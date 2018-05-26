Продлевать будут: «Турецкий поток» дойдет до ЕС

«Газпром» и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в ЕС, говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru». Также отмечается, что российский газовый гигант и турецкая компания Botas договорились об основных условиях и параметрах строительства этого участка.

Реклама

«Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Турция получит от России скидку в размере 10,25% на газ, который был поставлен в 2015 и 2016 годах, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что в 2015 году турецкое правительство запросило у России скидку на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. Российская сторона отказала в этом запросе, после чего Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Эрдоган заявил, что после проведения продолжительных обсуждений удалось достигнуть соглашения о скидке в размере 10,25% на газ, который поставлялся в 2015 и 2016 годах.

«Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции», — отметил Эрдоган.

Сейчас Турция готовится к запуску совместного с Азербайджаном Трансанатолийского газопровода (TANAP). Открытие запланировано на 12 июня нынешнего года, сообщил в пятницу глава Минэнерго Турции Берат Албайрак.

«Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Анкары», — отметил он.

За запуском нового газопровода будут следить президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, заявил турецкий министр.

Албайрак провел аналогию между проектами TANAP и Nabucco. «Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу», — подчеркнул министр и добавил, что глубоководное бурение в Средиземном море начнется летом нынешнего года.

Изначально пропускная способность газопровода TANAP будет составлять 16 миллиардов кубометров в год. При этом примерно шесть миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию. Остальной объем направится в Европу.

Успешно дела обстоят и с российско-турецкими проектами. 30 апреля руководство «Газпрома» заявило, что строительство морской части первой нитки «Турецкого потока» успешно завершилось.

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — объявила компания.

Отметим, что «Газпром» построил 991 км, то есть 53% морской части газопровода «Турецкий поток».

«По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море — «Турецкий поток». Уложен 991 км — 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», — сообщалось в компании.

Строительство приемного терминала проходит в районе турецкого поселка Кыйыкей. Конструирование же глубоководного участка первой нитки ведет судно Pioneering Spirit компании Allseas, которое к тому же продолжит укладку глубоководной части второй нитки «Турецкого потока» чуть позднее в текущем году.

Тогда же компания сообщала, что средняя скорость строительства, проводимого судном Pioneering Spirit, составляет 4,3 км в день.

24 апреля зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не ожидает возможных рисков реализации проекта «Турецкий поток».

««Газпром» не видит рисков для проекта «Турецкий поток», первая нитка которого будет готова в этом году», — отметил Медведев.

Зампред правления российской компании также уточнил, что работы по строительству газопровода продолжаются в соответствии с графиком.

Медведев заявил, что «Газпром» прогнозирует установление нового рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье по итогам 2018 года.

По его словам, построить остается только приемный терминал и вторую нитку.

2 апреля о том, что реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет в соответствии с планом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков .

«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идет в соответствии с утвержденным графиком», — отметил политик.