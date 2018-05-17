Тотальный контроль: «Единая Россия» оценит своих

В «Единой России» задумались об усилении контроля над собственными депутатами разных уровней. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака,

оцениваться будет не только работа депутатов с запросами граждан, но также и поведение парламентариев.

«В расчет мы предлагаем брать наличие обратной связи с избирателями, выполнение их наказов, а также предвыборных обещаний. Также будем смотреть на их адекватность в общении с людьми», — сказал Турчак.

Как отметил лидер единороссов, оценка депутатов вполне может сказаться на их дальнейшем участии в выборах. Впрочем, как именно, секретарь Генсовета партии разъяснять не стал, отметив, что пока это общая идея, а как она будет реализовываться, будет решено позже, после обсуждения на конференции «Направление-2026», которая состоится в предстоящий понедельник, 21 мая.

В конференции, помимо представителей высшего совета и генсовета «Единой России», будут участвовать и региональные лидеры партии. При этом сам Турчак утверждает, что идея подобного аудита пришла как раз из регионов.

Источник «Газеты.Ru», близкий к руководству партии, напоминает, что хотя партия и не может впрямую влиять на результаты предварительного голосования (исходя из которого и формируются списки на выборы), она может оказывать или не оказывать поддержку тем или иным депутатам, по-разному себя проявившим.

Это не означает, что депутат без поддержки не может победить, но понятно, что хорошее отношение федерального руководства — это дополнительная поддержка.

«Возможно, кто-то сейчас и скептически отнесется к подобной оценке, однако уже к 2020 году депутаты будут стоять в очереди к партийному руководству», — считает собеседник «Газеты.Ru».

По словам источника, оценка депутата будет интегральной. Скорее всего, их работу будет оценивать центральный исполком партии (аппаратная структура ЕР). А вот вопросы этического поведения будут решаться на уровне президиума генсовета партии и президиумов политсоветов партии (руководящие органы партии).

Кроме того, ЕР намерена запретить депутатам проводить прием через помощников. Законодательно подобный запрет, разумеется, не может ввестись, однако такова будет рекомендация федеральных органов управления партии. Помимо этого, Турчак заявил, что в «Единой России» будет внедрена система электронных партбилетов. Партийцы также смогут сообщать о тех или иных проблемах в своих регионах через сетевой ресурс.

Политолог Аббас Галлямов считает, что подобные меры говорят о попытке Турчака вступить в борьбу за влияние на депутатский корпус. Однако, полагает эксперт,

таким образом оказать серьезное влияние на депутатов не получится, так как в российской политической практике не столько смотрят на общественное мнение, сколько на аппаратные плюсы и минусы того или иного решения.

Эксперт объясняет, что, скорее всего, ближе к тому же 2021 году, когда в России пройдут очередные парламентские выборы, президент просто назначит ответственного за формирование списков для голосования.

В этом качестве могут выступить и администрация президента, и сам Турчак, и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но кто бы ни был выбран, скорее всего, ответственный за списки будет ориентироваться на личную оценку того или иного политика. Впрочем, депутаты это понимают. «Ведь и в правительство ряд фигур назначается, несмотря на негативное общественное мнение. Например, Владимир Мединский или Виталий Мутко», — проводит аналогию Галлямов.

Вместе с тем любой депутат, собирающийся переизбраться, сам лучше всех понимает, что ему нужно делать, утверждает глава Института социально-экономический и политических исследований Дмитрий Бадовский. По мнению эксперта, поддержка партии — это, безусловно, бонус, но до сих пор в партии все решалось через конкуренцию на праймериз. «Видимо, сейчас речь идет о введении другой стратегии. Нужно посмотреть, как они будут сочетаться и будут ли вообще», — размышляет политолог.

Напомним, федеральные депутаты баллотировались от «Единой России» в 2016 году, когда секретарем генсоваета партии был Сергей Неверов, а на партию также влиял нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, в то время работавший в администрации президента. После ухода с предыдущего поста Неверов получил позицию лидера фракции ЕР в Госдуме.

В какой-то момент между партийным и фракционным руководством явно существовала некоторая напряженность. В частности, это проявилось, когда один из депутатов от ЕР Фатих Сибагатуллин публично назвал журналистов «слугами». Тогда на это негативно отреагировал заместитель Турчака Евгений Ревенко. При этом в руководстве Госдумы реакцию Ревенко тоже посчитали некорректной. Вскоре в пленарном зале заседаний нижней палаты парламента поменялась рассадка, и оба депутата оказались на соседних местах.

Публично конфликт всегда отрицался. Сейчас даже в кулуарах собеседники «Газеты.Ru» с обеих сторон продолжают отвергать наличие каких-либо противоречий. Так, по имеющейся информации, Турчак и Неверов встречаются для обсуждения различных вопросов еженедельно. При этом Неверов занимает позицию председателя совета руководителей фракций «Единой России» (структура объединяет депутатов партии власти всех уровней).