«Звони, если что»: Трамп не хочет видеть «злого» Кима

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что ему пришлось отменить встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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«К сожалению, я был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре», — написал глава Белого дома у себя в твиттере.

Несколькими часами ранее Трамп направил Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил, что встреча в Сингапуре 12 июня не состоится. Текст письма был опубликован в твиттере Белого дома.

«Я очень надеялся встретиться с вами. К сожалению, учитывая огромную злость и открытую враждебность, проявленную в вашем последнем заявлении, я посчитал неуместным проводить сейчас эту давно планируемую встречу», — указал американский лидер в послании.

Трамп добавил, что надеется встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. Президент Соединенных Штатов также призвал лидера КНДР писать или звонить ему. Он заключил, что Северная Корея потеряла «великую возможность» достичь процветания.

Вместе с тем, Белый дом опубликовал коммюнике, в котором говорилось, что реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о «ливийском сценарии» в отношении КНДР стали последней каплей, которая привела к решению отменить саммит 12 июня в Сингапуре.

В администрации президента США отметили, что Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи. Она назвала «глупыми» слова Пенса о КНДР, который допустил реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

«Дверь для северокорейцев все еще открыта, если они хотят разобраться с ситуацией. Но это потребует, как минимум, изменения их риторики», — пояснялось в сообщении Белого дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказал сожаление из-за отмены встречи лидеров США и КНДР.

«Я очень озабочен отменой запланированного в Сингапуре саммита между президентом США и лидером КНДР. Я призываю стороны продолжать диалог», — сказал дипломат

По его словам, диалог между двумя лидерами необходим для полной денуклеаризацию Корейского полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отмену встречи показателем нарастающего напряжения между северокорейским руководством и администрацией США.

По словам представителя главы государства, российская сторона придерживается в данном вопросе последовательной позиции, как и прежде, и призывает приложить усилия к тому, чтобы не допустить и по возможности предотвратить обострение ситуации на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что в текущий момент важно не навредить процессу урегулирования, который едва успел начаться.

Председатель комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов назвал факт отмена встречи следствием непредсказуемости Трампа на политическом поприще.

«Мы знаем, что непредсказуемый президент Соединенных Штатов Америки, который пытается нестандартными решениями реализоваться как мировой лидер во многих процессах, бросается из крайности в крайность. То он отправляет огромную армаду кораблей и других сил в направлении Корейского полуострова, то чуть ли не в объятьях говорит, что достигнута договоренность о личной встрече», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что такой шаг Белого дома является показателем снижения роли США в мире целом, передает ФАН.

«Я думаю, что это чисто американская игра, за кулисами которой кроется отстаивание собственных интересов государства, которое стремительно теряет свои лидирующие позиции по всем направлениям», — резюмировал депутат.

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что отмена встречи Трампа и Ким Чен Ына не привела бы ни к чему особенному, и что США утратили роль гаранта в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. По словам сенатора, вариант урегулирования, который Белый дом ранее предложил Северной Корее, был неприемлем для Пхеньяна.

«Отмена встречи — свидетельство утраты Вашингтоном роли гаранта в этом процессе. Теперь Россия может начать играть более активную роль в урегулировании Корейского кризиса», — добавил Морозов.

Американский фондовый рынок показал снижение на новости об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына.