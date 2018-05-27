Правдами и неправдами: как мир борется с фейк-ньюс

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил открыть сайт, где будет оцениваться достоверность различных публикаций. «Собираюсь создать сайт, где пользователи смогут оценивать достоверность любой статьи и отслеживать по времени рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации», — написал Маск в своем твиттере.

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Изобретатель и бизнесмен заявил, что назовет свой сервис Pravda и даже приобрел для этого домен pravduh.com.

Название нового портала отсылает к газете «Правда», которая во время советской власти была газетой Компартии СССР и основным источником информации для миллионов читателей. При этом в СССР часто шутили, что в «Правде нет правды».

Речь не шла о «фейках» в традиционном смысле — газета подавала хотя и однобокую информацию, но ее служба проверки отвечала за точность цифр и фактов.

Главной проблемой советского официоза было замалчивание «второй стороны» — именно это отличало «Правду» от качественной европейской и американской прессы. Тогда эксперты в области внешней политики — как советские, так и западные — пропускали статьи о рекордных надоях и читали «Правду» между строк, ища в ней сигналы о курсе «партии и правительства».

Сейчас кризис традиционных СМИ затронул весь мир, включая США. Согласно рейтингу Gallup, в 2016 году уровень доверия к СМИ упал до 32%. За всю историю опросов Gallup, то есть с 1972 года, это самый низкий рейтинг доверия.

Стоит отметить, что в 2015 году 40% респондентов утверждали, что СМИ «сообщают новости точно и достоверно».

«Падение доверия к традиционным медиа идет параллельно с подъемом влияния социальных СМИ и блогеров, которые имеют возможность взглянуть на ситуацию с той точки зрения, которой придерживается читатель», — отмечала ранее в беседе с «Газетой.Ru» профессор политологии Университета Дьюка Эллен Мицкевич, автор многих книг, посвященных роли медиа в политике.

Другой причиной подрыва доверия к СМИ стали так называемые «фейк-ньюс», или «лженовости» — предоставление непроверенной информации или сознательная дезинформация, осуществляемая преимущественно через социальные сети. Нередко подобные новости просачиваются и на страницы качественной прессы.

При этом стоит отметить, что «лженовости» существовали всегда, и историки даже считают, что ярким символом «фейк-ньюс» можно считать хрестоматийный случай чтения по радио романа «Война миров» Герберта Уэллса в 1938 году. Это вызвало настоящую панику среди радиослушателей, которые думали, что на землю напали марсиане.

«Путевку в жизнь» самому термину «фейк-ньюс» дал президент США Дональд Трамп, который обвиняет СМИ в том, что они сознательно пишут о нем неправду. При этом чаще всего мишенью президента США становятся журналисты, которые выступают с критикой в его адрес.

Между тем Илон Маск в одном из своих твитов иронически замечает, что сам факт избрания президентом США Трампа является следствием падения доверия к СМИ. «Каждый раз, когда кто-то критикует СМИ, СМИ кричат: «Ты просто как Трамп!» Думаете, почему он был избран? Потому что вам больше никто не верит», — отметил Маск.

Тролли наступают на СМИ

Дискуссия вокруг феномена «фейк-ньюс» развернулась и на состоявшемся 22-24 мая в Алма-Ате XV Евразийском медиа-форуме. Тон задала в приветственном слове председатель оргкомитета форума Дарига Назарбаева. «Настоящим бедствием стали так называемые тролли — невидимые борцы информационных войн, а также производители новостей-фейков», — сказала она в своей речи.

Политики и общественные деятели во многих странах всерьез озабочены распространением «фейковых новостей». Бороться с фейками намерен, к примеру, французский президент Эммануэль Макрон.

В начале года он предложил усилить контроль над распространением «лженовостей» в социальных сетях. По мнению Макрона, если это необходимо, «новость должна быть убрана, профиль того, кто ее распространил, удален из социальной сети, а сам интернет-сайт заблокирован». Закон пока не принят, но активно обсуждается, и у него уже есть немало сторонников.

Считается, что к идее принятия такого закона Макрона подтолкнула «личная неприязнь» к телеканалу RT, который активно нападал на Макрона во время его предвыборной кампании. Раздраженный этим Макрон, уже став президентом, даже назвал телеканал «лживой пропагандой» во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

По иронии судьбы, панельную дискуссию о борьбе с фейк-новостями на Евразийском медиа-форуме вела одна из главных лиц канала RT — Софико Шеварднадзе. Правда, когда один из участников форума пытался попенять ей на это, она ответила, что присутствует на дискуссии лишь в качестве «модератора».

Шеварднадзе, как и другие участники дискуссии, отметила, что ситуация с «фейк-ньюс» заметно ухудшила состояние традиционных СМИ: «Традиционные СМИ сегодня сметаются социальными сетями, и, чтобы устоять, традиционные медиа берут на вооружение сенсационные методы».

О том, что «фейк-ньюс» могут быть угрозой не только для традиционной прессы, но и для демократии в целом, сказал во время дискуссии на форуме и представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир:

«Мы видим влияние на демократию, когда идет конфликт между фальшивыми новостями и информацией, основанной на фактах. Качество информации определяет качество демократии. Ведь известно, что демократия основана на дискуссии и различных мнениях и фактах».

Эксперт признал, что раньше, когда тон задавали традиционные СМИ, выявить «лженовости» было легче, так как можно было легко выявить источник информации.

Однако Дезир предупредил и о другой опасности — некоторые страны борются с «фейк-ньюс», попросту осуществляя давление на прессу и закрывая неугодные сайты. Он отметил, что необходимо искать баланс — запрещать лишь то, что несет в себе реальную опасность — например, видео, которые снимают террористы. Главное в доверии — достоверность источника новостей, подчеркнул Дезир.

С этим высказыванием согласилась и еще одна участница форума — журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. По ее мнению, единственный инструмент борьбы с фейками — создание качественных информационных ресурсов. «Читать фейки — это все равно, что следить, что бабушка у подъезда сказала», — сказала Собчак «Газете.Ru».