Это временно: Москва и Минск договорились о визах

29 мая главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира — 2018 в России и Европейских игр в Белоруссии в 2019 году.

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В соответствии с документом болельщики чемпионата мира — 2018 смогут посетить Евроигры в Белоруссии без белорусской визы.

Ранее иностранные зрители, у которых имеются билеты на матчи ЧМ и паспорт болельщика, получили возможность въехать в Россию для посещения игр без визы.

Подписанный Лавровым и Макеем документ предусматривает такую возможность при въезде в страну через Белоруссию. Остальные иностранцы с российской визой будут въезжать в РФ как и раньше — через международные пункты пропуска.

Соглашение вступает в силу с 1 июня 2018 года. При этом к началу мундиаля планировалось ратифицировать договор о полном взаимном признании виз, однако работа над ним пока продолжается.

В чем суть соглашения о полном взаимном признании виз?

Сути соглашения о взаимном признании виз в ноябре 2017 года описывал глава МИД России Сергей Лавров.

«Речь идет о том, чтобы иностранец, въезжающий в одну из наших стран по визе, выданной этой страной, мог с этой визой переместиться в другую страну», — отметил тогда российский министр.

В то же время иностранцы, которым в одной из двух стран визу не выдают по соображениям безопасности или иным соображениям, не смогут попасть и в соседнее государство.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске, 29 мая 2018 года

По словам замдиректора Института стран СНГ РАН Владимира Жарихина, соглашение нужно для того, чтобы синхронизировать проезд иностранных граждан в Союзное государство.

«Чтобы у нас, между нашими странами, не было пограничного контроля. Это соглашение как раз нужно, чтобы синхронизировать визовый обмен наших стран с другими странами — особенно с Европейским союзом», — поясняет эксперт.

Когда соглашение будет ратифицировано?

Изначально достичь соглашения о взаимном признании виз планировалось к концу 2017 года, однако ратификация документа до сих пор откладывается.

В феврале текущего года посол России в Белоруссии Александр Суриков говорил, что соглашение о полном взаимном признании виз будет принято в апреле-мае.

Однако в середине мая сроки вновь подвинули — президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить проект межправительственного соглашения к концу года, а ратифицируют его, вероятно, уже в 2019 году.

Как скажется ратификация на гражданах Белоруссии и России?

Никак. Соглашение касается не россиян и белорусов, а граждан третьих стран, въезжающих на территорию РФ из Белоруссии и наоборот.

Граждане России и Белоруссии будут, как и раньше, пересекать границу без пограничного контроля и по внутренним паспортам

— между странами действует соглашение, по которому граждане обоих государств могут без каких-либо ограничений проехать на территорию соседей.

Почему соглашение до сих пор не ратифицировано?

Как отмечает замдиректора Института стран СНГ РАН Владимир Жарихин, для заключения соглашения необходимо согласовать списки государств, с которыми у России и Белоруссии действует безвизовый режим:

«У нас с одними странами безвизовый обмен, у них — с другими, эти страны не всегда совпадают. Это согласование как раз и занимает время».

В то же время эксперт подчеркивает, что положительная тенденция есть, и соглашение, вероятно, будет готово к концу текущего года.

Были и другие аспекты, согласование которых затянуло работу над соглашением, в частности, в прошлом году Минск заявлял о сложностях с решением вопросов безвизового пребывания и реадмиссии. К тому же Россия настаивала, чтобы документ предусматривал возможность временно приостанавливать действие соглашения и восстанавливать пограничный контроль.

Наконец, камнем преткновения стал вопрос о распределении доходов за выдачу визовых документов. Поскольку у России больше визовых центров за рубежом, чем у Белоруссии, Минск опасался, что большинство иностранцев предпочтут делать российскую визу, и бюджет страны потеряет часть доходов.

Как работает безвизовый режим между Россией и Белоруссией?

В настоящий момент между Российской Федерацией и Республикой Беларусь действует соглашение, согласно которому граждане обеих стран могут без каких-либо ограничений проехать на территорию соседей. На границе въезжающие предъявляют внутренний либо загранпаспорт.

Между тем с середины мая 2017 года ФСБ России ужесточила правила пересечения границы России и Белоруссии — пограничники начали проверять паспорта всех авиапассажиров, которые прилетают из Минска в Москву.

При этом россияне и белорусы по-прежнему могут пересекать границу по внутренним паспортам — единственным новшеством стала необходимость сохранить и предъявить посадочный талон, выданный в аэропортах Белоруссии.

Из-за чего Россия ужесточила пограничный контроль?

12 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, вводящий 5-дневный безвизовый режим с 80 странами, включая государства ЕС, США, Бразилию и Японию.

Целью введения новых правил было повышение туристической привлекательности страны и увеличение притока иностранных туристов. Действие документа не распространялось на владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

После этого, в феврале 2017 года, ФСБ России создало пункты погранперехода и режим пограничной зоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях — то есть там, где российская территория соприкасается с белорусской. В российской погранслужбе отмечали, что ужесточение контроля на границе связано в том числе с подписанным Лукашенко указом.

«Беларусь либерализовала свой пограничный контроль и разрешила без виз приезжать гражданам 80 государств. Но при этом так как раньше между нашими странами такого пограничного контроля не было, то граждане этих 80 стран, не все из которых могут приезжать в Россию без визы. Поэтому пришлось ввести пограничный контроль между нашими странами», — пояснил «Газете.Ru» Владимир Жарихин.