необходимые шаги для защиты рынка ЕС от торговли, вызванной этими ограничениями в США», — подчеркнула комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

В ЕК подсчитали, что американские меры влияют на экспорт ЕС в размере €6,4 млрд. В рамках правил ВТО ЕС готовит и согласовывает список продукции из США, в отношении которой будут введены встречные ограничительные меры.

Ранее Брюссель уже отмечал, что готов пойти на введение пошлин на товары, импортируемые из США, в размере €2,8 млрд. Представители ЕС допускали введение 25%-х пошлин на виски, табак, мотоциклы, джинсы, косметику, сельскохозяйственную продукцию из США. Такие меры допускаются правилами ВТО.

Стоит отметить, что замминистра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что чувствует санкционное давление на международных экономических форумах. По его словам, ясно ощущается, что его коллеги финансисты из других стран имеют определенные инструкции относительно вопроса санкций.

«Коллеги из министерств финансов других стран имеют некоторые инструкции, связанные с тем, чтобы содержательные вопросы двусторонних отношений и санкционные дела не обсуждать», — указал чиновник.

Он также подчеркнул, что это отразилось и на личных отношениях.

«Меньше откровенности стало в двусторонних общениях. Многосторонний формат предполагает, конечно, многочисленные двусторонние контакты, встречи, обсуждение текущей повестки дня двусторонних отношений. Раньше без этого никогда не обходилось», — отметил Сторчак.

В середине мая сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью Neue Osnabruecker Zeitung высказалась за улучшение отношений с Россией, указав, что сближение с Москвой поможет добиться безопасности и разоружения и отвечает интересам Европы.

По словам политика, антироссийские санкции вредят немецким предприятиям, а также производственным объединениям всей Европы, поэтому их нужно отметить. Она также призвала положить конец «ледниковому периоду в отношениях с Москвой», передает НСН.

«Мы подвергаем Германию опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ», — заявила представитель Левой партии.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф заявил, что санкционные риски негативно влияют на работу европейских компаний в России.

«Большинство европейских компаний были довольны как результатами по итогам 2017 года, так и началом первого квартала 2018-го. Однако слабый рост экономики России вносит эффект неопределенности. Одним из самых дестабилизирующих факторов стали санкционные риски, отравляющие в целом позитивный бизнес-климат для европейских компаний в России», — сказал Шауфф.

Он также отметил, что кроме санкций негативно на работу европейских компаний повлияли и результаты выборов президента в США.