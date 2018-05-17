Саммит в Софии: ЕС в нокдауне

Европейский союз, который еще 10 лет назад выглядел примером успешности во внешней политике и внутреннем развитии, уже не первый год переживает серьезные трудности. При видимом сохранении благополучия, особенно на фоне большинства соседей, современная Европа приблизилась к исчерпанию внутренних ресурсов развития экономики и интеграции. Необходимость прорыва на ее новый уровень признается всеми. Но политических условий и, что главное, воли, проявленной в удачное время, пока не обнаружилось.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа неприятности начались и на самом важном для Европы направлении — в трансатлантических связях. Ведь именно США исторически сыграли важнейшую роль в старте европейской интеграции и уже больше 70 лет являются главным гарантом безопасности государств ЕС.

В эти дни в Софии, столице Болгарии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, проходит первый саммит глав государств 28 стран ЕС и шести стран Западных Балкан.

В их числе Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия. Также во встрече участвует частично признанное Косово. Именно с этим, кстати, связано отсутствие на саммите премьер-министра Испании Мариано Рахоя — страны, которая наиболее последовательно из всех государств ЕС не признает бывшую югославскую автономию.

Однако Рахой принял участие в состоявшемся накануне коллективном ужине европейских лидеров. Главной темой на нем была реакция ЕС на решение Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном с одной стороны и США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией с другой. Предметом соглашения, получившего в просторечии название иранская ядерная сделка, стала остановка ядерной программы Исламской республики в обмен на постепенное снятие санкций ООН, душивших Иран с 2010 года.

Иранская ядерная сделка была крупнейшим и чуть ли не единственным свершением ЕС и его крупнейших стран-членов в высокой международной политике.

Евросоюз впервые проявил относительную самостоятельность и вполне обоснованно рассчитывал, что постепенное экономическое сближение с Ираном, открытие этой страны для европейского бизнеса поможет и его политической трансформации.

Этот успех европейцы могли бы с полным основанием занести себе в актив. Однако последнее решение американской администрации ломает всю схему. Хуже того, объявив об одностороннем выходе из сделки, Трамп продемонстрировал публичное неуважение к своим партнерам в Европе.

Напомним, уговаривать его не выходить из сделки по очереди ездили в Вашингтон две недели назад канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон. Тогда на повестке стояли два вопроса: вывод европейских компаний из новой системы тарифов на импорт в США стали и алюминия и сохранение ядерной сделки с Ираном. Результат получился достаточно оскорбительный — Трамп дал европейцам отсрочку на месяц для переговоров о тарифах, а по иранскому вопросу даже слушать их не захотел.

Пока, и это показали комментарии после прошедшего в Софии ужина, европейские руководители пытаются бодриться и заявляют о решимости сохранить сделку. Однако практика показывает, что это, к сожалению, маловероятно.

Так, ведущий французский энергетический гигант Total уже объявил, что останавливает работы в Иране, где он на паях с китайской CNPC и национальной иранской компанией планировал осваивать гигантское газовое месторождение Южный Парс. Это показывает, что доверия к способности собственных лидеров защитить их от масштабного американского возмездия у лидеров европейского бизнеса нет. Несмотря на бодрые заявления глав государств и правительств Евросоюза сейчас.

Это не удивительно. Пойти наперекор США для современной Европы опасно по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, странам ЕС все равно не удастся сохранить солидарность. Даже если Германия с Францией смогут проявить твердость, Великобритания и большинство стран Восточной Европы неизбежно сделают выбор в пользу Вашингтона, какой бы эксцентричной его политика ни была. Чтобы купить их лояльность, у Германии просто не хватит денег, да и сама она вряд ли будет готова идти до конца. Ведь альтернатива продолжению американского покровительства — это создание собственных военных возможностей, способных заменить американские. Это, в свою очередь, не только психологически пока недопустимо для большинства немцев, но и может иметь опасные практические последствия.

Сильная и единая в военно-политическом отношении Европа почти неизбежно будет двигаться к столкновению с Россией.

Уж слишком далеко зашел конфликт между ними, возникший из-за неспособности обеих сторон предложить странам бывшего СССР, в первую очередь Украине, компромиссный план совместного развития.

Тем более что путей примирения с Россией в Европе, похоже, не видят. Совершенно трогательно, что на этот раз никто и не скрывал — особые формы партнерства со странами Западных Балкан необходимы Евросоюзу, чтобы противостоять инициативам России и Турции. Легенда о якобы вызревших у Москвы коварных планах вернуться на Западные Балканы, которые ЕС привык за последние 20 лет считать своей контролируемой периферией, весьма популярна в европейских столицах. Не успокоило даже принятие в НАТО Черногории, после которого даже физическая возможность возвращения военного сотрудничества России и, например, Сербии испарилась.

Но что наиболее удручает — несмотря на внутренние проблемы и трудности в отношениях с США, в Евросоюзе продолжают рассматривать отношения с Россией через призму конкуренции.

Мы совершенно не склонны считать, что Москва не несет часть ответственности за возникший кризис — с российской стороны было сделано много ошибок. Но для Евросоюза, его ведущих держав сейчас, очевидно, пришло время критически посмотреть на саму философию своего участия в международных делах.

Европа во второй половине 20 века дала миру уникальный пример способности решать межгосударственные противоречия мирным путем. Теперь необходимо проявить эту способность в отношениях с теми государствами, которые в Европу не входят.

400 лет назад, в мае 1618 года, началась 30-летняя война в Европе. Результатом этой войны стало создание системы принципов, на которых сейчас основано международное общение и начало возвышения Европы как военного и политического лидера мира. Это лидерство сгорело в огне двух мировых войн. Сейчас Европа стоит перед очередным поворотом своей истории, и решения, которые принимаются ее лидерами, определят место Старого света в мировой политике 21 века.

Автор: Тимофей Бордачев — программный директор дискуссионного клуба «Валдай». — программный директор Клуба «Валдай».

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