Трамп помолится о завершении всех войн

В этот день, согласно распоряжению президента США, в стране пройдет общенациональная молитва о мире. Губернаторам американских штатов, руководителям американских миссий за рубежом, торговым и военным кораблям США предписывается в это время приспустить государственные флаги.

Реклама

«Я призываю всех американцев вспомнить тех бескорыстных военнослужащих, которые были похоронены в покрытых флагами гробах, и их семьях, которые понесли огромные потери. Принесенные ими жертвы достойны высшей чести и глубочайшей благодарности нашей нации», — говорится в заявлении Трампа, посвященном Дню поминовения. В обращении он также призвал американцев «объединиться в молитве о прочном мире».

С торжественной речью в День поминовения выступают все без исключения президенты США, однако Трамп проявляет большую чувствительность к торжествам и мемориалам, а также испытывает особый пиетет перед военными.

Несмотря на то что президент США ни дня не служил в армии, он был кадетом престижной академии Вест-Пойнт и во многих своих книгах демонстрировал фото в кадетской форме.

«Люди в погонах — это те, к кому Трамп испытывает глубокое уважение», — пишет автор книги о Трампе «Огонь и ярость» Майкл Волф. Автор отмечает, что именно эта привязанность заставила Трампа так долго защищать своего советника по нацбезопасности Майкла Финна, трехзвездочного генерала и бывшего командующего военной разведкой США, который лишился своей должности из-за расследования российского следа в кампании нынешнего президента.

Трамп также заявлял, что хотел провести в США масштабный военный парад, подобно таким, которые проводятся во Франции и России.

Президент в марте уже отдал на этот счет распоряжение Пентагону, и масштабный военный парад пройдет в США 11 ноября в день ветеранов. Танков на нем не будет, поскольку они, как представляется американским властям, могут нанести ущерб инфраструктуре города, однако в заключительной части парада над столицей пролетят самолеты ВВС США.

Ветераны в ожидании конца войны

Во время церемоний празднования Дня Поминовения по всей Америке будут чествовать ветеранов всех войн. В настоящее время в США проживает более 20 млн участников боевых действий (не все из них являются ветеранами в российском понимании этого слова).

Большая часть из них — 7,1 млн человек — по данным социологической службы Pew Research Center, — это ветераны «Войны в Заливе», среди них как участники первой кампании против Ирака 1991 года, так и участники войны в Ираке 2003 года. Еще около 6,8 млн ветеранов — это те, кто принимал участие в войне во Вьетнаме, среди них, например, — бывший госсекретарь США Джон Керри и сенатор Джон Макеейн. Среди живущих и 771 тыс. участников Второй мировой войны.

Несмотря на полученные награды, уважение близких, а также льготы, жизнь американских ветеранов не всегда складывается наилучшим образом. Согласно статистике, в бедности живут 1,5 млн ветеранов.

Частой причиной бедности являются психологические проблемы и алкоголизм, вызванный депрессией.

Истории таких ветеранов — одна из излюбленных тем кинематографа. Портрет отвергнутого обществом ветерана был блестяще показан Томом Крузом в фильме «Рожденный четвертого июля» 1989 года. В основе фильма реальная история ветерана Вьетнама Рона Ковича.

Вновь американским кинематографом положение американских ветеранов было поднято после войны в Ираке. Она стала огромным шоком для американского общества — в домах небольших американских городов начали появляется военные чины, чтобы сообщить родственникам о гибели их близких, а в печатных СМИ начали впервые со времен Второй мировой войны публиковать списки погибших. Во время этой операции погибло почти 4,5 тыс. американских солдат и офицеров.

В канун нового Дня поминовения американские СМИ вновь вспоминают о положении ветеранов. Американское издание Foreign Policy in Focus отмечает, что лучшей возможностью позаботится об американских ветеранах будет «завершение всех войн».

«Несмотря на этот ежегодный рефрен, мы очень далеки от почитания наших ветеранов. Хотя удары дронов и бомбардировки уменьшили число жертв, слишком многие из наших молодых мужчин и женщин по-прежнему приходят домой из наших войн уничтоженными физически и опустошенными эмоционально», — пишет издание.

Шпион на Арлингтонском кладбище

Многие американцы в этот день придут помянуть своих павших товарищей на многочисленные военные кладбища в американских городах. Мемориальные торжества пройдут и на национальном Арлингтонском кладбище, где похоронено большое количество военных. Перед торжественным днем у могил были установлены небольшие национальные флажки.

На кладбище 400 тыс. могил, среди них — могилы таких выдающихся американских деятелей, как президент США Джон Кеннеди, президент Вильям Тафт, а также захоронения американских военных героев различных войн.

Правда, среди огромного количества могил американских героев есть одна, которая вызывает у части ветеранов гневные чувства, — это скромная могила бывшего сержанта американской армии Джека Данлопа. Уже после смерти Данлопа, участника войны в Корее, выяснилось, что он последние годы жизни работал на советскую разведку.

Возмущенная фактом захоронения на национальном военном кладбище, бывшая американская разведчица Конни Аллен обращалась в различные инстанции с требованием убрать могилу Данлопа с Арлингтонского кладбища: «Я не думаю, что Джек Данлоп, который предал свою страну, должен покоиться среди самых выдающихся людей Америки. С моральной точки зрения это непостижимо», — рассказывала Аллен корреспонденту «Газеты.Ru».

Однако руководство кладбища ответило ей в письме, что Данлопу не было предъявлено обвинений и в момент смерти он имел право быть похороненным на кладбище Арлингтона. Руководство кладбища отметило, что останки могут быть перенесены только по желанию родственников.

Война в Корее, где, кроме злосчастного Данлопа участвовали тысячи американских военных и тысячи погибли, до сих пор не закончена. Между КНДР и Южной Кореей до сих пор не подписан мирный договор, а это значит, что «прочный мир», о котором будет молиться Трамп, выглядит весьма далеким.