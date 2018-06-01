Расследование Мюллера: русский след замело долларами

В докладе министерства юстиции США говорится, что спецпрокурор Роберт Мюллер, ответственный за дело о якобы вмешательстве России в американскую политику, уже потратил на расследование возможных связей кампании кандидата Дональда Трампа с Россией $16 млн.

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Расследования по «российскому делу» ведутся с 1 октября 2017 года. В докладе опубликованы данные о тратах Мюллера по 31 марта 2018 года. Комиссия спецпрокурора начала действовать в мае прошлого года.

Согласно отчету минюста, около $2,7 млн было потрачено на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн.

При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн, отмечает агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп критически отнесся к этой цифре, назвав это в твиттере тратой «на охоту на русских ведьм».

Расходы команды Мюллера только на поездки возросли на 80%, говорится в документе комиссии, который цитирует телекомпания NBC. Как отмечают журналисты, это означает, что их география увеличилась. Вместе с тем неизвестно, были ли члены команды Мюллера в России, так как большинство граждан РФ, которые давали объяснения по «русскому следу», сами приезжали в США.

Расследование без ответов

Расследование Мюллера считается самым серьезным из тех, что ведется в США в отношении так называемого «российского вмешательства» в американские президентские выборы в США.

Само следствие потенциально может привести к запуску процедуры импичмента против Трампа. Его уже даже сравнивают с расследованием против президента США Билла Клинтона, которое вел независимый прокурор Кеннет Стар.

По данным центрального финансово-контрольного управления США, расследование Стара стоило налогоплательщикам почти $30 млн. Правда, Стар смог добиться успехов, собрав немало доказательств о финансовых злоупотреблениях семьи Клинтонов, начиная со времен, когда президент США был губернатором штата Арканзас.

Кульминацией расследования стала история со стажеркой Белого дома Моникой Левински, которая состояла в интимной связи с Клинтоном. Однако главной проблемой для экс-президента США стала не сама связь как таковая, а его заявления об отрицании этих отношений, данные под присягой. Тогда подвести Клинтона под импичмент не удалось, для этого законодателям не хватило голосов.

Стоит отметить, что Мюллеру пока не удалось добиться главного в своем расследовании — заставить президента США Трампа ответить на вопросы его комиссии.

Ранее издание The New York Times опубликовало «опросник Мюллера».

Так, экс-главу ФБР интересует, почему Трамп решил все же уволить Майкла Флинна с поста советника. Известно, что президент США защищал Флинна перед экс-главой ФБР Джеймсом Коми и неоднократно просил того «оставить генерала в покое».

У Мюллера также есть много вопросов, касающихся самого Коми. Например, спецпрокурор хочет знать, о чем именно говорили президент и экс-глава ФБР за ужином 27 февраля 2017 года. Как следует из показаний Джеймса Коми, во время той беседы Трамп требовал от него «лояльности».

Многие эксперты считают, что расследование Мюллера не должно закончиться ничем, так как это будет для него и его команды полной потерей лица. «Это будет фиаско», — сказал ранее г лава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Возможно, комиссия Мюллера все же сможет указать если не на Трампа, то на отдельных членов его команды, которые могли — из собственных побуждений и даже без его ведома — наводить мосты с Россией в период предвыборной кампании.

В этой связи эксперты, в частности, приводят историю скандала Иран-контрас — схему продажи американского оружия Ирану, вырученные средства от которой шли на поддержку никарагуанских повстанцев-контрас. Несмотря на то что на нее дали добро высшие руководители государства, включая президента США Рональда Рейгана, ответственными оказались лишь «стрелочники», включая одного из непосредственных участников сделки — полковника Оливера Норта. Норт отделался небольшим тюремным заключением и быстро вышел на свободу.

В то же время Рудольф Джулиани, адвокат президента Трампа, заявил, ссылаясь на команду Мюллера, что «российское дело» будет закрыто 1 сентября текущего года.

В ноябре в США должны пройти промежуточные выборы в конгресс, которые могут привести к тому, что оппозиционная Демократическая партия получит большинство в сенате. Это представляет опасность для Трампа, так как политики-демократы активно выступают за инициирование расследования в отношении президента США.

Вместе с тем следствие, которое ведет Мюллер, не единственное. Собственное расследование возможной связи команды с Россией также проводили комитеты обеих палат конгресса США

Недавно одно из них — расследование нижней палаты — было прекращено, поскольку конгрессмены не нашли каких-то веских доказательств.

В конце апреля специальный комитет по разведке палаты представителей американского конгресса объявил, что не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой.

Представители сената — верхней палаты — планируют завершить расследование о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы в августе нынешнего года, отметила газета The Hill.

«Скорее всего, в августе у наших сотрудников будет возможность завершить расследование, и пока нас не будет (подразумевается отпуск на летние каникулы. — «Газета.Ru»), сотрудники смогут интенсивно поработать, а мы не будем им мешать», — сказал Ричард Берр, когда его спросили о сроках завершения расследования по «российскому делу».

Он отметил, что в финальной части работы специалисты комитета ответят, были ли у президента США Дональда Трампа какие-либо контакты с Россией во время избирательной кампании.