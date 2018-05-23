Сколько ЕСПЧ взыскал с России

Европейский суд по правам человека за последние 20 лет присудил России выплат на €1,95 млрд, подсчитала некоммерческая правозащитная организация «Общественный вердикт».

Реклама

«С 2007 года было присуждено €1,94 млрд. Информацию до 2007 года мы собирали вручную по базе HUDOC, т.к. до этого года статистические отчеты не публиковались. С 2002 года, когда было вынесено первое постановление, до 2007 года Россия заплатила €1,5 млн и 4,3 млн рублей», — добавляется в сообщении организации.

ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на Россию с 5 мая 1998 года, передает ФАН.

В начале марта нынешнего года СМИ со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах сообщали, что власти РФ изучают возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.

Это может произойти в случае, «если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», передает НСН.

Источники отмечали, что политизация решений суда возрастает: «Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов».

Если Россия откажется от Европейской конвенции по правам человека и выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, членство России в Совете Европы также будет прекращено. Российские власти рассматривают возможность такого решения еще и во многом из-за проблем в отношениях с Советом Европы.

Поскольку с 2014 года российские депутаты не участвуют в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), российские представители не принимают участия в выборе судей ЕСПЧ.

«Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», — рассказывали в российских госведомствах.

Об идее заморозить членство России в ЕСПЧ еще в октябре 2017 года заявлял замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат тогда уточнял, что пока преждевременно говорить о сроках принятия подобного решения.

«Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных», — пояснял парламентарий.

По мнению Чепы, «это все звенья одной цепи», так что такой вариант в отношении ЕСПЧ возможен. Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов, комментируя слова Чепы, называл описанный им сценарий развития событий полностью нереалистичным.

«Я думаю, что Россия не выйдет из ЕСПЧ. Это интересный сценарий, который, я думаю, нереалистичен на 100%», — указывал Дедов.

Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждала, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

Вскоре вице-спикер Госдумы Петр Толстой опроверг появившиеся сообщения о возможном прекращении сотрудничества России с ЕСПЧ.

«В правовом отношении если российская делегация не участвует в голосовании по выборам судей и не формирует состав ЕСПЧ, то его решения могут вызывать вопросы в части легитимности на территории России», — сказал Толстой.

По его словам, «вопрос о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ не стоит», в настоящее время российская сторона ведет диалог с Европой и считает важным его сохранить. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что треть судей ЕСПЧ избрана без участия российской стороны, и это ставит под вопрос легитимность судебного органа.

«Треть судей избрана без участия российской стороны, нашей делегации. Это, конечно, не может не подвергать сомнению и ставит вопросы под легитимностью ЕСПЧ. Мы не имеем возможности участвовать в заседаниях ПАСЕ, мы не имеем возможности участвовать в избрании судей и, конечно, легитимность ЕСПЧ тут страдает», — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, говорить о прекращении сотрудничества России с инстанцией, «наверное, не совсем корректно».