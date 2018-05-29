МИД Польши потребовал объяснить недопуск Дембского

МИД Польши вызвал к себе посла Российской Федерации Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста с требованием объяснить недопуск польского политолога Славомира Дембского на территорию РФ. Об этом говорится в официальном заявлении польского внешнеполитического ведомства.

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Ноту российскому послу вручил замглавы МИД Польши Анджей Папеж, отметил начальник пресс-службы ведомства Артур Ломпарт, а российский посол Андреев «пообещал разобраться в ситуации».

Как сообщает ФАН, глава Польского института международных дел Дембский прилетел в Москву 28 мая для участия в научной конференции. Однако в аэропорту «Домодедово» Дембского задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России.

Не сумев попасть в Россию, Дембский вылетел утром 29 мая в Германию, во Франкфурт-на-Майне.

Славомир Дембский известен последовательной и резкой критикой российской внешней и внутренней политики. В интервью изданию «Речь Посполитая» в 2017 году он заявил, что Варшаве нужно сближаться с Украиной, чтобы вместе «противостоять российской агрессии».

«Наша политика в отношении российской агрессии против Украины исходит не из эмоций, а из стремления защитить фундаментальные для мирового устройства принципы, а также из наших стратегических интересов, которые заключаются в существовании независимого и суверенного украинского государства. Если мы позволим Путину безнаказанно отнять у Украины часть ее территории, что остановит его перед тем, чтобы воспользоваться этим инструментом еще раз и напасть на других соседей», — заявил польский политолог.

Напомним, что Киев неоднократно признавал, что не может доказать присутствия российских войск в Донбассе, а Россия отрицает, что военнослужащие Вооруженных сил России присутствуют в регионе.

В начале мая известный на российском телевидении польский журналист и политолог Томаш Мацейчук был задержан российской полицией в московском аэропорту «Домодедово». Там сотрудники правоохранительных органов вручили поляку запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком 30 лет — до 2048 года.

Ранее сообщалось, что в отношении польского журналиста было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ — возбуждение ненависти или вражды, разжигание межнациональной розни и экстремизм.

Мацейчук заявил в конце февраля, что в его квартире в Мытищах был проведен обыск, но полиция не нашла никаких подтверждений экстремистской деятельности журналиста. Поэтому, подчеркнул поляк, он не собирается отказываться от своих взглядов. Напомним, что Мацейчук — польский националист. Польский шоумен отметил, что он подозревает, что его проверяли на экстремизм «по чьему-то заказу».

«Я здесь уже почти год, и никаких проблем раньше не было. Я даже думаю, что в последнее время стал выступать чуть спокойнее. Что случилось сейчас, кто отдал приказ отправить меня в Польшу, я не знаю. Я догадываюсь, но не хотел бы сейчас об этом. Такие темы лучше держать при себе. Может, когда-нибудь расскажу. Пока не время. Пока еще не было суда, меня пока не депортировали, потому лучше пока буду молчать», — отметил он ранее.

День спустя стало известно, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская подготовила запросы в Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный Комитет России с просьбой проверить деятельность Мацейчука на предмет экстремизма.

Томаш Мацейчук российской публике известен тем, что участвовал в драке в студии НТВ в апреле 2017 года, после того как он назвал солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии «красными фашистами». После этого главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко ударил поляка по лицу. Позже Мацейчук вызвал Осташко на боксерский поединок, и вызов был принят. В итоге победу судейским решением одержал Руслан Осташко.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко после выдворения Мацейчука заявил, что «цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому».

Ющенко добавил, что, по его мнению, это «абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением».

Вместе с тем Варшава также неоднократно высылала граждан других стран из Польши. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку России по подозрению в антипольской деятельности, заявил 17 мая официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

«Агентство внутренней безопасности задержало гражданку России Екатерину Ц., которая будет выдворена из Польши», — отметил Жарын. По его словам, задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года.

Представитель министра-координатора также добавил, что к уголовной ответственности будут привлечены граждане Польши, сотрудничавшие с россиянкой.