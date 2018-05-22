Взорвать изнутри: США ставят на революцию в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности», — цитирует РИА «Новости» заявление Помпео.

Новая стратегия Белого дома включает в себя 12 требований, среди которых — полное прекращение обогащения урана. Это означает, что Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отказался даже от мирной ядерной программы. Новое соглашение должно гарантировать, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения».

Реклама

Помпео также заявил, что Иран должен прекратить поддержку действующих на Ближнем Востоке вооруженных группировок. Среди них — «Хезболла», «ХАМАС» и «Талибан» (последняя организация запрещена в России).

Тегеран также должен перестать укрывать полевых командиров «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Последняя суннитская группировка считается врагом Ирана, который боролся против нее в Афганистане и даже оказывал тактическую поддержку в этом США. Однако американские власти считают, что боевики этой организации проходили через территорию Ирана, впрочем, неизвестно, происходило ли это с ведома властей страны.

США и Иран давят на ЕС

Считается, что на ужесточение позиции США в отношении «ядерной сделки» с Ираном большое влияние оказал Израиль, который также критиковал соглашение: «В Израиле понимают, что добиться всех пунктов от Ирана будет сложно, но тот факт, что планку подняли высоко, в Иерусалиме только приветствуется», — говорит шеф ближневосточного бюро RTVI Евгений Сова.

«В Израиле полагают, что возвращение к серьезным экономическим санкциям приведет к более мягкой позиции со стороны Ирана, и Тегеран будет вынужден пойти на уступки. Наверное, идеальным для Израиля был бы вариант внутренних волнений в Иране, смены режима и как результат возможной нормализации отношений.

В Израиле считают, что такой сценарий решит многие проблемы Ближнего Востока, а не только Израиля», — говорит эксперт.

Ужесточение позиций в отношении Ирана — одного из главных противников США в регионе — связано с недавним выходом Америки из так называемой ядерной сделки. Она была заключена в 2015 году правительством Ирана и администрацией Барака Обамы, а также Германией, Францией, Великобританией, Россией и Китаем.

При этом госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность заключить с Ираном новую ядерную сделку. Однако, по его словам, новое соглашение по ядерной программе Ирана не является основной целью США.

Член комитета по международным делам, сенатор Игорь Морозов считает, что ужесточение позиции США в отношении Ирана связана с энергетическим фактором. Санкции, по словам эксперта, прежде всего направлены против иранской нефти и увеличению стоимости американской сланцевой нефти.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Морозов, «за позицию глобального доминирования в энергетической сфере США будут биться, даже разрушая свои партнерские отношения».

«Если они увидят, что Европа их не поддержит и останется в соглашении, США не остановятся ни перед чем и могут перейти к военной фазе операции», — считает он.

Это, продолжает эксперт, приведет к созданию нового баланса сил в регионе с опорой на Саудовскую Аравию.

Речь идет о странах Европы, которые негативно восприняли выход США из ядерной сделки, и заявили, что будут придерживаться соглашения. В свою очередь, Вашингтон уже пригрозил санкциями европейским компаниям, которые будут продолжать вести бизнес с Ираном.

Помпео в своей речи также намекнул на то, что союзникам лучше прислушаться к Белому дому. «Я знаю, что наши союзники в Европе, возможно, хотят сохранить старое ядерное соглашение с Ираном. Это, конечно, их решение. Они знают наши позиции», — сказал Помпео.

В самом Иране, хотя и приветствуют решение стран ЕС сохранять сделку, заявили, что европейцы должны компенсировать им потери от ухода из сделки США, а, следовательно, упущенной выгоды от сотрудничества с американскими компаниями.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у США нет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Иран как «империя зла»

Стоит отметить, что Помпео, который считается внешнеполитическим ястребом, произнес свою речь в стенах вашингтонского центра Heritage — это консервативный экспертный центр, известный своей радикальной позицией по отношению к Ирану.

Телеканал CNN отметил, что речь Помпео напомнила многим экспертам аналогичные выступления в стилистике «смены режима» администрации Джорджа Буша-младшего. Американский предприниматель и журналист Грег Вайнер сравнил речь Помпео со знаменитой речью Рональда Рейгана, который назвал СССР «империей зла».

Как отмечает ведущий эксперт центра Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, позиция США состоит в том, чтобы «приблизить гибель исламской республики, революция которой подошла к своему концу. США считают, что настало время чтобы Исламская республика перестала «оккупировать Иран».

Вашингтон не скрывает, что выход из ядерной сделки и ужесточение санкционного режима связано с желанием усилить противоречия внутри Ирана, что может привести к изменению политического режима. Определенные предпосылки для этого действительно есть — иранская политическая система не монолитна, а в обществе растет недовольство экономической ситуацией в стране.

В декабре 2017 года в Иране прошли массовые демонстрации против правительства, которые были вызваны экономической ситуацией в стране. Несмотря на заявления президента-реформатора Роухани, что подписание соглашения улучшит ситуацию, этого пока не произошло.

США вряд ли дождутся изменений в иранском обществе, рассказал «Газете.Ru» один из внешнеполитических собеседников, часто бывающих в Иране. «Расклад сил сегодня в пользу не реформаторов, а в пользу консерваторов», — говорит собеседник.

По его словам, для консервативной части иранской элиты именно обладание Тегераном ядерным оружием заставит США считаться с Ираном. Идеальной считается модель поведения КНДР, которая угрозами заставила США относиться к себе с уважением.

Собеседник напоминает, что Иран — «древняя цивилизация», которая «обладает определенным снобизмом при выстраивании отношений». «На компромиссы они не пойдут, и мы снова можем увидеть демонстрации, где будут скандировать: «Смерть Америке».

Санкционные меры США против Ирана несут сложности и для России, хотя крупных проектов, по которым могли бы ударить санкции, у Москвы в Иране нет.

Единственным большим проектом, созданным Россией в Иране, является АЭС «Бушер», судьба которого также может оказаться под угрозой, в случае если Иран лишат права даже на «мирный атом».

Один из пунктов требований к Ирану — «вывод всех сил» Ирана из Сирии — отчасти также касается России. Иран — тактический союзник России в Сирии и его потеря может быть достаточно чувствительной. В то же время в случае ухода Ирана из Сирии Москва может усилить давление на сирийского лидера Башара Асада, который опирается на финансовые возможности Ирана

Определенная выгода в иранском кризисе для России есть и в связи с повышением цен на нефть, однако за нее придется платить возможной дестабилизацией Ближнего Востока.