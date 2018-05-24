Стоит стеной: как Трамп воюет с мигрантами

Президент США Дональд Трамп выступил на круглом столе, посвященном проблемам нелегальной иммиграции. В своей речи он пообещал сократить помощь странам, откуда в Соединенные Штаты приезжают незаконные иммигранты.

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«Если кто-то прибывает из любой страны, мы будем вычитать некоторую сумму из помощи», — предупредил американский лидер, выступая в Нью-Йорке.

По словам Трампа, некоторые страны делают недостаточно, чтобы помешать опасным мигрантам переехать в США. Он добавил, что размеры иностранной помощи «радикально» изменятся и это произойдет «уже скоро».

Нелегальная иммиграция является излюбленной темой американского лидера, самым ярким предвыборным обещанием которого стало строительство гигантской стены на границе с Мексикой.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» специалист по американскому конституционному праву Александр Домрин, взгляды Трампа на миграционные проблемы — одна из причин, почему его избрали президентом. «Потому что он отвечал интересам своего народа, избирателей о том, что «нужно что-то делать с незаконными мигрантами. Нельзя превращать нашу страну в мультикультуралистскую помойку, в которую превратила себя Европа»», — говорит эксперт.

По данным Международной организации по миграции, сейчас в Соединенных Штатах проживают свыше 46 млн мигрантов — они составляют 14% всего населения страны.

Каждый год в США легально приезжают на постоянное место жительства порядка 1 млн человек. Больше всего граждан перебирается в туда из Индии, Китая, Доминиканской республики, Сальвадора и Кубы.

При этом сейчас в Штатах, по некоторым данным, более 12 млн незаконных мигрантов, причем их самый многочисленный поток идет из Мексики. Более половины мигрантов, нелегально проживающих в США, — мексиканцы.

«Незаконные мигранты в США, это, с одной стороны — наркотрафик, который идет даже не из Мексики, а через Мексику из Колумбии и так далее. С другой стороны, в Америке сейчас — особенно в Калифорнии или в Аризоне — бандиты из нелегальных мигрантов стали уже значительно большей угрозой населению, чем афроамериканцы», — рассуждает Александр Домрин.

Кроме того, что это преступность и наркотрафик, нелегальные мигранты становятся обузой для работящего американского населения, продолжает эксперт: «Если работающий американец сегодня вечером мог принести два яблока своим детям, то приносит только одно, потому что второе он отдает на пособия нелегальным мигрантам». По словам Домрина, именно эти работающие американцы и голосовали за Трампа в 2016 году.

По мнению эксперта, нелегальная миграция — это одна из тем, фигурировавших в избирательной кампании Трампа, «где он до сих пор не прогнулся».

«Он как говорил, что надо строить стену, так и говорит. И это один из тех случаев — кстати, в отличие от его планов выстроить добрососедские отношения с Россией, здесь у него ничего не получается — но в отношении незаконных мигрантов он остается верен себе», — заключил Домрин.

Депортации не избежать?

В 2012 году предшественник Дональда Трампа на президентском посту Барак Обама принял программу под названием «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA). Этот закон предполагал отсрочить депортацию для более чем 750 тыс. детей нелегальных иммигрантов, проживающих в США. DACA распространялся в на мигрантов из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до исполнения им 16 лет.

Осенью 2017 года Трамп отменил эту программу, аргументировав свое решение тем, что США — страна, которая должна соблюдать законы. «Мне не нравится наказывать детей, большинство из которых теперь уже стали взрослыми, за действия их родителей. Но мы также должны признать, что мы страна возможностей, потому что мы страна с действующими законами», — прокомментировал свое решение Трамп.

Однако в январе 2018 года решение президента об отмене программы было временно заблокировано судом. Тем не менее, 2 мая Трамп заявил, что закон в любом случае «мертв».

«DACA мертв, потому что демократам все равно, они никак не действуют, а сейчас все хотят быть на стороне DACA. Больше не сработает. Нужно построить стену [На границе с Мексикой — «Газета.Ru»] и защитить наши границы необходимыми.законами. Демократы хотят жить без границ, зато с наркотиками и преступностью!», — написал президент в своем твиттере.

Тогда же стало известно, что заморозка решения Трампа по DACA раздражает не только самого президента — 2 мая власти семи штатов США призвали к отмене программы защиты нелегальных иммигрантов.

Об этом заявлял генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон. Он подал в суд на федеральное правительство, требуя отменить программу защиты нелегальных иммигрантов. В этом иске к Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.

«Техас годами утверждал, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение [в стране] и разрешение на работу», — говорится в заявлении Пакстона.

Стена на границе

Что касается стены на границе с Мексикой, призванной, по словам американского лидера, оградить США от потока нелегальных мигрантов, сократить преступность и вернуть американцам их рабочие места, то

работы по ее возведению ведутся довольно медленно — как подсчитали в США, при нынешних темпах строительства лишь половина американской границы будет защищена стеной к 2027 году.

Это удовольствие обойдется американцам очень недешево: в начале 2018 года Трамп попросил выделить из бюджета $18 млрд лишь на начало строительства стены.

Напомним, что, по задумке американского президента, планируется построить в общей сложности 508 километров стены и укрепить еще 655 километров уже существующих барьеров.

На дополнительный персонал для пограничной службы и его тренировку придется потратить $8 млрд, еще $5 млрд уйдут на разработку новых технологий для пограничных сооружений, и не менее $1 млрд будет потрачено на строительство дополнительных дорог к границе.

В апреле этого года чиновники из Бюро таможенного и пограничного контроля протестировали несколько макетов стены. Восемь 10-метровых плит, возвышающихся над калифорнийской пустошью, стали первой частью проекта. Изучил их и сам президент, а также высказался об отношении властей штата Калифорния, в котором проходил показ макетов, к мигрантам.

«Я думаю, что без стены был бы бедлам! Для людей, которые говорят «нет стене» — если бы у вас тут не было стены, не было бы и страны», — отметил тогда Трамп.

За полтора года своего президентства глава США упоминал о стене с завидной регулярностью — одно из последних заявлений было сделано в начале апреля. «Мексика почти совсем ничего не делает, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!», — приходит к привычному выводу Трамп.