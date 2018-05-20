Выборы в Венесуэле: денег нет, но есть Мадуро

Оппозиции Венесуэлы так и не удалось согласовать единого кандидата на президентские выборы. Поэтому у действующего президента, которого оценивают крайне неоднозначно, есть все шансы в очередной раз занять кресло главы государства. Он, как известно, одержал довольно сомнительную победу на досрочных выборах в апреле 2013 года, которые произошли после смерти Уго Чавеса, правившего страной 14 лет.

Реклама

Формально нынешняя электоральная кампания стартовала 20 апреля. В выборах, помимо Николаса Мадуро и ряда маловлиятельных личностей, участвует в прошлом «чавист», бывший губернатор штата Лара, энергичный Энри Фалкон, выдвинутый движением «Прогрессивный авангард».

Он ратует за возврат к истокам, надеется оттянуть на себя недовольных и рассчитывает на голоса значительной части оппозиции. Это выгодно президенту, потому что создает иллюзию демократичности процесса.

Выборы в стране проходят на фоне все ухудшающегося экономического положения, вызванного падением мировых цен на нефть. Драматичности ситуации добавляет то, что в Венесуэле фактически разрушен управленческий аппарат, закрыты промышленные предприятия, постоянно происходят перебои с электроэнергией, но при этом постоянно разрастается бюрократический аппарат и повышается уровень коррумпированности власти.

К этому можно добавить регулярную девальвацию национальной валюты, отток квалифицированных специалистов, дефицит продовольствия, которое завозят из соседних стран.

Регулярное повышение зарплаты и денежного довольствия силовикам не приносит ожидаемого эффекта. Обвальная инфляция, достигшая заоблачных высот, мгновенно обесценивает эти средства. По некоторым подсчетам, такая прибавка к заработной плате покрывает лишь расходы семьи на один день, а значит, реального увеличения располагаемых доходов не происходит.

Кроме того, проблем добавляет и массовая эмиграция — из страны уехали 1,2 млн человек, в том числе 15 тыс. медицинских работников. Диаспоры обосновались в Колумбии, Бразилии, Перу и в других государствах. По оценкам экспертов ООН, исход населения из Венесуэлы — самый значительный в регионе Латинской Америки. Вместо того чтобы заниматься экономикой, находящейся в стагнации, власть строит грандиозные планы, изобретая криптовалюту.

Наличие острого кризиса признал и второй человек в правящей партии Диосдадо Кабельо. Картину дополняют километровые очереди за базовыми продуктами питания и предметами первой необходимости.

Общество находится на грани социального коллапса с непредсказуемыми последствиями. МВФ недавно заявил, что ситуация в стране является самой катастрофической за последние 50 лет.

Однако президент Мадуро рассчитывает на свой ядерный электорат. Слои, выгадавшие от перемен, начатых при Уго Чавесе, — это малообеспеченные категории населения.

Им оказывалось приоритетное внимание, они пользуются сетью магазинов, где продается набор товаров по фиксированным ценам, либо бесплатными столовыми.

К таким категориям относятся жители сельских районов, получивших в безвозмездное пользование земли, жители глубинки, объединившиеся в самоуправляемые коммуны, которые финансируются централизованно, военнослужащие, которым постоянно повышается денежное довольствие.

Наследник, который не стал Чавесом

Хотя Мадуро лишен харизмы покойного Чавеса, он все равно надеется победить, так как по-прежнему выглядит в глазах электората как его наследник.

Находясь на смертном одре, национальный лидер, пользовавшийся огромной популярностью, назвал преемником вице-президента Николаса Мадуро и призвал сторонников поддержать выдвиженца в случае возникновения нестандартных обстоятельств.

В 2013 году ему это удалось, правда, с большим трудом. Ставленника правящей партии, использовавшего всю мощь отлаженной государственной машины, поддержали 7 505 338 избирателей (50,66%). Соперник Энрике Каприлес, выдвиженец объединенной оппозиции, опиравшийся на блок разношерстных организаций, получил 7 270 403 голосов (49,07%). Разница оказалась микроскопической, в пределах статистической погрешности. Конкурент оспорил итоги народного воле-изъявления, требовал пересчета голосов.

Власти фактически отвергли это предложение.

В то время председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена обещала рассмотреть жалобу, однако даже тогда в это верилось с трудом. Помнится, как в 2004 году венесуэльский аналитик, комментируя референдум о прекращении полномочий главы государства, изрек впечатляющую фразу: «революционеры выборы не проигрывают». Этого же принципа придерживается нынешний президент.

Отказ удовлетворить требования оппозиции породил волну протестов, то слегка затухавших, то вспыхивавших с невиданной силой. Были десятки убитых, сотни раненых, тысячи оказались за решеткой. Так продолжалось на протяжении шести лет.

Сильным ударом по престижу президента стали итоги парламентских выборов в декабре 2015 года. Оппозиция добилась убедительного преимущества, завоевав в Национальной ассамблее абсолютное большинство мест.

В ответ Мадуро, использовав административный ресурс, фактически обезглавил оппозицию — лишил Энрике Каприлеса и ряд других видных деятелей права занимать выборные посты.

Позже, пытаясь сбить протестную волну, глава государства сделал неожиданный ход, выдвинул идею Национальной конституционной ассамблеи (НКА) якобы для внесения кардинальных поправок в Основной закон. Реализуя идею на практике, он провел выборы в эту структуру по квотному принципу, создав параллельный орган законодательной власти.

В свою очередь, Конституционная палата Верховного суда запретила «Круглому столу демократического единства» выдвинуть единого кандидата. Вердикт обосновывался необходимостью избежать двойного голосования. Для оппозиции это стало шоком. Она полагала, что процедура состоится в декабре, и намеревалась провести праймериз. Так поле оказалось зачищенным. Препятствий для президента не нашли, поскольку он номинирован Единой социалистической партией Венесуэлы.

Нынешний президент — фаворит выборов. Опрос, проведенный солидной местной репрезентативной фирмой, давал такой результат. Мадуро готовы поддержать 52% респондентов, Фалкона — 22%.

Еще одно немаловажное обстоятельство, благоприятствующее президенту. Как известно, Венесуэла — стратегический партнер России в Западном полушарии. Достаточно упомянуть, что ее долг перед РФ составляет $3,15 млрд. Он формально реструктурирован. Но большинство экспертов сомневаются в способности заемщика его погасить.

Страны Европейского союза, США, большинство латиноамериканских государств не признают легитимность выборов из-за отсутствия прозрачности. Россия же обещала направить наблюдателей. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, принимая в Москве председателя Национального избирательного совета Тибисай Лусену в апреле 2018 года.

Автор статьи — Эмиль Дабагян — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.