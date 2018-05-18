Вучич: Сербия хочет в ЕС, но не в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград никогда не присоединится к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Как сообщает ФАН со ссылкой на немецкое издание Rheinische Post, Вучич отметил память о дружбе с Россией, сохраняющуюся в Сербии.

Кроме того, сербский президент сказал, что хорошо знает российского президента: по мнению Вучича,

Владимир Путин «очень интеллигентный человек», на которого сербы могут рассчитывать. Вучич добавил, что он смог добиться телефонного ответа Кремля все три раза, когда особенно сильно в этом нуждался.

Путин не возражает против вступления Сербии в Евросоюз, подчеркнул сербский президент. Однако при этом в Кремле убеждены, что присоединение Белграда к НАТО было бы для РФ «проблемой, но этот вопрос не ставится — Сербия хочет в военном плане остаться нейтральной».

Вучич напомнил, что процесс евроинтеграции Сербия начала еще в 2000 году — 18 лет назад, и он надеется, что к 2025 году он будет завершен. Вопрос вхождения Сербии в ЕС зависит как от членов союза, так и от «загвоздки» в виде Косова.

Евросоюз много раз объяснял Сербии, что для вступления в ЕС необходимо, помимо выполнения общих требований и реализации политэкономических реформ, решить «косовский вопрос», официально приняв «юридически обязывающий документ».

«В XX веке у нас было много войн, которых мы не желали, нужно оставить их там и обеспечить мир и стабильность во всем регионе и в Сербии», — заявил Вучич, добавив, что Путин не предлагал Сербии отличный от европейского путь развития.

Глава Сербии подчеркнул, что российский президент — друг Сербии, всегда уважавший выбор ее граждан.

Он также заявил, что есть еще один народ, с которым сербов связывают теплые отношения — испанцы. Они, как и русские, поддерживают территориальную целостность Сербии и считают Косово частью этой державы.

В марте 2017 года президент Сербии Александр Вучич и члены правительства приняли участие в траурной церемонии в честь 19-й годовщины бомбардировок НАТО. Мероприятие под лозунгом «Простим, если сможем, не забудем, пока живы» прошло в городе Алексинац на юге страны, разрушенном бомбардировками натовской авиации весной 1999 года.

Политики возложили букеты цветов к памятнику погибшей в результате авиаударов трехлетней девочки-сербки Милицы Ракич, почтив память юных жертв трагедии, а также венки к обелиску у здания национальной компании «Радио и телевидение Сербии», сотрудники которой погибли под бомбами НАТО в 1999 году.

Евросоюз виновен в невыполнении Брюссельских соглашений, в частности в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), подчеркнул Вучич. «Почти 1800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз», — отметил сербский лидер.

При этом президент Вучич отметил, что в ходе беседы представители Брюсселя «ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ».

25 марта стало известно, что против вступления Сербии в НАТО выступают 84% сербских граждан. По данным социологического опроса Института по европейским делам (ИЕД), в поддержку членства Сербии в Североатлантическом альянсе высказались 10% опрошенных, еще 6% опрошенных затруднились с ответом. При этом 68% респондентов полагают, что Белград не может получить выгоду от сотрудничества с НАТО, 18% считают, что может, еще 14% опрошенных не имеют мнения по этому вопросу.

По данным ИЕД, сотрудничество Сербии и НАТО не поддерживают 66% участников опроса, согласны его продолжать 26%, а 8% респондентов не сумели определиться.

Благодарности сербского президента Вучича российскому президенту Путину довольно часты; в феврале он передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для лидера россиян. В нем он отмечал, что президент РФ сделал многое для развития отношений с Сербией. «Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», — подчеркнул тогда сербский глава.

Александр Вучич также обратил внимание на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются с хорошей и продуктивной динамикой.